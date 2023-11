Microsoft 365 Copilot „allgemein verfügbar“ – wenn Sie sich 300 Plätze leisten können • The Register

Microsoft hat Microsoft 365 Copilot für Unternehmen weltweit allgemein verfügbar gemacht. Für dieses Privileg müssen Sie jedoch mindestens 300 Sitzplätze kaufen, und die Kunden sind nicht in festlicher Stimmung.

Die Kosten von 30 US-Dollar pro Benutzer und Monat kommen zu dem hinzu, was ein Kunde bereits für ein E3- oder E5-Abonnement zahlt, und verdoppeln daher in einigen Fällen fast die monatlichen Ausgaben pro Benutzer. Auch eine jährliche Zusage wird von Microsoft gefordert.

Allerdings erfordert M365 Copilot laut Analyst Directions on Microsoft „einen Mindestkauf von 300 Plätzen“, was bei KMU für einige Verärgerung sorgt.

Es überrascht nicht, dass Microsoft-Foren – sogar offizielle – voller Negativität sind, während Benutzer die Realität der Situation verarbeiten. Einer bemerkte: „Viele Leute werden enttäuscht sein, wenn sie feststellen, dass GA nur für größere Unternehmenskunden gilt und der Rest von uns im Dreck gelassen wird.“

Sie fügten hinzu: „Ein kleineres Großunternehmen mit weniger als 300 Benutzern könnte von den Copilot-Funktionen wohl ebenso viel oder mehr profitieren als ein größeres Unternehmen, um viele Aufgaben zu automatisieren und zu vereinfachen, die sich ein kleineres Unternehmen nicht immer leisten kann.“

Ein anderer erklärte: „Das ist mehr als nur ein schrecklicher Anblick. Bei all dem Gerede darüber, dass Microsoft KI für alle gleichberechtigt machen und allen Menschen helfen will, ist das allererste, was sie tun, sie nur Unternehmen mit mehreren Millionen/Milliarden Dollar verfügbar zu machen.“ Was ist mit kleinen Unternehmen? Was ist mit gemeinnützigen Organisationen? Was ist mit Microsoft-Partnern, die versuchen, dies an den KMU-Markt weiterzuverkaufen?“

Ein weiterer sagte: „Haben Sie noch nie an kleine Unternehmen mit weniger als 300 Mitarbeitern gedacht?“ und ein anderer fragte: „Allgemein verfügbar? Wo? Ich kann es nicht bekommen, wir haben 200x Microsoft 365 E5-Benutzer.“

Das Register hat Microsoft kontaktiert, um herauszufinden, ob es beabsichtigt, auf die Bedürfnisse von Kunden einzugehen, die nicht in der Lage sind, den Mindesteinkauf zu tätigen, und wird ein Update durchführen, sobald sie antworten.

Wie ein Kunde betonte, sieht das für Microsoft nicht gut aus, und das, ohne zu bedenken, wie viel von der Technologie sich noch in der Vorschau befindet oder noch nicht verfügbar ist. Beispielsweise fehlte in der 365-Ankündigung von Microsoft auffällig die Mac-Version seiner Produktivitätssuite.

Also, was ist der Punkt? Für Benutzer mit ausreichendem Budget und im Fadenkreuz des Marketingteams von Microsoft verspricht die Technologie die Möglichkeit, mit den Produktivitätstools des Unternehmens zu chatten und das zu schaffen, was Microsoft eine „KI-Mitarbeiter-Allianz“ nennt.

Es gibt eine Reihe von Statistiken, die seine Aussage untermauern. Microsoft geht davon aus, dass „70 Prozent der Menschen Arbeit an KI delegieren würden, um ihre Arbeitsbelastung zu verringern“ und „Wirtschaftsführer sagen doppelt so häufig, dass KI einen Mehrwert schafft, indem sie die Produktivität steigert statt den Personalbestand zu reduzieren.“

Zur Erinnerung: Microsoft war in letzter Zeit damit beschäftigt, seinen Personalbestand zu reduzieren.

Microsoft hat stark auf KI gesetzt und Studien in Auftrag gegeben, die Statistiken hervorbringen wie „Für jeden US-Dollar, den ein Unternehmen in KI investiert, erzielt es eine durchschnittliche Rendite von 3,5-fachem US-Dollar.“

Die Anwendung generativer KI wird erhebliche Auswirkungen auf Produktivitätssuiten wie Microsoft 365 haben. Durch die hohen Gebühren und die hohen Eintrittsbarrieren läuft Microsoft jedoch Gefahr, große Teile seiner Benutzergemeinschaft zu verärgern und sogar – Gott bewahre – zu verärgern – sie ermutigen, über Alternativen nachzudenken. ®