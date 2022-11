Die Wähler in Michigan stimmten nach einem teuren und angespannten Wahlkampf einer umfassenden Änderung der Verfassung des Staates zu, die das Recht auf Abtreibung und andere reproduktive Gesundheitsdienste garantiert.

Die entscheidende Abstimmung in Michigan nach der zweistelligen Niederlage eines Anti-Abtreibungsvorschlags in Kansas im August untermauert die Argumente der Befürworter des Abtreibungsrechts, dass das Thema selbst in lila Bundesstaaten starke Unterstützung finden kann.