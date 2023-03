De Bing-zoekmachine van Microsoft heeft de mijlpaal van 100 miljoen dagelijks actieve gebruikers overschreden, slechts enkele weken nadat de softwaremaker zijn AI-aangedreven Bing Chat-functie lanceerde. Bing is de afgelopen jaren gestaag gegroeid, maar het lijkt erop dat de nieuwe Bing Chat-functie Microsoft helpt het gebruik te vergroten bij mensen die nog nooit met Bing hebben gewerkt.

Google heeft meer dan 1 miljard dagelijkse actieve gebruikers, dus dat plaatst de mijlpaal van 100 miljoen van Microsoft in perspectief terwijl het probeert marktaandeel te winnen.

“We zijn verheugd te kunnen delen dat we na een aantal jaren van gestage vooruitgang, en met een kleine boost van de meer dan een miljoen nieuwe Bing-previewgebruikers, de 100 miljoen dagelijkse actieve gebruikers van Bing hebben overschreden”, zegt Yusuf Mehdi, Microsoft’s hoofd consumentenmarketing, in een blogpost.

Microsoft heeft het aantal dagelijkse actieve gebruikers van Bing niet onthuld vóór de toevoeging van Bing Chat, maar de preview heeft de zoekmachine van Microsoft de laatste tijd zeker in de schijnwerpers gezet. Microsoft ziet nu dat ongeveer een derde van de Bing Chat-testers nieuw is bij Bing. “Ongeveer een derde van de dagelijkse preview-gebruikers gebruikt Chat dagelijks”, zegt Mehdi. “We zien gemiddeld ongeveer drie chats per sessie met in totaal meer dan 45 miljoen chats sinds het begin van de preview.”

Bing Chat is niet de enige reden voor het toegenomen gebruik van de zoekmachine van Microsoft. Microsoft Edge heeft ook bijgedragen aan het gebruik van Bing, aangezien Microsoft agressief de standaardinstellingen van de zoekmachine pusht met Edge-updates, Windows-updates en zelfs prompts om te voorkomen dat mensen Google Chrome downloaden. “We verwachten dat nieuwe mogelijkheden, zoals het laten zoeken en creëren van Bing in de Edge-zijbalk, verdere groei zullen stimuleren”, zegt Mehdi.

Het is nu een maand geleden dat de Bing-chatbot is gelanceerd. Microsoft heeft onlangs een schakelaar toegevoegd voor verschillende persoonlijkheidstonen, ontworpen om de wilde uitbarstingen tegen te gaan die velen zagen met de Bing AI-chatbot. Microsoft voegde ook enkele beperkingen toe nadat onbeschofte reacties waren opgemerkt, en het bedrijf heeft die beperkingen de afgelopen week geleidelijk versoepeld.

De nieuwste statistieken van Microsoft over het gebruik van Bing Chat komen weken nadat het bedrijf zijn plannen uiteenzette om zijn inkomsten te laten groeien in een digitale advertentiemarkt ter waarde van ongeveer $ 500 miljard. “Voor elke 1 punt marktaandeelwinst in de zoekadvertentiemarkt, is het een omzetkans van $ 2 miljard voor onze advertentieactiviteiten”, zei Philippe Ockenden, Microsoft’s CVP of Finance, vorige maand tijdens een telefoongesprek met analisten.

Microsoft heeft zijn advertentieactiviteiten in de afgelopen 12 maanden al gegroeid tot $ 18 miljard aan inkomsten, vergeleken met $ 10 miljard in het voorgaande fiscale jaar. Veel daarvan is te danken aan Bing, maar Microsoft heeft nog een lange weg te gaan om in de buurt te komen van de meer dan $ 200 miljard die Google in 2022 met advertenties heeft gegenereerd.