Michelle Joehoe had een gouden nacht bij de Oscars van 2023.

Kort voordat ze de prijs voor Beste Prestaties door een Actrice in een Hoofdrol won voor haar werk in Alles Overal Alles tegelijkblikte de 60-jarige terug op haar mijlpaalcarrière bij Leef vanuit E!‘S Laverne Cox op de rode loper van 12 maart.

“Ik voel me echt gelukkig”, zei ze. “Ik voel me vredig. We zijn hier. Wie had ooit gedacht dat deze kleine film met een groot hart helemaal naar de Oscars zou komen? Dus ik ben blij.”

Voor de viering droeg Michelle een wit Christian Dior Couture-ontwerp. ‘Ik zit in een wolk’, deelde ze de blik. “Ik ben gewoon in een wolk van geluk.”

Met haar overwinning werd Michelle de eerste Aziatisch-identificerende vrouw die de trofee voor beste actrice ontving bij de Oscars. Andere genomineerden in de categorie inbegrepen Cate Blanchett voor Teer, Ana de Armas voor Blond, Andrea Riseborough voor Naar Lesley En Michelle Williams voor De Fabels. (Bekijk hier de volledige lijst met winnaars.)

Michelle is nu pas de tweede gekleurde vrouw die het standbeeld voor Beste Actrice mee naar huis neemt. In 2001, Halle Berry werd uitgeroepen tot Beste Actrice voor haar werk in Monsters Bal.