Mick Beale zum Manager der Rangers ernannt, da der ehemalige QPR-Chef Giovanni van Bronckhorst bei Ibrox nachfolgt | Fußball Nachrichten

Die Rangers haben Mick Beale bis 2026 zu ihrem neuen Manager ernannt.

Der 42-Jährige traf am Montag auf dem Trainingsgelände des Vereins ein, um seinen Wechsel von QPR abzuschließen, wo er vor weniger als sechs Monaten das Kommando übernahm und Giovanni van Bronckhorst ersetzt, der letzte Woche entlassen wurde.

Beale – der seit seinem Abgang als Trainer im vergangenen November gute Beziehungen zu den Rangers pflegt – wird von den Trainern Damian Matthew, Harry Watling und Neil Banfield unterstützt, wobei weitere Ernennungen erwartet werden.



Neil Banfield, Harry Watling und Damian Matthew schließen sich Beale bei den Rangers an





Er sagte: „Es ist fantastisch, heute Morgen zurück zu sein und alle zu sehen, es gibt einige neue Gesichter, aber einige Leute, die ich wirklich gut kenne, also ist es großartig, alle zu sehen.

„Ich bin sehr stolz, es ist ein wunderbarer, wunderbarer Fußballverein, es ist eine Institution.

„Für alle, die hier arbeiten, ist es ein großes Privileg, aber Manager dieses Fußballvereins zu sein, das ist etwas ganz Besonderes.

„Einige wunderbare Menschen haben vor mir auf diesem Stuhl gesessen, und ich bin sehr stolz darauf, die Person zu sein, die jetzt hier sitzt.“



Rangers-Sportdirektor Ross Wilson (links) sagt, Beales Ernennung sei nach „einer intensiven Woche voller Gespräche“ mit verschiedenen Kandidaten erfolgt





Sportdirektor Ross Wilson fügte hinzu: „Ich freue mich, Michael wieder bei den Rangers willkommen zu heißen. Ich weiß, wie aufgeregt er über alles ist, was mit dem Prestige des Rangers-Managers einhergeht.

„Gleichermaßen freuen sich unsere Spieler und Mitarbeiter sowohl auf dem Trainingsgelände als auch bei Ibrox auf die Zusammenarbeit mit Michael. Er hat einen klaren Plan und wird zusammen mit dem technischen und unterstützenden Personal sofort mit der Gruppe arbeiten.

„Schließlich ist dies eine begehrte Führungsposition, und nach einer intensiven Woche voller Diskussionen möchte ich all den hervorragenden Managern, die wir getroffen haben, um über die Rolle zu sprechen, unseren aufrichtigen Dank aussprechen.“



Der Vorsitzende der Rangers, Douglas Park, sagt, der Vorstand werde sowohl Beale als auch Wilson unterstützen





Der Vorsitzende der Rangers, Douglas Park, sagte: „Ich freue mich, Michael als unseren neuen Manager willkommen zu heißen, da wir unsere Leistung auf dem Feld stärken wollen.

„Michael ist eine sehr aufregende Ernennung für uns, und seine Energie und sein Ehrgeiz stachen heraus, sowohl als er zuvor hier war, als auch in den Gesprächen, die wir vor seinem Wiedereintritt geführt haben.

„Der Vorstand wird sowohl Michael als auch Ross Wilson dabei unterstützen, diese Ernennung zu einem Erfolg zu machen, und ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.“

Beales Weg zum Chef der Rangers



Beale (rechts) verbrachte drei Jahre bei Rangers als Trainer unter Steven Gerrard





Im Jahr 2002 trat Beale als Trainer in die Chelsea-Akademie ein und verbrachte 10 Jahre im Verein, bevor er nach Liverpool wechselte, wo er später mit der U23 arbeitete.

Im Alter von 36 Jahren wurde er zum stellvertretenden Trainer von Sao Paulo ernannt, um nur sieben Monate später von dieser Position zurückzutreten und an die Anfield Road zurückzukehren.

Anschließend verbrachte Beale drei Jahre bei den Rangers als Teil des Hinterzimmerteams von Steven Gerrard und half dem Verein, 2021 seinen 55. Titel in der höchsten Spielklasse zu gewinnen, bevor er mit Gerrard zu Aston Villa wechselte.

Im Juni, 20 Jahre nach Beginn seiner Trainerkarriere, besiegelte Beale seine erste Cheftrainerrolle bei QPR und führte den Verein im Oktober an die Spitze der Meisterschaft.

Dieses Formular führte zu einer Annäherung von Wolves, als sie nach einem neuen Manager suchten, aber Beale lehnte es ab und nannte „Integrität und Loyalität“ als Grund.

Warum hat er Rangers den Wölfen vorgezogen?

Bild:

Beale hat seit seinem Ausscheiden im letzten Jahr gute Beziehungen zu den Persönlichkeiten bei Ibrox gepflegt





Beale hat über seinen Wunsch gesprochen, eines Tages in der Premier League zu leiten, daher mag es seltsam erscheinen, dass er Wolves im Oktober abgelehnt hat, nur um QPR einige Wochen später für Rangers zu verlassen.

Was jedoch nicht unterschätzt werden darf, ist seine Liebe zum Verein und zu Schottland nach seinem ersten Einsatz in Glasgow.

Nach mehr als einem Jahr Abwesenheit hat er immer noch gute Beziehungen zu Schlüsselfiguren des Vereins gepflegt, darunter Gers-Sportdirektor Ross Wilson, und hat letzten Monat sogar ein Spiel gegen Aberdeen besucht.

Bild:

Rangers-Sportdirektor Ross Wilson und Geschäftsführer Stewart Robertson (Mitte) leiteten die Suche nach Giovanni van Bronckhorsts Ersatz





Obwohl er an der Seite von Gerrard nur einen Meistertitel gewann, ging ihm die Erwartung, mehr Besteck zu liefern, nicht verloren.

Über 50.000 Fans werden Ibrox wöchentlich füllen – etwas, mit dem sich nicht jeder Verein rühmen kann – und der Druck, für diese Fans zu liefern, ist das, woran er gedeiht.

Die Verlockung des Champions-League-Fußballs ist ein weiterer großer Anreiz. Die Rangers erlitten in dieser Saison unter Van Bronckhorst eine schreckliche Saison – er verlor jedes Spiel –, aber er wird zuversichtlich sein, einen Kader aufzubauen, der nächstes Jahr gegen Europas Elite kämpfen kann.

Außerhalb des Spielfelds hatte seine Familie nach seinem Umzug aus Glasgow Mühe, sich in den West Midlands niederzulassen, und eine Rückkehr in die vertraute Umgebung war ebenfalls reizvoll.

Was kommt auf die Rangers zu?

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Rangers-Spieler waren am Montag wieder im Trainingszentrum des Clubs, um mit den Vorbereitungen für eine Rückkehr in den Einsatz zu beginnen



Die Rangers erlebten unter Van Bronckhorst einen schwierigen Start in die Saison 2022/23.

Eine Reihe von schlechten Ergebnissen – die zu seiner Entlassung führten – bedeuten, dass das Team in der schottischen Premiership neun Punkte hinter Spitzenreiter Celtic liegt.

Das Team erlebte auch eine ernüchternde Champions-League-Saison, in der die Rangers alle sechs Spiele der Gruppenphase verloren, eine Serie, die einen 7: 1-Hammer gegen Liverpool zu Hause beinhaltete.

Die Spieler kehrten am Montag nach einer zweiwöchigen Pause für die Weltmeisterschaft zum Training zurück und trafen Beale, während sie in die Zukunft blicken.

Bild:

Rangers erstes Ligaspiel nach der WM-Pause im Ibrox gegen Hibs – live bei Sky





Das erste schottische Premiership-Spiel der Rangers unter ihrem neuen Chef findet am 15. Dezember gegen Hibernian in Ibrox statt, beide nur zwei Wochen später mit einem Old Firm live auf Sky Sports.

Ein Halbfinale des schottischen Ligapokals gegen Aberdeen im Hampden Park ist ebenfalls in Sicht, danach die Verteidigung des schottischen Pokals.

Boyd: Beale wagt ein Glücksspiel für die Rangers

Bild:

Beale kehrte letzten Monat nach Ibrox zurück, um Rangers gegen Aberdeen zu sehen





Im Gespräch mit Sky Sports sagte der ehemalige Rangers-Stürmer Kris Boyd:

„Dies ist eine fantastische Gelegenheit für Mick Beale, eine riesige Institution und einen Club zu leiten, der auf der ganzen Welt anerkannt ist.

„Diese Verantwortung bringt enormen Druck mit sich. Er muss sich allem stellen und cool bleiben, wenn dieser Druck von den Tribünen und in den sozialen Medien zunimmt.

„Beales Beziehung zum Verein und zu den Fans wird helfen, aber obwohl er einen Kredit auf der Bank hat, geht das nur so weit – Giovanni van Bronckhorsts Entlassung beweist das.

„Nur wenige Monate nach diesem Lauf zum Finale der Europa League und dem Gewinn des schottischen Pokals wurde er entlassen. Das allein unterstreicht den Druck und die Anforderungen der Rangers.

„Beale ist zweifellos ein Top-Trainer – einige Spieler haben ihn als den besten bezeichnet, unter dem sie je gearbeitet haben.

„Du arbeitest nicht bei Liverpool, Chelsea, Aston Villa und Sao Paulo, wenn du nicht hoch angesehen bist, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Trainer und einem Chef der Rangers.

„Die Leute werden ihn nach einer kurzen Zeit bei QPR fragen, ob er für einen solchen Job bereit ist. Es ist ein Glücksspiel, aber die Verantwortlichen bei Ibrox glauben, dass er der richtige Mann ist, um den Verein voranzubringen.“

Die nächsten fünf Spiele der Rangers

15. Dezember: Hibernian (h), Scottish Premiership, Anpfiff 20 Uhr, live weiter Sky Sports

20. Dezember: Aberdeen (a), Scottish Premiership, Anpfiff 20 Uhr, live weiter Sky Sports

23. Dezember: Ross County (a), Scottish Premiership, Anpfiff 19.30 Uhr, live weiter Sky Sports

28. Dezember: Mutterbrunnen (h), Scottish Premiership, Anpfiff 19.45 Uhr

2. Januar: keltisch (h), Scottish Premiership, Anpfiff 12.30 Uhr, live weiter Sky Sports

