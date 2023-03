Microsoft houdt later deze maand een speciaal evenement waar het van plan is om “de toekomst van werken met AI” in detail te beschrijven en te demonstreren hoe zijn ChatGPT-achtige AI zal werken in Office-apps zoals Teams, Word en Outlook. Microsoft CEO Satya Nadella en hoofd van Microsoft 365 Jared Spataro houden op 16 maart om 8.00 uur PT / 11.00 uur ET een persevenement.