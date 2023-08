Micky van de Ven wird den VfL Wolfsburg offenbar diesen Sommer in Richtung Premier League verlassen. Wie De Telegraaf Wie berichtet, haben sich die Niedersachsen bereits auf einen Transfer mit dem englischen Spitzenklub Tottenham Hotspur geeinigt. Lediglich der obligatorische Medizincheck des Innenverteidigers steht noch aus. Diese dürfte spätestens am Sonntag erfolgen, die offizielle Vorstellung des Defensivspielers am Montag in London.

Mit dem Verkauf des 22-Jährigen verliert der VfL unter Trainer Niko Kovac einen Stammspieler in der Innenverteidigung, soll für den Transfer aber eine stattliche Ablösesumme von 40 Millionen Euro plus mögliche Prämien von 7,5 Millionen Euro erhalten. Van de Ven, der derzeit bis 2027 mit Wolfsburg verbunden ist, wird Berichten zufolge bei den Spurs einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Der elfmalige niederländische U21-Nationalspieler wechselte im Sommer 2021 vom FC Volendam in die Bundesliga. Seitdem absolvierte er 41 Einsätze für Wolfsburg. 33 dieser Spiele absolvierte er allein in der abgelaufenen Saison, in der der Verteidiger aufgrund einer Gelbsperre lediglich ein Pflichtspiel verpasste, ansonsten aber in jedem Spiel die volle Distanz absolvierte. Der Marktwert wird vom Datenportal bereitgestellt transfermarkt.de auf 30 Millionen Euro geschätzt.

In der aktuellen Transferphase hatte der VfL Wolfsburg mit Felix Nmecha bereits einen Stammspieler gehen lassen. Der zentrale Mittelfeldspieler ging für eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro zum Ligakonkurrenten Borussia Dortmund. Im Gegenzug verstärkten sich die Niedersachsen mit Rechtsaußen Vaclav Cerny (für acht Millionen von Twente Enschede), Stürmer Tiago Tomas (acht Millionen, Sporting Lissabon und zuletzt an Stuttgart ausgeliehen) und Innenverteidiger Moritz Jenz (acht Millionen, FC Lorient). und Cédric Zesiger (Five Millions, Young Boys Bern).