Michigan zählt zu den besten Ruhestandsorten in den USA

Der Bundesstaat Michigan präsentierte sich bemerkenswert in den US News, die ihn als einen der besten Orte in den Vereinigten Staaten für den Ruhestand einstuften.

US News ging los und befragte 3.500 Senioren, ob im Ruhestand oder kurz vor dem Ruhestand, was ihre Bedürfnisse jedes Jahr sind. Und Michigan hat sechs Städte in die Top 100 aufgenommen, und während Florida vielleicht besser abgeschnitten hätte, schneiden die nördlichen Gefilde tatsächlich besonders gut ab.

Pennsylvania hat fünf Städte auf der Liste: Harrisburg, Reading, Lancaster, Scranton und Allentown.

Diese Städte schnitten mit den Dingen gut ab, die der 57-jährige Livonia-Radsportbegeisterte Dan Foster gegenüber Local 4 sagte, den er im Ruhestand braucht.

„Ich habe etwas begrenzte Mittel, deshalb kann ich nicht in einer teuren Gegend leben“, sagte Foster. „Naturnah wie Radwege, Wanderwege. Ich mag ein städtisches Gebiet. Es macht Spaß, in Detroit Fahrrad zu fahren, und hier wäre es auch nicht so schlimm.“

Ann Arbor landete auf Platz 11. Laut Beverly Harzog von US News ist die beliebte Universitätsstadt genau das Richtige.

„Ann Arbor ist ein relativ bezahlbarer Ort zum Leben, außerdem gibt es in der Nähe eine hervorragende Gesundheitsversorgung, und das war für die Mehrheit in diesem Jahr auch sehr wichtig“, sagte Harzog.

Aber es gibt noch viele andere Dinge, die sich Rentner wünschen, etwa eine geringe Kriminalität und eine hohe Lebensqualität.

„Ann Arbor bietet, wissen Sie, einen guten Arbeitsmarkt für Rentner, das ist also etwas, was sie anzieht“, sagte Harzog. „Und obwohl es auch kalt ist, gibt es viele Outdoor-Aktivitäten und Rentner bleiben gerne aktiv.“

Grand Rapids (38), Lansing (53), Detroit (65) und Kalamazoo (66) schafften es in die Top 75.

„Einige dieser Gebiete sind angenehm zum Leben, weil die Temperaturen hier gemäßigt sind“, sagte Foster. „Wissen Sie, wir müssen uns darüber keine Sorgen machen, so wie sie es im Süden wegen des Wetters und der Hurrikane tun. Ich bin überhaupt nicht überrascht.“

Der US-Volkszählung zufolge ist Lansing die am schnellsten wachsende Stadt in Michigan, und ihre Nähe zur Michigan State University und das aktive Leben im Freien machen sie wahrscheinlich zu einem attraktiven Ort für Menschen jeden Alters.