Microsoft heeft geprobeerd Sony ervan te overtuigen dat het zal blijven Plicht op PlayStation als de gigantische overname van Activision wordt goedgekeurd, maar de bedrijven hebben geen overeenstemming bereikt over de voorwaarden van een mogelijke deal. Dat heeft Microsoft duidelijk gefrustreerd gemaakt en op zoek naar partners om de zorgen van toezichthouders weg te nemen. Zowel Nvidia als Nintendo hebben zich ingespannen om Microsoft te helpen de zorgen van toezichthouders weg te nemen.

Microsoft-president Brad Smith, die vandaag tijdens een speciaal persevenement in Brussel sprak, schetste het standpunt van de softwaregigant over de deal en beschreef Sony als een “superdominant bedrijf” dat beter verkoopt dan Xbox-consoles en zich verzet tegen concurrentie in de vorm van de overname van Activision.

Smith stelde een vraag aan de Britse Competition and Markets Authority (CMA), die zorgen heeft geuit over game-exclusiviteit en cloudgaming. “Wil je een deal om zeep helpen en de positie van Sony en zijn aandeel van 80 procent in de Europese Economische Ruimte verstevigen… of wil je de toekomst vooruit laten gaan met vangrails en remedies op gedragsgebied en deze titel naar 150 miljoen meer mensen brengen? ” vroeg Smit. “Ik denk dat dit de fundamentele keuze is die de meeste regelgevers zullen moeten maken.”

Smith en andere leidinggevenden van Microsoft hebben vandaag een ontmoeting gehad met Europese wetgevers in een confrontatie over Activision en Plicht. Xbox-chef Phil Spencer en andere senior Microsoft-managers hebben vandaag gediscussieerd over de zaak van Microsoft, met PlayStation-chef Jim Ryan, Activision-CEO Bobby Kotick en vertegenwoordigers van Google, Nvidia, Valve, Electronic Arts en de European Games Developer Federation die allemaal aanwezig waren op de vergaderingen vandaag . Een half dozijn verschillende nationale wedstrijdwaakhonden waren ook bij de vergaderingen aanwezig.

Tussen vergaderingen en telefoontjes door om de overname mogelijk te maken, nam Microsoft de tijd om aan te kondigen dat het een nieuwe deal heeft gesloten met Nvidia, die de GeForce Now-cloudgamingservice exploiteert. Het hoopt dat de deal sommige zorgen over de toekomst van cloudgaming en de controle van Microsoft over Xbox-games en mogelijk Activision Blizzard-titels op rivaliserende services zal wegnemen. Dit is ook de reden waarom Microsoft en Nintendo vandaag een deal hebben getekend om te brengen Plicht naar Nintendo-producten op dezelfde dag komen games uit de franchise naar Xbox.

Smith deelde echter niets van de bijeenkomsten achter gesloten deuren, maar probeerde in plaats daarvan een beeld te schetsen van een dominante Sony die klaagde over Plicht toegang.

“Zelfs vorig jaar, toen Sony te kampen had met beperkingen in de toeleveringsketen en het aantal terugliep, kwamen ze sterk terug”, aldus Smith. “In het vierde kwartaal toen hun toeleveringsketen zich herstelde, volgens onze berekening op wereldwijde basis, verkocht Sony Microsoft in het vierde kwartaal met een marge van 69 tot 31. Vrijwel in overeenstemming met de wereldwijde marktaandelen die we al 20 jaar zien. ”

Microsoft onthulde dat “Sony naar voren is gekomen als de luidste bezwaarmaker” tegen de overname van Activision vorig jaar na een openbare heen en weer tussen Xbox’s Spencer en PlayStation’s Ryan. Microsoft bood Sony in eerste instantie een deal aan om zich aan te houden Plicht op PlayStation voor “nog een aantal jaren” na een bestaande marketingdeal, waarbij Spencer het aanbod bevestigt in een verklaring aan De rand.

Ryan beschreef de deal als “inadequaat op veel niveaus” en merkte op dat Sony van plan was de details van de onderhandelingen privé te houden. “Het was niet mijn bedoeling commentaar te geven op wat ik verstond als een privé-zakelijke discussie, maar ik voel de behoefte om de zaken recht te zetten omdat Phil Spencer dit op het openbare forum heeft gebracht”, zei Ryan in een verklaring in september vorig jaar.

“Microsoft’s vraag naar prestatiebeoordelingen voor SIE’s leiderschap is duidelijke intimidatie.”

De scherpe woorden hielden daar niet op. Microsoft heeft Sony er ook van beschuldigd ontwikkelaars te betalen om hun inhoud van de Xbox Game Pass-service te houden, terwijl Sony heeft betoogd dat de overname van Activision Blizzard door Microsoft “ontwikkelaars zou kunnen kwetsen en tot prijsstijgingen zou kunnen leiden”. Tijdens de indiening van een FTC-rechtszaak tegen de overname bestempelden Sony-advocaten de eisen van Microsoft om prestatiebeoordelingen van Sony-medewerkers te zien als “duidelijke intimidatie”.

“Microsoft’s vraag naar prestatiebeoordelingen voor SIE’s leiderschap is duidelijke intimidatie”, zegt de juridische aanvraag. “Zelfs in arbeidszaken vereisen rechtbanken een specifiek bewijs van relevantie alvorens personeelsdossiers te overleggen.”

Maar hoewel Sony en Microsoft de hele dag ruzie kunnen maken, is het uiteindelijk aan de toezichthouders om de deal door te laten gaan. Of de Nintendo- en Nvidia-deals van Microsoft voldoende zijn om regelgevers te overtuigen, valt nog te bezien, maar Microsoft hoopt zeker te voorkomen dat hij naar de rechtbank gaat om zijn deal zowel in Europa als in de VS te verdedigen.