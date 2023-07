Michelle Wie West spricht über ihre Karriere, während sie sich auf ihr Karrierefinale bei den US Women’s Open vorbereitet

Michelle Wie West hat im Rampenlicht über ihre Karriere nachgedacht, während sie sich auf ihr letztes Event vorbereitet – die US Women’s Open diese Woche.

„Ich denke, da fällt mir ein Wort ein: Fett“, sagte sie am Dienstag. „Ich habe in meiner Karriere viele mutige Entscheidungen getroffen und darauf bin ich stolz. Ich bin stolz darauf, manchmal furchtlos zu sein und einfach das zu tun, was sich richtig anfühlt.“

„Ich hoffe, dass ich viele andere Mädchen dazu inspiriere, auch in ihrer Karriere mutige und furchtlose Entscheidungen und Entscheidungen zu treffen.“

Wie West spielte in Stanford und gewann 2009 im Alter von 20 Jahren ihr erstes LPGA-Event, doch der erwartete Superstar-Status blieb aus.

Sie gewann ihr erstes und einziges Major-Turnier bei den US Women’s Open im Jahr 2014, eine Leistung, die am Montagabend gemeinsam mit anderen Champions gefeiert wurde.

Wie West holte sich 2014 den US Women’s Open-Titel

Bei dem Treffen erlangte Wie West eine tiefere Wertschätzung für diejenigen, die den Weg zum Erfolg geebnet haben, den die heutigen weiblichen Golfprofis genießen.

„Jedes Mal, wenn man mit der älteren Generation interagiert, merkt man einfach, dass wir alle wegen ihnen einen Job haben“, sagte Wie West. „Weil sie unsere Gründer waren, wegen der Frauen, die vor uns kamen, wegen all der harten Arbeit und Dinge, die sie getan haben, um die Tour besser zu machen.“

„Das ist ein wichtiger Grund, warum unser Budget dieses Jahr nun 2 Millionen US-Dollar beträgt, und es ist unglaublich, ihre Geschichten zu hören.“

Was das alltägliche Leben in der Gegenwart betrifft, nannte Wie West ihren „Wettbewerbsdrang“ als eine der schwieriger zu kanalisierenden Eigenschaften.

„Als Profisportlerin sind die Höhen so hoch und die Tiefen so niedrig“, sagte sie. „Ehrlich gesagt, im vergangenen Jahr habe ich nicht die höchsten Höhen erlebt, aber auch die Tiefen der Tiefsten habe ich nicht gespürt.“

Der mittlerweile 33-jährige Kult-Golfer ist mit dem Sohn einer Ikone verheiratet. Jonnie West, Sohn von Jerry (vermutlich das Vorbild für das Logo der Liga), und Wie West gaben im August 2019 das Ja-Wort und bekamen eine Tochter, Makenna.

„Es ist seltsam“, sagt Wie West jetzt über ihr Leben. „…Du gehst raus und isst drei Mahlzeiten, kümmerst dich um deine Tochter und schaust abends Netflix.“

Wie West sagt: „Als Profisportler sind die Höhen so hoch und die Tiefen so niedrig.“

Sie sagte dem Golf Channel am Dienstag, dass es ihr bisher größter Erfolg sei, Mutter zu sein, ihre Reichweite aber weit über ihre unmittelbare Familie hinausreicht.

Zu Wie Wests Einfluss auf junge Stars gehört eine besondere Verbindung zu Rose Zhang, einer herausragenden Stanford-Kollegin, obwohl Wie West Zhang die Ehre zuschreibt.

„Sie hat wirklich alles alleine geschafft“, sagte Wie West. „Ich hoffe wirklich, dass ich ein Resonanzboden für sie sein kann.

„Allen jüngeren Spielern hier draußen: Ich habe ihnen gesagt, dass ich nur einen Anruf oder eine SMS entfernt bin.“

Zhang bringt Schwung in die US Women’s Open

Gesegnet mit immensem Talent, das ihrer beträchtlichen Bescheidenheit gerecht wird, nimmt Zhang diese Woche die US Women’s Open auf dem legendären Pebble Beach Golf Links ins Visier, dem Schauplatz eines College-Highlights.

Als Zhang letzten September beim Carmel Cup für Stanford spielte, stellte er einen Streckenrekord von 63 bei Frauen auf.

Die 20-jährige Zhang erinnert sich mit der gleichen Konzentration an das Ereignis, mit der sie 2023 zum Star des Durchbruchs wurde.

„Diese Woche war einfach eine Woche purer Aufregung“, sagte Zhang. „Aber auch diese 63 war verschwommen. Es war die zweite Runde, und ich bereitete mich darauf vor, einfach Fairways und Grüns zu treffen, denn das ist es, was man hier tun muss.“

Rose Zhang reist mit großem Schwung zu den US Women’s Open

Zhang war den ganzen Tag über auf den anspruchsvollen und „winzigen“ Grüns am Ziel. Sie erhielt von einem der Caddies einen Bericht über ihre Runde, der zeigte, dass sie alle 18 regulären Grüns getroffen hatte – ein enormer Aufschwung beim Spielen in Pebble Beach.

„Das ist im Grunde das, was ich getan habe“, sagte Zhang. „Ich konnte eine niedrige Zahl erzielen. Ich habe viele tolle Putts gemacht. Ja, es war einfach eine ziemlich traumhafte Woche.“

Sie trug den Schwung in dieses Jahr mit und Zhangs letzte drei Monate waren ein Highlight.

Sie dominierte den College-Golfsport und gewann die Pac-12-, NCAA-Regional- und NCAA-Einzelmeisterschaften. Sie gewann die Amateurmeisterschaft im Augusta National. Sie gewann letzten Monat auch die Mizuho Americas Open in ihrem ersten Profiturnier und belegte bei der KPMG Women’s PGA Championship punktgleich den achten Platz.

Jetzt gilt sie als Favoritin für den Sieg bei den US Women’s Open, die am Donnerstag beginnen. „Es ist einfach eine große Ehre, der Wettfavorit zu sein“, sagte Zhang gegenüber Golf Channel. „Ich hätte nie gedacht, dass ich letzten Monat in dieser Position sein würde. Aber es ist wirklich cool.“

Dieser Streckenaufbau werde eine Herausforderung sein, sagte Zhang, und er werde sich vom Layout für den Carmel Cup unterscheiden.

„Die Abschlagplätze werden etwas weiter hinten sein“, sagte sie. „Bis zum Donnerstag werden wir ein paar schnelle Grüns haben, das wird also auf jeden Fall viel an unserer Spielweise in dieser Woche ändern und an der Art und Weise, wie wir Zahlen verwenden und Absprünge herausfinden werden.“ „

Zhang hält die Trophäe hoch, nachdem er die Mizuho Americas Open gewonnen hat

Zhangs mentale Fähigkeiten seien ebenfalls in einem fortgeschrittenen Stadium und sie sagte, dass die Vorbereitung die Überwindung der Hindernisse erleichtern könne.

„Ich habe mir immer schon vor Augen geführt, dass professionelles Golfen sehr schwierig werden wird“, sagte sie. „Mit dieser Einstellung habe ich mich später, als ich tatsächlich in die Berufswelt kam, bereits auf alle Szenarien vorbereitet, in denen ich nur grinden konnte und nicht das größte Glück hatte, und das bringt mich in eine Position, in der ich… kann alles erwarten.“

Und dazu gehört auch, diese Woche in Pebble Beach auf ihrem frühen Erfolg mit einer großen Leistung aufzubauen. „Wenn die Dinge gut ausgehen, mache ich einfach weiter“, sagte sie.

