Microsoft und Nintendo vereinbaren, Call of Duty für Switch-Spieler verfügbar zu halten

Microsofts 70-Milliarden-Dollar-Wette auf die Zukunft des Gamings

Wenn Sie Call of Duty, World of Warcraft oder sogar Candy Crush gespielt haben, gehören Sie zu den 400 Millionen Menschen, die jeden Monat ein Spiel von Activision-Blizzard spielen. Am Dienstag wurde das Unternehmen von Microsoft für 68,7 Milliarden US-Dollar gekauft. Es ist der größte Tech-Deal in der Geschichte, mehr als das 15-fache dessen, was Disney für das Star Wars-Franchise und LucasFilm bezahlt hat. Und die Kosten für Microsoft könnten mehr als nur Bargeld sein. Activision-Blizzard ist für Diskriminierungs- und Missbrauchsvorwürfe berüchtigt geworden. Letztes Jahr wurde das Unternehmen wegen seiner „Verbindungshaus“-Kultur von Klagen von staatlichen und US-bundesstaatlichen Arbeitsaufsichtsbehörden getroffen. Heute sprechen wir auf Front Burner mit Nicole Carpenter von Polygon darüber, wie dieser beispiellose Mega-Deal die Gaming-Landschaft, wie wir sie kennen, verändern wird und wie der Videospielgigant selbst versucht, seine eigene giftige Geschichte zu überholen.