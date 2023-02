Microsoft Surface Go 4 – Veröffentlichungsdatum, Preise und technische Gerüchte

Ein Tablet mit abnehmbarer Tastatur war das ursprüngliche Produkt der Surface-Reihe, aber erst 2018 wurden Microsoft 2-in-1-Geräte wirklich erschwinglich.

Zu diesem Zeitpunkt kam das erste Surface Go auf den Markt, was es zu einem der billigsten Geräte machte, auf denen eine Vollversion von Windows ausgeführt werden konnte. Das wurde über zwei aufeinanderfolgende Iterationen fortgesetzt, obwohl das Surface Go 3 eines der weniger aufregenden Produkte war, die Microsoft letztes Jahr herausgebracht hat. Abgesehen von einem Prozessor-Upgrade war die Ausführung von Windows 11 aus der Box die einzige andere bemerkenswerte Änderung.

Es sieht so aus, als würde das Unternehmen auch ein Jahr überspringen, ohne Ankündigung bei der Veranstaltung im Oktober. Hier finden Sie alles, was Sie in diesem frühen Stadium über das Surface Go 4 wissen müssen.

Wann wird das Surface Go 4 veröffentlicht?

Seit 2021 gab es kein neues Surface Go mehr, aber es sieht wahrscheinlich so aus, als würden wir irgendwann in diesem Jahr ein neues Modell sehen. Hier wurden die vorherigen Generationen von Surface Go veröffentlicht:

Surface Go 3 – Oktober 2021

Surface Go 2 – Mai 2020

Surface Go – August 2018

Microsoft scheint zwischen den Generationen etwa 1,5 bis 2 Jahre zu warten. Wenn es nur geringfügige Updates gibt, kann sich das Unternehmen dafür entscheiden, das Go 4 in seinem zurückhaltenderen Spring-Slot zu veröffentlichen. Das passiert normalerweise im April oder Mai, aber Microsoft kann warten

Sofern es nicht abgesagt wird, scheint eine Verzögerung über dieses Jahr hinaus unwahrscheinlich. Zac Bowden von Windows Central sagte jedoch in einem Video vom Januar 2023, dass die jüngsten Entlassungen bei Microsoft Auswirkungen auf den bevorstehenden Zeitplan für die Veröffentlichung von Surface haben könnten.

Wie viel wird das Surface Go 4 kosten?

Wir haben keine Ahnung, für wie viel Microsoft plant, das Surface Go 4 zu verkaufen. Bisher ist es jedoch relativ konsistent mit den Surface Go-Preisen geblieben:

Surface Go 3 – ab £369/US$399,99

Surface Go 2 – ab £399/US$399,99

Surface Go – ab £379/US$399,99

Entscheidet sich Microsoft für große Veränderungen beim Surface Go 4, könnte es deutlich teurer werden. Dazu gehört möglicherweise der kolportierte Wechsel zu einem Qualcomm-Chip, auch wenn Intel-Modelle ebenfalls verfügbar sind.

Denken Sie daran, dass das entscheidende Type Cover wahrscheinlich weiterhin separat erhältlich sein wird. Die neueste Version bringt Ihnen normalerweise mindestens 99,99 £ / 99,99 US-Dollar oder mehr zurück, wenn Sie ein Alcantara-Finish bevorzugen.

Welche Spezifikationen und neuen Funktionen wird das Surface Go 4 haben?

Das Surface Go 4 wird erst erwartet nächstes Jahr. Im Moment gibt es nicht viele konkrete Gerüchte, aber wir haben immer noch eine ziemlich gute Vorstellung davon, was uns erwartet.

Eine Änderung, die wir mit ziemlicher Sicherheit sehen werden, kommt unter der Haube. Der Go 3 kam nur ein paar Monate, bevor Intel seine mobilen CPUs der 12. Generation auf der CES vorstellte. Vor irgendwelchen Gerüchten schien es wahrscheinlich, dass die Go 4 würde von Alder Lake angetrieben, obwohl es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Geräts möglicherweise Raptor Lake der 13. Generation sein könnte.

Aber wird Microsoft stattdessen auf einen ARM-basierten Qualcomm-Chip umsteigen? In einem kürzlich erschienenen Video beschreibt Zac Bowden von Windows Central dies als „ziemlich wahrscheinlich“, aber „noch nicht zu 100 % bestätigt“, und sagt weiter, dass Microsoft dies intern erwägt

Die starke Erfolgsbilanz von Surface News gibt uns keinen Grund, an seiner Aussage zu zweifeln.

Als günstigeres Gerät wird das Go 4 wahrscheinlich nicht den Snapdragon 8cx Gen 3 der Spitzenklasse (oder das kommende 8cx Gen 4) verwenden, aber ein bestimmter Chipsatz ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Bowdens Co-Moderator Daniel Rubino spekuliert, dass es den älteren Snapdragon 8cx Gen 2 verwenden könnte, der zu diesem Zeitpunkt als Budgetoption angesehen würde.

Bowden sagt jedoch, dass „es wahrscheinlich immer noch Intel-SKUs geben wird“ für High-End-Modelle und für Geschäftsanwender. Das bedeutet nicht unbedingt, dass es aus der neuesten Raptor Lake-Reihe stammt, da das Surface Go nicht immer Intels neuestes Silizium verwendet.

Der Wechsel zu ARM sollte dazu beitragen, die Akkulaufzeit zu verlängern und die Behauptungen von Microsoft von bis zu 11 Stunden mit einer einzigen Ladung zu verbessern. Allerdings entleerte sich der Akku während unserer Tests viel schneller, sodass hoffentlich auch die 28-Wh-Kapazität erhöht wird.

Das Surface Go 2 hat das Display von 10 Zoll auf 10,5 Zoll vergrößert, ohne die Gesamtfläche des Geräts zu ändern, aber das ist die einzige Designänderung, die wir gesehen haben. Dünnere Einfassungen könnten es Microsoft ermöglichen, hier ein 11-Zoll-Display einzubauen, aber es kann sein, dass es zögert, ein preisgünstiges Gerät genauso gut aussehen zu lassen wie das Premium-Surface Pro. In der Tat sagt Zac Bowden: „Ich würde keine wirklichen Designänderungen erwarten“.

Die Rahmen des Surface Go 4 könnten schmaler sein als beim Go 3

Aus diesem Grund ist es auch unwahrscheinlich, dass der Go 4 zu einer Anzeige mit hoher Bildwiederholfrequenz wechselt, wenn wir eine Preiserhöhung sehen. Wie auch immer, das 1920 × 1080 PixelSense (LCD)-Display wird sich wahrscheinlich nicht ändern – es ist für die meisten Käufer des Surface Go sehr detailliert.

Business-Versionen des Surface Go 3 unterstützen optional 4G LTE. Das wird wohl trotz Surface Pro 9 beim Go 4 so bleiben nachdem ich bei einigen Modellen auf 5G umgestiegen bin.

Eine unserer größten Frustrationen mit dem Go 3 war der Mangel an Ports. Es gibt nur einen USB-C, einen microSD und Surface Connect zum Aufladen. Es wäre schön, neben USB-A und vielleicht einer 3,5-mm-Kopfhörerbuchse mindestens einen weiteren USB-C-Anschluss (möglicherweise mit Thunderbolt 4-Unterstützung) zu sehen. Das mag die Dicke des Geräts erhöhen, aber es wäre ein lohnender Kompromiss.

Es wäre großartig, mehr Anschlüsse auf dem Surface Go 4 zu sehen

Wir werden diese Seite aktualisieren, sobald mehr über das Surface Go 4 bekannt gegeben wird. In der Zwischenzeit interessieren Sie sich vielleicht für ähnliche Artikel über das Surface Pro 9 und Surface-Laptop 5.