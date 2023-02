De Xbox-pc-games van Microsoft komen eraan Nvidia’s GeForce Now-cloudgamingservice.

Microsoft-president Brad Smith sprak dinsdag op een persconferentie over het overbrengen van de pc-games van zijn bedrijf naar het platform van Nvidia. Smith was in Brussel voor een ontmoeting met functionarissen van de Europese Unie om hen te overtuigen de overname van Activision Blizzard voor $ 69 miljard door Microsoft goed te keuren. De deal met Nvidia werd eerder gemeld door CNBC.

“We hebben een 10-jarige overeenkomst getekend met Nvidia waardoor GeForce Now-spelers na de overname zowel Xbox-pc-games als Activision Blizzard-pc-titels, inclusief COD, kunnen streamen”, aldus Phil Spencer, CEO van Xbox Gaming. getweet Dinsdag. “We zijn vastbesloten om meer games naar meer mensen te brengen – ongeacht hoe ze ervoor kiezen om te spelen.”

GeForce Now is het cloudgamingplatform van Nvidia, waarmee abonnees meer dan 1.500 pc-games kunnen spelen op meerdere apparaten, waaronder in hun auto’s. De sprong naar GeForce Now zullen Xbox-games zijn die zijn ontworpen voor pc, zoals titels in de Halo-, Doom- en Fallout-franchises.

Microsoft heeft nog steeds te maken met felle tegenstand over de overname van Actvision Blizzard. Regelgevers in de EU en de VS beweren dat de aankoop van een andere grote uitgever zou gebeuren de concurrentie binnen de videogame-industrie schade toebrengen. Om die zorgen weg te nemen, blijft Microsoft deals sluiten met andere uitgevers, waaronder een 10-jarige deal met Nintendo om Call of Duty-games naar zijn consoles te brengen.