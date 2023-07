CNN

—



Microsoft hat am Dienstag eine sicherere Version seines KI-gestützten Bing angekündigt speziell für Unternehmen und konzipiert versichern Profis können potenziell sensible Informationen sicher mit einem Chatbot teilen.

Bei Bing Chat Enterprise die des Benutzers Chat-Daten werden nicht angezeigt nach Angaben des Unternehmens gespeichert, an die Server von Microsoft gesendet oder zum Trainieren der KI-Modelle verwendet werden.

„Dieses (Update) bedeutet, dass Ihre Daten nicht außerhalb des Unternehmens verloren gehen“, sagte Yusuf Mehdi, Microsofts Vizepräsident und Consumer Chief Marketing Officer, in einem Interview mit CNN. „Wir vermischen Ihre Daten nicht mit Webdaten und speichern sie nicht ohne Ihre Erlaubnis. Es werden also keine Daten auf den Servern gespeichert und wir nutzen Ihre Datenchats nicht, um die KI-Modelle zu trainieren.“

Seit der Einführung von ChatGPT Ende letzten Jahres verspricht eine neue Generation leistungsstarker KI-Tools, die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern. Doch in den letzten Monaten haben einige Unternehmen wie JPMorgan Chase die Nutzung von ChatGPT durch ihre Mitarbeiter unter Berufung auf Sicherheits- und Datenschutzbedenken verboten. Andere große Unternehmen haben Berichten zufolge ähnliche Schritte unternommen, weil sie Bedenken hinsichtlich der Weitergabe vertraulicher Informationen an KI-Chatbots haben.

Im April erließen die Aufsichtsbehörden in Italien ein vorübergehendes Verbot von ChatGPT im Land, nachdem OpenAI einen Fehler aufgedeckt hatte, der es einigen Benutzern ermöglichte, die Betreffzeilen aus den Chatverläufen anderer Benutzer zu sehen. Derselbe Fehler, der jetzt behoben wurde, ermöglichte es einigen Benutzern auch, den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse, die Zahlungsadresse, die letzten vier Ziffern (nur) einer Kreditkartennummer und das Ablaufdatum der Kreditkarte eines anderen aktiven Benutzers zu sehen. “, sagte OpenAI damals in einem Blogbeitrag.

Wie andere Technologieunternehmen bemüht sich auch Microsoft um die Entwicklung und Bereitstellung einer Reihe von KI-gestützten Tools für Verbraucher und Fachleute, während die Begeisterung der Anleger für die neue Technologie weit verbreitet ist. Microsoft gab am Dienstag außerdem bekannt, dass es visuelle Suchen zu seinem bestehenden KI-gestützten Bing-Chat-Tool hinzufügen wird. Und das Unternehmen sagte, dass der Microsoft 365 Co-Pilot, sein zuvor angekündigtes KI-gestütztes Tool, das beim Bearbeiten, Zusammenfassen, Erstellen und Vergleichen von Dokumenten in seinen verschiedenen Produkten hilft, 30 US-Dollar pro Monat für jeden Benutzer kosten wird.

Bing Chat Enterprise wird ab Dienstag für alle 160 Millionen Microsoft 365-Abonnenten kostenlos sein, sofern die IT-Abteilung eines Unternehmens das Tool manuell aktiviert. Nach 30 Tagen wird Microsoft jedoch standardmäßig den Zugriff für alle Benutzer bereitstellen; Abonnierte Unternehmen können das Tool deaktivieren, wenn sie dies wünschen.

Aktuelle Konversations-KI-Tools wie die Consumer-Version von Bing Chat sendet Daten aus persönlichen Chats an seine Server, um sein KI-Modell zu trainieren und zu verbessern.

Die neue Enterprise-Option von Microsoft ist identisch mit der Consumer-Version von Bing, ruft jedoch keine Gespräche mit Benutzern ab, sodass diese jedes Mal von vorne beginnen müssen. (Bing hat vor kurzem damit begonnen, gespeicherte Chats in seinem Verbraucher-Chat-Modell zu aktivieren.)

Mit diesen Änderungen sagte Microsoft, das die Technologie von OpenAI für sein Bing-Chat-Tool nutzt, dass die Mitarbeiter „vollständiges Vertrauen“ haben können, dass ihre Daten „nicht nach draußen gelangen“. von der Organisation.“

Um auf das Tool zuzugreifen, meldet sich ein Benutzer mit seinen Arbeitsanmeldeinformationen beim Bing-Browser an und das System erkennt das Konto automatisch und versetzt es laut Microsoft in einen geschützten Modus. Über der Leiste „Fragen Sie mich etwas“ steht: „Ihre persönlichen und geschäftlichen Daten sind in diesem Chat geschützt.“

In einem Demovideo, das CNN vor der Veröffentlichung gezeigt wurde, zeigte Microsoft, wie ein Benutzer vertrauliche Details in Bing Chat Enterprise eingeben kann, beispielsweise die Weitergabe von Finanzinformationen durch eine Person im Rahmen der Vorbereitung eines Angebots für den Kauf eines Gebäudes. Mit dem neuen Tool könnte der Benutzer Bitten Sie Bing Chat, eine Tabelle zu erstellen, um die Immobilie mit anderen benachbarten Gebäuden zu vergleichen und eine Analyse zu verfassen, die die Stärken und Schwächen ihres Angebots im Vergleich zu anderen lokalen Angeboten hervorhebt.

Mehdi versuchte nicht nur, Datenschutz- und Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit KI am Arbeitsplatz auszuräumen, sondern ging auch auf das Problem sachlicher Fehler ein. Um die Möglichkeit von Ungenauigkeiten oder „Halluzinationen“, wie manche in der Branche es nennen, zu verringern, schlug er den Benutzern vor, klare, bessere Eingabeaufforderungen zu verfassen und die enthaltenen Zitate zu überprüfen.