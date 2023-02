Michelle Joehoe’s dankwoord was alles, overal tegelijk – maar op de beste manier.

De legendarische actrice sloot het huis tijdens de SAG Awards 2023 op 26 februari nadat ze de eer van Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role voor Alles overal tegelijk. (Bekijk hier alle winnaars.)

Michelle’s toespraak verdiende in ieder geval een eigen prijs, omdat ze niet alleen grote f-k- en st-bommen liet vallen, maar ook pleitte voor meer diversiteit en inclusie in entertainment.

“Ik denk dat als ik spreek, mijn hart zal ontploffen,” begon ze. “SAG-AFTRA, om dit van jou te krijgen, die begrijpt wat het is om hier te komen. Ieder van jullie kent de reis, de rit in de achtbaan, de ups en downs. Maar het belangrijkste is dat we nooit opgeven.”

En hier is de Gekke rijke Aziaten star hield de emoties niet tegen, nadat ze had uitgelegd dat ze het opnam tegen titanen in de branche.

“S-t. F–k,” vervolgde ze, met een daverend applaus van het publiek. “Wauw, bedankt. Bedankt. Dit is niet alleen voor mij, dit is voor elk klein meisje dat op mij lijkt.”