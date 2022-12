Microsoft entwickelt möglicherweise All-in-One-Super-App, um mit Apple und Google zu konkurrieren

Laut einem Bericht hat Microsoft erwogen, eine „Super-App“ zu entwickeln, die Dienste wie Suchen, Einkaufen, Nachrichten und Nachrichten anbieten würde.

Neben der Ankurbelung des Anzeigengeschäfts des Technologieriesen hoffen die Führungskräfte von Microsoft, dass eine solche App dazu beitragen könnte, die Bing-Suchmaschine zu stärken und mehr Menschen zu Microsoft-Tools wie Teams zu führen, so ein Bericht von The Information, in dem Personen mit direkter Kenntnis der Diskussionen zitiert werden .

Microsoft reagierte nicht sofort auf die Bitte von CNET um einen Kommentar.

Eine All-in-One-App, die mehr Benutzer zu Bing und anderen Microsoft-Diensten führt, könnte dem Unternehmen helfen, besser mit Apple und Google auf dem Markt für Verbraucherdienste sowie bei der mobilen Suche zu konkurrieren.

Es gibt keinen offiziellen Hinweis von Microsoft, dass eine solche App bevorsteht, aber der Bericht deutet darauf hin, dass Führungskräfte des Unternehmens Ambitionen haben, das zu entwickeln, was Tencents WeChat-App in China hat und was Elon Musk zuvor angedeutet hat Abschluss seines Deals, Twitter zu kaufen. Im Oktober sagte Musk, Twitter sei ein Kauf „Beschleuniger“ zum Bau von „X, die Alles-App“.

Musk deutete im All-In-Podcast im Mai an, dass er eine Vision für eine App hat, die das Modell von WeChat nachahmen würde.

„WeChat ist eigentlich ein gutes Modell. Wenn du in China bist, lebst du irgendwie auf WeChat. Es macht alles. Es ist so etwas wie Twitter plus PayPal plus eine ganze Reihe anderer Dinge, die alle in einem mit einer wirklich großartigen Benutzeroberfläche zusammengerollt sind. “, sagte Musk im Podcast. „Und wir haben so etwas außerhalb Chinas nicht. Daher denke ich, dass eine solche App wirklich nützlich wäre.“