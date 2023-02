Microsofts KI-betriebenes Bing wird die Google-Suche herausfordern

Microsoft hat am Dienstag eine neue Version seiner Bing-Suchmaschine vorgestellt, die die Technologie hinter ChatGPT enthält, einem KI-System für Konversations- und kreative Antworten, das die erste große Chance seit Jahren darstellt, dem Suchmaschinenkönig Google einen Schritt voraus zu sein.

Bing ist jetzt ein „KI-gestützter Co-Pilot für das Web“, sagte der Technologieriese und liefert Suchergebnisse, die mit Informationen aus dem großen Sprachmodell des Microsoft-Partners OpenAI angereichert sind. Bing erhält auch ein neues Chat-Fenster, von dem Microsoft sagte, dass es helfen soll, Einkaufslisten und Ratschläge, Reisehinweise und Trivia-Spiele bereitzustellen. Die Technologie ist auch in Microsofts Edge-Browser integriert und kann Aufgaben wie das Zusammenfassen von PDFs und das Generieren von LinkedIn-Posts ausführen.

„Alle Computerinteraktionen werden mit Hilfe eines Agenten vermittelt“, sagte Chief Executive Satya Nadella bei einer Auftaktveranstaltung am Hauptsitz des Unternehmens in Redmond, Washington. „Wir werden diese Vorstellung von einem Co-Piloten haben, der bei jeder Anwendung dabei sein wird.“

Sie können eine Vorschauversion der neuen „AI powered co-pilot“-Technologie mit einer begrenzten Anzahl von von Microsoft vorbereiteten Abfragen unter bing.com/new und testen melden Sie sich an, um auf eine Warteliste zu kommen für eine breitere Veröffentlichung. In den kommenden Wochen plant Microsoft, es Millionen von Menschen anzubieten und eine mobile Version hinzuzufügen. Einige Beispiele finden Sie in der Liste der Möglichkeiten, die Sie verwenden können, von meiner Kollegin Laura Hautala Die neuen KI-Tools von Microsoft.

Die Technologie ist eine wichtige Neuentwicklung für das Suchgeschäft, das sich im Laufe der Jahre nicht wesentlich verändert hat. Google hat daran gearbeitet, mehr Antworten in seine Ergebnisse zu integrieren, aber das verblasst im Vergleich zu dem, was die neue KI-Technologie bieten kann. Chat-Technologie, die auf großen Sprachmodellen basiert – die KI-Systeme, die auf riesigen Textschwaden im Internet trainiert werden – bietet weitaus komplexere Antworten und Informationen.

„Microsoft hat jetzt ein Fenster, um ein größerer Akteur im Consumer-Tech-Bereich zu werden, beginnend mit seinem in Bing eingebetteten Chatbot-Assistenten“, sagte Gartner-Analyst Jason Wong.

Google, der König des Suchmaschinengeschäfts, versuchte am Montag, Microsoft in den Schatten zu stellen, indem es seinen eigenen KI-Chatbot Bard enthüllte. Google hat die „Transformer“-KI-Technologie als Schlüssel zu diesen großen Sprachmodellen erfunden und ist ein ernsthafter Konkurrent. Zum einen ist Google, nicht Bing, die Anlaufstelle für Menschen, die heute nach Informationen suchen. Google hat auf eine Anfrage nach einem Kommentar nicht geantwortet.

Stephen Shankland/CNET



Aber Microsoft scheint die Nase vorn zu haben, wenn es darum geht, die Technologie direkt in seine Produkte einzubauen. Und als Bing die KI-Informationen in seine Suchergebnisse integrierte, „haben wir den größten Relevanzsprung seit zwei Jahrzehnten erlebt“, sagte Yusuf Mehdi, Chief Consumer Marketing Officer bei Microsoft, und bezog sich darauf, wie gut die Suchergebnisse das liefern, was die Menschen brauchen.

Microsoft wird Anzeigen neben den neuen KI-Suchergebnissen zeigen, sagte Mehdi.

Laut dem Analyseunternehmen StatCounter hatte Bing im Januar einen Anteil von 3 % an der Suchmaschinennutzung, weit weniger als die 92 % von Google. Die Suche ist die wichtigste Einnahmequelle von Google, da das Unternehmen Anzeigen neben den Suchergebnissen platziert.

„In Anbetracht der sehr schnellen Ankündigung, der heutigen Ankündigung von Microsoft voraus zu sein, muss ich glauben, dass Google ein wenig besorgt über die Aussicht auf einen lebensfähigen Wettbewerb bei der Suche ist, mit dem sie den größten Teil ihrer Geschichte nicht konfrontiert waren“, sagte James Sanders, Analyst bei CCS Insight.

Microsoft versucht, KI-Fallfallen zu vermeiden

Microsoft versucht, einige große potenzielle KI-Probleme zu vermeiden. Es stellt seine KI-Antworten als Vorschläge und Ausgangspunkte in Rechnung, nicht als letztes Wort – daher der Begriff „Co-Pilot“, nicht Pilot.

Wenn Sie beispielsweise die neuen KI-Tools von Microsoft für einen Kreativitätsschub verwenden möchten, sollten Sie den KI-Text als Entwurf behandeln und nicht als endgültige Worte, die Sie veröffentlichen werden. Die Technologie verwendet ihre eigene Bing-Technologie, um zu versuchen, nützliche und maßgebliche Informationsquellen zu finden und schlechte Daten zu entfernen, einschließlich von KIs generiertem Text mit geringem Wert.

Stephen Shankland/CNET



Bing nennt in manchen Situationen seine Quellen, zum Beispiel Artikel mit Produktempfehlungen, zur besseren Transparenz. Im Vergleich dazu ist es jedem selbst überlassen, woher ChatGPT seine Ratschläge und Antworten bezieht.

Und wenn Ihnen die Ergebnisse nicht gefallen, bietet die Bing-Oberfläche eine Daumen-nach-unten-Schaltfläche, über die Sie sich beschweren können, neben einer Daumen-nach-oben-Schaltfläche für Lob.

Microsoft bewarb seine Richtlinie zur verantwortungsvollen künstlichen Intelligenz als wichtigen Rahmen, um seine Arbeit zu leiten und technische Tools bereitzustellen, um ihnen zu folgen. Eine frühere Version war für den Einsatz in der realen Welt nicht konkret genug, sagte Sarah Bird, Leiterin für KI-Ethik und -Verantwortung bei Microsoft. Zum Beispiel war Microsoft von einer Stanford-Studie überrascht, in der festgestellt wurde, dass seine Sprache-zu-Text-Technologie für Schwarze nicht so gut funktioniert, obwohl Microsoft explizit KI-Fairness priorisiert, sagte sie.

„Es gibt eine echte Kraft, diese Prinzipien zu operationalisieren“, sagte Bird.

Bing und Edge sind die ersten Integrationsschritte der OpenAI-Tools

„Sie hatten wahrscheinlich einen Wow-Moment, als Sie ChatGPT verwendet haben“, sagte Jordi Ribas, Leiter von Bing Search and AI. „Stellen Sie sich jetzt vor, Sie würden das in der Suche tun, während Sie surfen, wenn Sie ein Dokument schreiben, versuchen Sie, Code zu schreiben.“

Anmerkung der Redaktion: CNET verwendet eine KI-Engine, um einige Erklärungen zu persönlichen Finanzen zu erstellen, die von unseren Redakteuren bearbeitet und auf Fakten geprüft werden. Weitere Informationen finden Sie in diesem Beitrag.