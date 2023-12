Mickie Krause verschijnt in Schlagersängerin Beatrice Egli in TV-Show

Startpagina Boulevard

van: Elena Rothammer

Maak je geen zorgen over Beatrice Egli of een speciale tv-uitzending. Een tweede kans is geen kwestie van Schlagersängerin aber nicht. Stattdessen verloor Mickie Krause als ab.

Berlijn – Persoonlijk zwemt met Beatrice Egli (35) op de Erfolgswelle. Jongste modellen die hun optredens uitvoeren in hun eigen “Beatrice Egli Show” tijdens Primetime in de ARD. Maar nu over de Rückschlag: de ZDF is hier in een enkele Sendung, die in het verleden niet durfde te modereren. Stattdessen übernimmt Ballermann-Star Mickie Krause (53).

“ZDF-Mitternachtsparty”: Mickie Krause vertolkt Beatrice Egli

2022 presenteert Beatrice Egli, die altijd met de camera flirt met Florian Silbereisen (42), noch de “ZDF-Mitternachtsparty”. Een van de pagina’s van Bülent Ceylan (47) gaat naar de jaarmarkt na 0 uur door het vorige programma.

Wie rapporteert vanaf dwdl.de stuurt in het nieuwe jaar ZDF live vanuit Brandenburger Tor en met Andrea Kiewel (58) en Johannes B. Kerner (58) naar Silvester. Darauf volgt dan de “ZDF-Mitternachtspartij”. Dieses Mal alldings nicht met Beatrice Egli en Bülent Ceylan, vooral met Party Singer Mickie Krause. Dieser zal ze niet zelf kunnen voorlezen, maar ook ‘einzuheizen met eigen liedjes’.

Ohne Beatrice Egli: Hier viert Mickie Krause het “ZDF-Mitternachtsfeest”

Gedurende dit jaar zal de “ZDF-Mitternachtsparty” herdacht worden. Schon ben 11. Dezember is zo nat. In de Berliner Club SchwuZ vind je het spektakelstatt. ZDF zorgt voor een “buntenmuziekmix met hoogtepunten uit ononderbroken tv-shows en culturele videoclips”. De kaarten kunnen niet meer worden gebruikt.

Zuletzt führte Schlagerstar Beatrice Egli noch tijdens de show „ZDF-Mitternachtsparty“. Nun übernimmt alles Mickie Krause. © IMAGO / Christian Schroedter & IMAGO / Future Image

Beatrice Egli is blij met haar fans en andere koppels. Ik zou graag een geweldig optreden willen hebben: Beatrice Egli trad in tranen op het podium op. Verwende Quellen: dwdl.de, ZDF, tvtickets.de