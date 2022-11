Mick Beale: Die Rangers werden sich an QPR wenden, um die Erlaubnis zu erhalten, Gespräche mit dem Cheftrainer zu führen | Fußball Nachrichten

Es wird erwartet, dass die Rangers die Queens Park Rangers um Erlaubnis bitten, mit Cheftrainer Mick Beale über die vakante Führungsposition bei Ibrox zu sprechen.

Es wird angenommen, dass Beale – der eine gute Beziehung zu Persönlichkeiten des Clubs hat – nach der Entlassung von Giovanni van Bronckhorst am Montag daran interessiert wäre, Gespräche darüber zu führen, der 18. ständige Manager der Rangers zu werden.

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Club auch andere Ziele in Betracht zieht, ohne dass es bisher einen offiziellen Ansatz für eine Person gibt.

Bild:

QPR-Chef Beale kehrte letzten Monat nach Ibrox zurück, um Rangers gegen Aberdeen zu sehen





Gers-Sportdirektor Ross Wilson hat eine gründliche Auswahlliste durchgearbeitet, wobei mehrere Namen wie Sean Dyche, Kjetil Knutsen und Gerardo Seoane ebenfalls mit der Rolle in Verbindung gebracht wurden.

Es wird davon ausgegangen, dass QPR-Fußballdirektor Les Ferdinand keinen offiziellen Ansatz von Rangers blockieren wird, wenn der Ibrox-Vorstand für Beale wechselt – eine Haltung, die der Londoner Club einnahm, als Wolves für den 42-Jährigen wechselte.

Beale war Teil von Steven Gerrards Hinterzimmerteam bei Rangers, das 2021 den 55. Top-Titel des Clubs gewann, bevor er letzten November mit Gerrard nach Aston Villa wechselte.

Der Engländer machte dann im Sommer seinen Schritt, um Chef in der Loftus Road zu werden, und lehnte letzten Monat einen Ansatz von Wolves ab, wobei er „Integrität und Loyalität“ als Grund für die Ablehnung des Premier League-Jobs anführte.

Bild:

Beale kam letztes Jahr mit Steven Gerrard zu Aston Villa, bevor er den Club für QPR verließ





In der Zwischenzeit führt der Ibrox-Club Gespräche mit dem von Van Bronckhorst zurückgelassenen Hinterzimmerteam.

Dave Vos, Roy Makaay, Arno Philips und Yori Bosschaart kamen alle im vergangenen November dazu, aber wie bei früheren Führungswechseln wird erwartet, dass diejenigen, die mit dem Niederländer angekommen sind, abreisen werden.

„Beale passt zu den Rangers und kennt den Verein“

Der frühere Rangers-Stürmer Kenny Miller glaubt, dass Beale eine der herausragenden Optionen für die Nachfolge von Van Bronckhorst ist.

Er sagte Sky Sportnachrichten: „Da fallen mir jede Menge Namen ein.

„Einer, der für mich ganz oben auf der Liste stehen würde, wäre Mick Beale. Sein Name wurde im letzten Monat verbreitet, während Rangers sich abmühten.

„Ich denke, er passt, er kennt den Verein, er kennt die Spieler. Es würde keine Überraschungen geben, wenn er in Bezug auf die Anforderungen und Erwartungen des Fußballvereins in das Gebäude zurückkehrt, und er hat seine eigene Reise als Manager begonnen.“ ziemlich gut, also denke ich, dass er ganz oben auf der Liste stehen würde.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Kris Boyd spricht darüber, wer Giovanni van Bronckhorst bei Ibrox ersetzen könnte und vor welchen Herausforderungen der neue Manager steht



Sky Sports Der Experte und ehemalige Rangers-Stürmer Kris Boyd glaubt, dass Beale einer der Namen im Rennen ist, um Van Bronckhorst zu übernehmen.

„Ob es große Namen sind, die versuchen, ihre Managerkarriere wie Steven Gerrard zu starten, oder Manager, die versuchen, ihren Ruf wie Brendan Rodgers wieder aufzubauen, um dann wieder nach England zurückzukehren, ich würde niemanden ausschließen“, sagte Boyd.

„Die Ranger können sich die Löhne in der Premier League nicht leisten, die Sean Dyche oder Ralph Hasenhuttl gehabt hätten, aber beide großen Vereine in Schottland haben eine besondere Anziehungskraft, die Attraktivität, in Europa zu spielen, und die Möglichkeit, Trophäen zu gewinnen.

„Der offensichtlichste an diesem Punkt wäre Mick Beale. Die Rangers-Fans erinnern sich daran, was er unter Steven Gerrard getan hat, und sie sind sehr stolz darauf, dass er Teil des Teams war, das (Titelnummer) 55 für den Fußballverein geliefert hat. Es gibt einen offensichtlicher Zusammenhang dort.

„Ob Mick Beale QPR zu diesem Zeitpunkt verlassen will, bleibt abzuwarten, er hat Wolves offensichtlich vor nicht allzu langer Zeit abgelehnt.

„Ob das der richtige Schritt war, oder ob er vielleicht Wind davon bekommen hat, dass bei Ibrox etwas passieren würde und bereit war, darauf zu warten, wissen wir nicht. Er wird definitiv jemand sein, der im Rennen ist.“

Die nächsten fünf Spiele der Rangers

15. Dezember: Hibernian (h), Scottish Premiership, Anpfiff 20 Uhr, live weiter Sky Sports

20. Dezember: Aberdeen (a), Scottish Premiership, Anpfiff 20 Uhr, live weiter Sky Sports

23. Dezember: Ross County (a), Scottish Premiership, Anpfiff 19.30 Uhr, live weiter Sky Sports

28. Dezember: Mutterbrunnen (h), Scottish Premiership, Anpfiff 19.45 Uhr

2. Januar: keltisch (h), Scottish Premiership, Anpfiff 12.30 Uhr, live weiter Sky Sports

