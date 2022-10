Middlesbrough führt Gespräche mit Michael Carrick über Vakanz im Management | Fußball Nachrichten

Middlesbrough wird am Dienstag Gespräche mit Michael Carrick über den Job ihres vakanten Managers führen.

Der Ex-Mittelfeldspieler von Manchester United und England, der nach der Entlassung von Ole Gunnar Solskjaer in der vergangenen Saison als Hausmeister in Old Trafford eingesetzt wurde, ist einer von mehreren Kandidaten, mit denen Boro sprechen möchte, um Chris Wilder zu ersetzen.

Sie haben bereits Gespräche mit Rob Edwards geführt, der im September von Watford entlassen wurde, und waren beeindruckt von dem 39-Jährigen, der Forest Green Rovers in der vergangenen Saison in die League One geführt hat.

Carrick soll von Englands Chef Gareth Southgate empfohlen worden sein, der nach seiner Zeit als Spieler und Manager eine enge Beziehung zum Boro-Vorsitzenden Steve Gibson hat.

Carrick hat sich eine Auszeit vom Spiel genommen, seit er United vor der Ankunft von Ralf Rangnick als Interimsmanager im Jahr 2021 verlassen hat.

Nach mehr als 20 Jahren im Fußball als Spieler und Trainer soll der 41-jährige Carrick aus persönlichen Gründen gerne eine Auszeit genommen haben.

Boro möchte auch gerne mit anderen Namen auf seiner Zielliste sprechen, darunter Hannes Wolf – der deutsche U18-Trainer, der letztes Jahr auch vorübergehend für Bayer Leverkusen verantwortlich war und Stationen bei Genk, Hamburg, Stuttgart und Borussia Dortmund II hatte.

Scott Parker, der Anfang dieser Saison von Bournemouth entlassen wurde, und der arbeitslose Sean Dyche sind ebenfalls in Boros Gedanken, als sie nach dem richtigen Nachfolger für Wilder suchen.