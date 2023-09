Das neue Surface Laptop Studio 2 sieht ähnlich aus wie das Vorgängermodell, mit dem gleichen 14,4-Zoll-Bildschirm, den Sie nach vorne ziehen oder flach hinlegen können wie ein Tablet. Allerdings gibt es unter der Haube einige Änderungen. Laut Microsoft ist es doppelt so schnell wie sein Vorgänger, mit neuen Intel i7-Prozessoren der 13. Generation und den RTX 4050- und 4060-GPUs von Nvidia. Es ist außerdem der erste Windows-Computer, der mit der neuronalen Verarbeitungseinheit von Intel ausgestattet ist, was schnellere und leistungsfähigere KI-Funktionen ermöglichen soll.

Ab heute, dem 21. September, können Sie das Surface Laptop Studio 2 im Microsoft Store für 1.999 US-Dollar in der Basiskonfiguration mit 512 GB Speicher, 16 GB RAM und einem Intel-Prozessor der 13. Generation vorbestellen. Sie können es auch mit bis zu 2 TB Speicher, 64 GB RAM und einer Nvidia RTX 4060-GPU ausstatten – allerdings kosten die High-End-Modelle erwartungsgemäß über 3.000 US-Dollar. Der Laptop wird am 3. Oktober verfügbar sein.

Das Laptop Studio 2 war nicht die einzige Windows-Maschine, die Microsoft diese Woche auch auf seinem Surface-Event vorstellte. Das Unternehmen stellte außerdem den neuen Surface Laptop Go 3 vor, der denselben 12,4-Zoll-PixelSense-Touchscreen mit einem Seitenverhältnis von 3:2 bietet wie der letztjährige Surface Laptop Go 2. Der neue Laptop wiegt weniger als 2,5 Pfund und ist damit das leichteste Surface-Gerät ist angeblich 88 Prozent schneller als sein Vorgänger mit ganztägiger Akkulaufzeit.

Das Surface Laptop Go 3 wird am 3. Oktober in vier Farben erhältlich sein: Grau, Blau, Pink und Grün. Sie können es ab heute im Microsoft Store für 799 US-Dollar mit 256 GB Speicher, 8 GB RAM und einem Intel Core i5-Prozessor vorbestellen. Sie können es auch mit bis zu 16 GB RAM, 256 GB Speicher und einem Intel Core i5-Prozessor für 200 US-Dollar mehr konfigurieren.