Luister en volg ‘Hard Fork’

Bing AI is niet bewust. Maar het is meer dan veredelde autocomplete. Hoe praten we over en begrijpen we de kracht van de grote taalmodellen van vandaag? Vervolgens de CEO van Reddit, Steve Huffman, over sectie 230 en waarom de toekomst van internet bij het Hooggerechtshof ligt.

Plus: Meta brengt kosten in rekening voor blauwe cheques.