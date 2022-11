Mick Beale: Die Rangers werden nach der Entlassung von Giovanni van Bronckhorst den QPR-Chef ernennen | Fußball Nachrichten

Mick Beale steht kurz vor dem Abschluss einer Vereinbarung, Rangers-Chef zu werden, mit einer Ankündigung, die bereits am Montag erwartet wird.

Der 42-Jährige ist auf dem Trainingsgelände des Vereins eingetroffen, um seinen Wechsel von QPR abzuschließen, nachdem ihm die Erlaubnis erteilt wurde, Gespräche zu führen.

Es wird davon ausgegangen, dass Beale, der seit seinem Abgang als Trainer im vergangenen November gute Beziehungen zum Verein pflegte, von den Trainern Harry Watling und Neil Banfield bei Ibrox unterstützt wird.

QPR-Chef Beale (rechts) kehrte letzten Monat nach Ibrox zurück, um Rangers gegen Aberdeen zu sehen





Paul Hall wird bei QPR trainieren, während der Club seine Suche nach Beales Ersatz fortsetzt.

Beale war Teil des Hinterzimmerteams von Steven Gerrard, als die Rangers 2021 ihren 55. Titel in der höchsten Spielklasse gewannen, bevor sie nach Aston Villa wechselten.

Dann machte er vor weniger als sechs Wochen seinen Schritt, um Chef bei QPR zu werden, und lehnte letzten Monat einen Ansatz von Wolves ab, wobei er „Integrität und Loyalität“ als Grund für die Ablehnung des Premier League-Jobs anführte.

Es wurde davon ausgegangen, dass sich Beale und seine Mitarbeiter in Vertragsverlängerungsgesprächen mit QPR befanden, bevor sich das Interesse der Rangers entwickelte.

Und das, obwohl Beales Familie nach seinem Umzug aus Glasgow im vergangenen November Schwierigkeiten hat, sich in den West Midlands – wo er immer noch lebt – niederzulassen.

Es wird auch davon ausgegangen, dass der Championship Club wusste, dass Beale eines Tages als Chef zu Ibrox zurückkehren wollte, als erste Gespräche über seine Ernennung bei QPR stattfanden.

Rangers-Spieler werden später am Montag nach der WM-Pause zum Training zurückkehren, wo sie voraussichtlich auf Beale treffen werden, bevor sie mit den Vorbereitungen für ihre Rückkehr in die Liga beginnen.

Die Gers treffen am 15. Dezember in der Scottish Premiership live auf Sky Sports auf Hibernian in Ibrox – wobei das Team neun Punkte hinter Celtic in der Liga liegt.

Warburton: Gers Job wird für Beale „sehr schwer abzulehnen“ sein

Der frühere Rangers- und QPR-Chef Mark Warburton diskutiert, ob Mick Beale die richtige Wahl für die Ibrox-Mannschaft wäre



Der ehemalige Rangers-Chef Mark Warburton sagte gegenüber Sky Sports News:

„Es ist eine fantastische Gelegenheit und Michael wird das wissen. Er wird den Verein wiedererkennen, er wird sehr gute Beziehungen innerhalb des Vereins haben, die durch die Zusammenarbeit mit Steven aufgebaut wurden [Gerrard]sollte es also kommen, wird es eine fantastische Gelegenheit sein und ich bin mir sicher, dass es sehr schwer ist, sie abzulehnen.

„Einen Klub vom Format der Rangers zu leiten, ist immer eine großartige Gelegenheit. Sollte es dazu kommen, wird er eine sehr schwierige Entscheidung treffen müssen, das ist sicher.“

Auf die Frage, ob die Gelegenheit zu früh in seiner Karriere sei, antwortete Warburton: „Ich denke, er wird das erkennen. Mick ist ein sehr kluger Kerl, er wird die Auswirkungen und die Herausforderung verstehen, denen er sich stellen wird, aber gleichzeitig denke ich, dass er erkennt, dass sich solche Gelegenheiten nicht sehr oft bieten einen Klub von der Größe der Rangers managen, also denke ich, dass er, wenn alles vorangeht, auf sich selbst zurückgreifen wird, um zu gehen und erfolgreich zu sein.

Alex Rae spricht über potenzielle Kandidaten für die Nachfolge von Giovanni van Bronckhorst bei den Rangers



„Ich denke, Mick wäre ehrlich genug zu sagen, dass ein Top-6- oder Top-8-Premier-League-Klub nicht sofort kommen wird und damit die Verlockung des europäischen Fußballs, wie Sie letztes Jahr mit dem gesehen haben, was erreicht werden kann und Die Unterstützung, die sie von den Unterstützern erhalten, diese Art von Anziehungskraft, diese Art von Lernkurve und Lernerfahrung, ich bin mir sicher, dass Michael ansprechen wird.

„Ich denke, man muss es abwägen. Er ist gerade an einem guten Ort, er hatte mit QPR einen guten Start in die Saison, also ist es eine schwierige Entscheidung. Aber ich denke, er wird ehrlich genug zu sich selbst sein, um diesen Typ zu kennen Gelegenheit kommt nicht jede Woche.

„Es ist ein riesiger Verein, eine große Chance, eine Chance für den europäischen Fußball, sich mit der alten Firma zu befassen. Er war mit Steven dort, Steven war Manager und hat in dieser Rolle großartige Arbeit geleistet, und Micky hat ihn sehr kompetent unterstützt, und ich bin mir jetzt sicher er wäre gespannt, ob er diesen Job selbst machen kann.“

„Beale passt zu den Rangers und kennt den Verein“

Beale (rechts) war drei Jahre lang Trainer unter Steven Gerrard bei den Rangers





Der ehemalige Stürmer der Rangers, Kenny Miller, sagte gegenüber Sky Sports News:

„Es fallen mir jede Menge Namen ein. Einer, der für mich ganz oben auf der Liste stehen würde, wäre Mick Beale. Sein Name wurde im letzten Monat verbreitet, während Rangers sich abmühten.

„Ich denke, er passt, er kennt den Verein, er kennt die Spieler. Es würde keine Überraschungen geben, wenn er in Bezug auf die Anforderungen und Erwartungen des Fußballvereins in das Gebäude zurückkehrt, und er hat seine eigene Reise als Manager begonnen.“ ziemlich gut, also denke ich, dass er ganz oben auf der Liste stehen würde.“

Beale spricht über seine Erinnerungen an seine Zeit bei den Rangers und warum er sich das Spiel gegen Aberdeen angesehen hat



Livingston-Manager David Martindale glaubt, dass Beale „großartig“ für die Stelle bei den Rangers passen würde.

„Ich möchte nicht unangebracht sprechen, weil es nicht meine Aufgabe ist, über andere Klubs und andere Manager zu sprechen, aber ich denke, Michael würde hervorragend zu den Rangers passen“, sagte Martindale.

„Das liegt an Michael Beale und dem Rangers Football Club, nicht an David Martindale.

„Würde das gut passen? Wahrscheinlich, aber ich weiß nicht mehr als du.

„Ich bin ein großer Verfechter britischer Manager. Ich sehe gerne Fortschritte im britischen Fußball und ich denke, es spricht viel dafür, jemanden einzustellen, der sich mit den Spielern und dem schottischen Fußball auskennt.“

