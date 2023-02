Het is meer dan een jaar geleden dat Microsoft het voornemen aankondigde om Activision Blizzard over te nemen voor $69 miljard. Dit stuitte op weerstand van rivalen zoals Sony en toezichthouders uit de EU, het VK, de VS en meer. Microsoft heeft een deal voorgesteld die de zorgen over verminderde concurrentie op de gamingmarkt zou kunnen wegnemen als deze deal doorgaat.

Microsoft-president Brad Smith heeft aangekondigd dat zijn bedrijf een 10-jarig contract met Nintendo heeft getekend dat ervoor zorgt dat Xbox- en Activision-titels beschikbaar zullen zijn voor gamers die Nintendo-hardware gebruiken. Het grote ticketitem is Plichtmaar het contract dekt ook andere spellen.

Dat we dit vandaag aankondigen, is geen toeval: vertegenwoordigers van Microsoft, waaronder Smith en Xbox-hoofd Phil Spencer, hebben vandaag een ontmoeting gehad met EU-regelgevers om de voorgestelde overname te bespreken. Activision stuurde zijn CEO, Bobby Kotick, en Sony stuurde zijn eigen gaming-chef Jim Ryan.

Daarnaast waren er vertegenwoordigers van EA, Steam, Nvidia, Google en anderen aanwezig, evenals een aantal nationale waakhonden die zich zorgen maken over wat een Activision Blizzard, eigendom van Microsoft, zou kunnen betekenen voor de gamingmarkt.

Dat Microsoft Nintendo aan boord heeft, zet Sony onder druk om een ​​vergelijkbare deal te accepteren. Jim Ryan noemde een eerder driejarig voorstel “in veel opzichten ontoereikend”. Om de zaken in perspectief te plaatsen, Call of Duty: Black Ops Koude Oorlog was de tweede meest gespeelde game op PlayStation (de tweede na Fortnite) toen de deal een jaar geleden werd aangekondigd.

In het Microsoft/Nintendo-contract staat dat nieuw Plicht games worden uitgebracht op Nintendo-hardware op dezelfde dag dat ze de Xbox en PlayStation doen. En dit zullen ook geen afgeslankte versies zijn, Microsoft belooft “full feature en content parity”.

