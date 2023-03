CNN

Microsoft heeft donderdag zijn plannen geschetst om kunstmatige intelligentie toe te voegen aan de meest herkenbare productiviteitstools, waaronder Outlook, PowerPoint, Excel en Word, met de belofte om de manier waarop miljoenen mensen hun werk elke dag doen te veranderen.

Tijdens een evenement op donderdag kondigde het bedrijf aan dat Microsoft 365-gebruikers binnenkort kunnen gebruiken wat het bedrijf een AI “Co-pilot” noemt, die zal helpen bij het bewerken, samenvatten, maken en vergelijken van documenten. Maar noem het geen Clippy. De nieuwe functies, die zijn gebouwd op dezelfde technologie die ten grondslag ligt aan ChatGPT, zijn veel krachtiger (en minder vermenselijkt) dan zijn voorganger in de vorm van een paperclip met grote ogen.

Met de nieuwe functies kunnen gebruikers tijdens een Skype-gesprek vergadernotities transcriberen, lange e-mailthreads samenvatten om snel voorgestelde antwoorden op te stellen, vragen om een ​​specifieke grafiek in Excel te maken en een Word-document in enkele seconden omzetten in een PowerPoint-presentatie.

Microsoft introduceert ook een concept genaamd Business Chat, een agent die in wezen met de gebruiker meerijdt terwijl deze werkt en probeert hun Microsoft 365-gegevens te begrijpen en te begrijpen. De agent weet wat er in de e-mail van een gebruiker en in zijn agenda voor de dag staat, evenals de documenten waaraan hij heeft gewerkt, de presentaties die hij heeft gemaakt, de mensen met wie hij afspreekt en de chats die plaatsvinden op zijn Teams-platform, aldus het bedrijf. Gebruikers kunnen Business Chat vervolgens vragen om taken uit te voeren, zoals het schrijven van een statusrapport door alle documenten op verschillende platforms over een bepaald project samen te vatten en vervolgens een e-mail op te stellen die met een update naar hun team kan worden gestuurd.

De aankondiging van Microsoft komt een maand nadat het soortgelijke door AI aangedreven functies naar Bing bracht en te midden van een hernieuwde wapenwedloop in de technische industrie om AI-tools te ontwikkelen en in te zetten die de manier waarop mensen werken, winkelen en creëren kunnen veranderen. Eerder deze week kondigde rivaal Google aan dat het ook AI toevoegt aan zijn productiviteitstools, waaronder Gmail, Spreadsheets en Documenten.

Het nieuws komt ook twee dagen nadat OpenAI, het bedrijf achter de kunstmatige-intelligentietechnologie van Microsoft en de maker van ChatGPT, zijn model van de volgende generatie, GPT-4, heeft onthuld. De update heeft veel gebruikers verbluft in vroege tests en een bedrijfsdemo met de mogelijkheid om rechtszaken op te stellen, gestandaardiseerde examens te halen en een werkende website te bouwen op basis van een handgetekende schets.

OpenAI zei dat het meer “vangrails” heeft toegevoegd om gesprekken op het goede spoor te houden en heeft eraan gewerkt om de tool minder bevooroordeeld te maken. Maar de update en de stappen van grotere technologiebedrijven om deze technologie te integreren, zouden kunnen bijdragen aan uitdagende vragen over hoe AI-tools beroepen op hun kop kunnen zetten, studenten in staat kunnen stellen vals te spelen en onze relatie met technologie kunnen veranderen. De nieuwe Bing-browser van Microsoft gebruikt GPT-4 al, in voor- en tegenspoed.

Een woordvoerder van Microsoft zei dat 365 gebruikers die toegang hebben tot de nieuwe AI-tools eraan moeten worden herinnerd dat de technologie een werk in uitvoering is en dat informatie dubbel moet worden gecontroleerd. Hoewel OpenAI enorme verbeteringen heeft aangebracht aan zijn nieuwste model, heeft GPT-4 vergelijkbare beperkingen als eerdere versies. Het bedrijf zei dat het nog steeds “simpele redeneerfouten” kan maken of “overdreven goedgelovig is in het accepteren van voor de hand liggende valse verklaringen van een gebruiker”, en dat het geen feitencontrole uitvoert.

Toch gelooft Microsoft dat de veranderingen de ervaring van mensen op het werk aanzienlijk zullen verbeteren door hen in staat te stellen taken eenvoudiger en minder vervelend uit te voeren, waardoor ze meer analytisch en creatief kunnen zijn.