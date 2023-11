Microsofts neue generative KI-Technologie für Xbox löst weit verbreitete Gegenreaktionen aus

Microsoft setzt auf KI an mehreren Fronten, von OpenAI bis DALL-E, aber jetzt, da es sich in seine Videospielabteilung einschleicht, schrillen in der Branche einige neue Alarmglocken.

Microsoft hat eine Partnerschaft mit Inworld AI angekündigt, das seine Technologie nutzen wird, um „Spieleentwickler“ auf Xbox mit KI-Tools zu unterstützen. Und bevor Sie fragen: Nein, wir reden hier nicht nur über das traditionelle Spiel-KI-Verhalten, ein uraltes Branchenkonzept, sondern über tatsächliche, generative KI, die jeden – von Entwicklern über Autoren und Synchronsprecher bis hin zu Gamern – auf die Probe stellt und sich dem Konzept widersetzt.

Das verspricht Inworld AI mit seiner Technologie auf Xbox zu bringen:

„Ein KI-Design-Copilot, der Spieledesigner dabei unterstützt und befähigt, kreativere Ideen auszuprobieren und Eingabeaufforderungen in detaillierte Skripte, Dialogbäume, Quests und mehr umzuwandeln.“

„Eine KI-Charakter-Laufzeit-Engine, die in den Spielclient integriert werden kann und den Spielern völlig neue Erzählungen mit dynamisch generierten Geschichten, Quests und Dialogen ermöglicht.“

Auch dies steht unter dem Narrativ der „Ermächtigung der Schöpfer“, und dennoch werden auf künstlicher Intelligenz basierende Skripte, Questreihen und Überlieferungen von den meisten Entwicklern sofort und zutiefst abgelehnt. Und angesichts der schieren Menge an Entlassungen in der Branche, die dieses Jahr stattgefunden hat, ist niemandem der richtige Zeitpunkt entgangen:

Die Schöpfer, die angeblich befähigt werden, wollen nichts mit der Technologie zu tun haben. Im Wesentlichen ist es genau die gleiche Reaktion bei den meisten Drehbuchautoren, wenn ihnen gesagt wird, dass KI ihre Arbeit verbessern kann, oder bei Künstlern, die sagen, dass KI ihre Kreativität unterstützen kann, obwohl es viel wahrscheinlicher erscheint, dass sie ihr gesamtes Arbeitsfeld zerstören könnte:

Wir befinden uns natürlich mitten in zwei großen Streiks in Hollywood, bei denen es zum Teil um KI-Technologie geht. Die Autorenstreiks wurden gerade mit einer schweren Sprache gelöst, die die KI daran hinderte, die meisten Drehbuchentwürfe zu schreiben oder Anerkennung zu erhalten. Aber der Schauspielerstreik ist ins Stocken geraten, weil die Studios wollen, dass Schauspieler ihre Ähnlichkeitsrechte gegen eine einmalige Gebühr dauerhaft abgeben, damit KI-Technologie auf unbestimmte Zeit Darbietungen daraus generieren kann.

Das Problem in der Videospielbranche besteht darin, dass es keine weitverbreitete, übergreifende Entwickler- oder Autorengewerkschaft gibt. Synchronsprecher von Videospielen können und werden streiken, aber das ist nur eine Sache, und die Branche ist nicht in der gleichen Weise darauf eingestellt, diese Art von Technologie abzulehnen, und das müsste von Studio zu Studio erfolgen.

Eine solche generative Spiel-KI-Technologie ist noch in den Kinderschuhen und es gibt nichts zu sagen, dass Inworld damit tatsächlich etwas halbwegs Anständiges produzieren kann. Ich verstehe die Grundidee, mit einem KI-gestützten NPC zu sprechen, der scheinbar in unendlich viele Richtungen gehen kann, die ein normales Skript niemals zulassen würde, aber das scheint eine äußerst grundlegende Denkweise zu sein, die alle anderen Teile des Zusammenspiels von Spielen zunichte macht (oh, KI kann erzeugen). Dialog für eine neue Questreihe? Erzählen Sie mir, wie die tatsächlichen Orte, Feinde, Begegnungen und Belohnungen auf eine Art und Weise entworfen, getestet und gebaut werden, die nicht schrecklich ist).

KI ist derzeit der Wilde Westen und alle Branchen versuchen, ihren Beitrag zu leisten und herauszufinden, wie sie damit Menschen ersetzen und Geld sparen können. Insbesondere geht Microsoft bei der KI so hart und so schnell vor, dass es immer wieder mit Dingen zusammenstößt, wie zum Beispiel, dass DALL-E so unangemessene Bilder erzeugt, dass es zu Tode zensiert werden musste, oder KI-erstellte Umfragen, in denen die Leser gefragt werden, wie ihrer Meinung nach eine Frau in einer neuen Geschichte gestorben ist. Was genau wird uns die KI-Gamedev-Technologie von Xbox bieten? Ich bin mir nicht sicher, wann wir es herausfinden werden, da sie zunächst Studios und Entwickler finden müssen, die tatsächlich damit einverstanden sind, dies zu nutzen.

