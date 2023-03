CNN

—



Een man uit Michigan zou op sociale media hebben gedreigd om Joodse leden van de regering van Michigan te vermoorden, zei de FBI, en procureur-generaal Dana Nessel zegt dat zij een van de doelwitten was.

Op 18 februari vertelde het National Threat Operations Center van de FBI aan het FBI-kantoor in Detroit dat een persoon op Twitter met de naam “TemperedReason” zei dat hij op weg was naar Michigan en “dreigde de doodstraf uit te voeren op iedereen die joods is in de regering van Michigan.” Elke poging om hem te ‘onderwerpen’ zou ‘uit zelfverdediging met dodelijk geweld worden beantwoord’, zei de gebruiker.

Autoriteiten traceerden het Twitter-handvat naar een man genaamd Jack Eugene Carpenter III, die een beschermingsbevel tegen hem had en eerder was gearresteerd door de staatspolitie, volgens de klacht ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het oostelijke district van Michigan.

Carpenter had ook drie 9 mm-pistolen geregistreerd in Michigan’s Law Enforcement Information Network (LEIN), aldus de klacht. Een van de wapens die Carpenter in zijn bezit had, had volgens de aanklacht “gestolen” van zijn vriendinnen.

Autoriteiten zeiden dat Carpenter volgens de klacht een interstatelijke communicatiewet had overtreden.

Hoewel gerechtelijke documenten Nessel niet bij naam noemden, zei ze in een tweeten Donderdag dat ze een van de doelwitten was.

“De FBI heeft bevestigd dat ik in deze zaak een doelwit was van de zwaarbewapende beklaagde. Het is mijn oprechte hoop dat de federale autoriteiten deze overtreding net zo serieus nemen als mijn Hate Crimes & Domestic Terrorism Unit complotten beraamt om gekozen functionarissen te vermoorden”, twitterde ze.

Haar tweet bevatte een artikel van de Jewish Telegraphic Agency waarin de zaak werd genoemd.

Carpenter zit in hechtenis en moet vrijdagmiddag voor de rechtbank verschijnen, hoewel het kantoor van de procureur-generaal zei dat een eerste verschijning al op donderdag zou kunnen komen.

Carpenter wordt vertegenwoordigd door een openbare verdediger. CNN heeft contact opgenomen met zijn advocatenkantoor en lokale en nationale FBI-kantoren voor commentaar. Het kantoor van Nessel weigerde onmiddellijk verder commentaar te geven op de zaak.

Dit verhaal is aan het breken en zal worden bijgewerkt.