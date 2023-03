Microsoft App Store voor mobiele games kan volgend jaar worden gelanceerd

Microsoft is van plan een eigen app store voor mobiele games te lanceren als concurrent van Apple en Google’s softwarewinkels voor telefoons. Het zou al volgend jaar kunnen gebeuren, zolang Microsoft’s $ 68,7 miljard overname van gaminggigant Activision Blizzard wordt goedgekeurd.

Apple en Google krijgen het mandaat om hun iOS- en Android-platforms open te stellen voor app-winkels van derden tegen maart 2024, wanneer de wet op de digitale markten van de Europese Unie van kracht wordt. Dat is denkbaar wanneer Microsoft zijn eigen mobiele app store kan lanceren, vertelde CEO van Microsoft Gaming Phil Spencer in een interview aan de Financial Times.

“We willen in staat zijn om Xbox en content van zowel ons als onze externe partners aan te bieden op elk scherm waarop iemand zou willen spelen”, vertelde Spencer aan de Financial Times. “Vandaag kunnen we dat niet doen op mobiele apparaten, maar we willen bouwen aan een wereld waarvan we denken dat die zal komen waar die apparaten worden geopend.”

Maar de plannen voor een Microsoft-appstore zijn gekoppeld aan de overname door Microsoft van gamesuitgever Activision Blizzard, waarvan regelgevers in de VS en Europa bang waren dat dit zou leiden tot minder concurrentie tussen grote gamingbedrijven – en ertoe zou leiden dat gamers worden buitengesloten van games. Recente oppositie was gericht op de vraag of de Call of Duty-franchise alleen op de Xbox-consoles en pc van Microsoft zou uitkomen, hoewel Microsoft heeft verzekerd dat deze nog jaren op andere spelplatforms zal verschijnen.

Integendeel, Spencer zei dat de overname zou leiden tot meer concurrentie op het gebied van mobiele software, die vrijwel onbestaande is met Apple en Google’s greep op hun platforms, omdat het erg moeilijk is om software te downloaden buiten hun respectievelijke App Store en Google Play Store. . Microsoft wil een plek waar gebruikers hun lijst met games kunnen downloaden, waaronder populaire mobiele titels zoals Call of Duty Mobile, Candy Crush en Diablo Immortal als de overname wordt goedgekeurd.

Bewijs van een Xbox mobiele winkel verscheen in oktober toen Microsoft documenten indiende bij de Britse Competition and Markets Authority, de Britse toezichthouders die de overname van Actvision Blizzard onderzoeken.