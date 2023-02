Foto uit 2017: Mick Schumacher überreicht die Trophäe der Young Riders-Weltmeisterschaft an seine Schwester Gina

Formel 1-Fahrer Mick Schumacher en Schwester Gina hebben een enorme Verhältnis gekregen. Zuiver Geburtstag widmet er een emotionele Instagram-Post.

Op signaal Instagram-Kanal gratuliert der “kleine” Bruder und Ersatzfahrer von Mercedes seiner Schwester Gina zum Geburtstag, schrijft: “Alles Gute zum Geburtstag an die beste Schwester der Welt. Ich bin stolz auf dich!”

Mick Schumacher: Gegenseitige Unterstützung nach Papas schwerem Ski-Unfall



Dazu veröffentlicht er vahlreiche Bilder von Gina, die in 2013 Jugend-Europameisterin werd in Westernreiten. Gina Schumacher feierte am Montag ihren 26.Geburtstag – en een dankbare darf van natuurlijke nicht fehlen: Bruder en Formel 1-Fahrer Mick.

Besonders süß en rührend: Auf dem ersten Bild trägt Gina ein Mercedes-T-Shirt von Papa en Formulier 1-Rekordweltmeister Michael Schumacher.

Spätestens nach de volgende ski-Unfall von Michael im Jahr 2013 (Schädelhirntrauma) unterstützen sich die beide gegenseitig sehr. Gina heeft Mick in de gaten gehouden door Jahren Regelmäßig auf der Rennstrecke – Mick schaut ihre Wettkämpfe.

Duidelijk, dass da Geburtstagswünsche nicht fehlen dürfen…

tli/lhi