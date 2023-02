CNN

Drie dagen nadat de Michigan State University werd geterroriseerd door een massale schietpartij op de campus, dienden democratische wetgevers in de staat een groot aantal wetsvoorstellen in die gericht waren op de veiligheid van wapens. de eerste keer in vier decennia.

Staatswetgevers hebben donderdag een pakket van 11 rekeningen ingediend, dat verschillende beleidsexperts bevat waarvan is bewezen dat het wapengeweld vermindert. Democraten in Michigan hebben de afgelopen jaren geprobeerd strengere wapenregels in te voeren onder door de Republikeinen gecontroleerde wetgevende organen, maar slaagden er niet in. Hun inspanningen werden geïntensiveerd na de massale schietpartij in november 2021 op de Oxford High School, net buiten Detroit, maar geen van de maatregelen werd aangenomen.

Gouverneur Gretchen Whitmer, een democraat, beloofde wetswijzigingen slechts twee dagen nadat de autoriteiten zeiden dat Anthony Dwayne McRae, 43, maandagavond het vuur opende op de campus van MSU, waarbij drie studenten om het leven kwamen en vijf anderen ernstig gewond raakten.

“De tijd van alleen maar gedachten en gebeden is voorbij”, zei Whitmer in een tweet. “We bevinden ons in een unieke positie om actie te ondernemen en levens te redden. En dat is precies wat we de komende weken gaan doen.”

Democraten zien een uitgelezen kans om veranderingen door te voeren. In januari namen de Democraten voor het eerst in 40 jaar de controle over de wetgevende macht van de staat en het kantoor van de gouverneur over.

Volgens een onderzoek van Everytown for Gun Safety, een non-profitorganisatie die zich richt op het voorkomen van wapengeweld, is bewezen dat drie specifieke beleidsmaatregelen die in het pakket van donderdag zijn opgenomen, effectief zijn bij het verlagen van het aantal wapengeweld.

Die maatregelen zouden de veilige opslag van vuurwapens en munitie vereisen; universele achtergrondcontroles voor wapenaankopen; en creëer een bevel tot bescherming tegen extreme risico’s, of “red flag law”, waardoor rechtbanken tijdelijk vuurwapens in beslag kunnen nemen van iedereen die wordt beschouwd als een gevaar voor zichzelf of anderen.

“Het is beter om deze hervormingen door te voeren en minder massale schietpartijen te hebben dan in stilte te zitten en niets te doen”, zegt Annie Heitmeier, een derdejaars student aan de MSU en een vrijwilliger bij Students Demand Action, een beweging die aandringt op vuurwapens. controle.

‘We hebben al eerder dergelijke rekeningen in Michigan ingediend en soms krijgen ze niet veel aandacht, gaan ze niet ver of sterven ze in de commissie. Ik hoop dat het deze keer anders zal zijn”, zei Heitmeier.

Volgens onderzoek van Everytown heeft Michigan relatief zwakke wapenwetten in vergelijking met andere staten. Volgens het licentiesysteem van de staat hoeven kopers van handvuurwapens alleen een geldige licentie of een vergunning om een ​​verborgen pistool te dragen te tonen als ze kopen van verkopers die geen federaal erkende dealer zijn. De staat vereist ook geen antecedentenonderzoek voor het openlijk dragen van vuurwapens in het openbaar.

Sommige experts op het gebied van wapenbeleid vertellen CNN dat rode vlag-wetten nuttig kunnen zijn in gevallen zoals die van de MSU-schutter, die eerder schuldig pleitte aan een vuurwapenaanklacht in 2019, worstelde met zijn geestelijke gezondheid en vertoonde waarschuwingssignalen dat hij een risico voor zichzelf zou kunnen vormen of anderen, volgens zijn vader, Michael McRae.

De tragedie van vorige week vond iets meer dan een jaar later plaats een 15-jarige schutter schoot vier studenten dood en verwondde zes studenten en een leraar aan de Oxford High School, wat op dezelfde manier druk uitoefende op wetgevers om de wapenwetten van de staat te versterken. De schietpartij was voor het Amerikaanse congreslid Elissa Slotkin, een democraat uit Michigan, aanleiding om in december 2021 federale wetgeving in te voeren die wapenbezitters zou verplichten om vuurwapens veilig te stellen uit de buurt van een kind als er mogelijk toegang toe is. Dat wetsvoorstel haalde het niet in het Congres.

Volgens Lisa Geller, directeur staatszaken aan de Johns Hopkins Bloomberg School, is wetgeving die de veilige en veilige opslag van vuurwapens verplicht stelt en een rode vlag-wet creëert, beide “zeer relevant” in Michigan vanwege de omstandigheden van de schietpartijen in Oxford en MSU van Volksgezondheid.

Aanklagers beweerden dat de vader van de schutter uit Oxford het wapen had gekocht dat bij de aanval was gebruikt en dat zijn ouders het hem als een vroeg kerstcadeau hadden gegeven, meldde CNN eerder. De ouders, die elk geconfronteerd worden met vier gevallen van onvrijwillige doodslag, worden ervan beschuldigd hun zoon onbelemmerde toegang tot het wapen te hebben gegeven.

“Wetgevers wilden de toegang tot wapens aanpakken van jongeren die de vuurwapens naar school brengen om anderen of zichzelf te doden,” zei Geller.

McRae, de beschuldigde MSU-schutter die zelfmoord pleegde na de schietpartij, werd in 2019 gearresteerd en aangeklaagd voor het dragen van een verborgen wapen zonder vergunning – een misdrijf waardoor hij bij veroordeling geen wapen zou kunnen kopen. Hij pleitte later schuldig aan een misdrijf voor het bezit van een geladen vuurwapen en bracht anderhalf jaar proeftijd door.

De vader van de verdachte, Michael McRae, vertelde CNN dat zijn zoon verbitterd, geïsoleerd en “kwaadaardig boos” werd nadat zijn moeder twee jaar geleden stierf aan een beroerte en “nergens meer om gaf”. Autoriteiten zeiden dat hij een briefje in zijn zak had dat honderden kilometers verderop in New Jersey met andere schietpartijen dreigde.

Michael McRae zei dat zijn zoon enkele jaren geleden een pistool had voordat de politie het wegnam. Hij zei dat hij dacht dat zijn zoon een ander wapen had bemachtigd, maar het in zijn kamer bewaarde en ontkende dat hij het had, meldt CNN.

Het rode vlag-voorstel van Michigan zou wetshandhavers, familieleden of een kamergenoot in staat stellen een rechter te verzoeken om tijdelijk iemands vuurwapens in beslag te nemen als deze als een risico worden beschouwd.

Het wetsvoorstel stelt mensen die een verzoekschrift indienen bij een rechter, inclusief familieleden en kamergenoten, in staat om de wetshandhaving te omzeilen. Maar er staat dat een petitie moet bewijzen dat de persoon over het algemeen een geschiedenis heeft van gebruik of dreiging van geweld tegen zichzelf of anderen.

“Met het bewijs dat in deze zaak is geleverd, zou dat familielid of wetshandhaver zeker een aanvraag kunnen indienen voor een beschermingsbevel voor extreme risico’s als ze wisten dat deze persoon een bedreiging vormde voor de gemeenschap of hemzelf”, zei Geller, verwijzend naar McRae.

Minder dan een maand voor de MSU-schietpartij drong Whitmer er tijdens haar State of the State-toespraak bij wetgevers op aan om actie te ondernemen tegen wapenbeheersingswetten die achtergrondcontroles en veilige opslag vereisen, en om een ​​rode vlag-wet uit te vaardigen.

“Ondanks smeekbeden van families uit Oxford zijn deze kwesties tijdens de laatste zittingsperiode niet eens gehoord”, zei Whitmer tijdens de toespraak van 25 januari. “Laten we daar dit jaar verandering in brengen. Laten we samenwerken om het geweld te stoppen en levens te redden.”

Het pakket wetsvoorstellen dat donderdag werd ingediend, was al “enkele weken” in de maak voordat de MSU-schietpartij plaatsvond, maar de Democraten in de Senaat hadden vorige week een “cruciale kans” om actie te ondernemen, volgens Geller, die zei dat ze in gesprek was met wetgevers over de rekeningen van de afgelopen weken.

Maar volgens April M. Zeoli, universitair hoofddocent aan de School of Criminal Justice aan de MSU, is er niet één wapenbeleid dat alle wapengeweld zal verminderen of beëindigen.

“Wat we hebben, zijn op feiten gebaseerde beleidslijnen en programma’s die de hoeveelheid wapengeweld die we hebben wegnemen en levens kunnen redden”, zei Zeoli.

Wapengeweld is een gecompliceerde kwestie die een multidisciplinaire aanpak vereist door beleidsmakers, wetshandhavers en de medische gemeenschap, vertelden experts aan CNN.

“Het gaat om moorden met vuurwapens, geweld in de gemeenschap, schietpartijen door politie, moorden door huiselijk geweld, massale schietpartijen”, aldus Geller. “Al die soorten wapengeweld hebben een ander beleid om het aan te pakken.”

Er is een voorbehoud bij de vraag of de in Michigan voorgestelde wapenwetten effectief kunnen zijn, aldus Geller. Ze moeten correct worden geïmplementeerd, met voldoende financiële middelen, en mensen moeten zich ervan bewust zijn om te weten welke stappen ze moeten nemen als iemand tekenen van gevaarlijk gedrag vertoont, zei ze.

Als het publiek niet op de hoogte is van het potentiële risico, of wapenbeheersingsmaatregelen afwijst, of wetshandhavers weigeren de wet te handhaven, kan het nutteloos worden, hebben experts eerder tegen CNN gezegd.

“Als we precies bekendmaken wanneer het gepast is om beleid te gebruiken, zoals een beschermingsbevel voor extreme risico’s, dan kunnen we levens redden”, zei Zeoli.