Geniet van een kopje koffie in je hand, geniet van de zon in het uitzicht, geniet van een gratis uitzicht op de Atlantische Oceaan en geniet van een podcastmicrofoon in je huis – dat klinkt als een perfecte woonervaring. Dus entspannt who heute sehen die Morgende von Michèl Malcin allthings nicht immer aus. De drievoudige Vater aus Tecklenburg in Noordrijn-Westfalen is met zijn rollende Doppeldecker Café in Duitsland en elders in Europa. Er is ritme in het ritme van het land, waarin er reden is beneden.

Voor het onderstaande interview Podcasts „Wie reist met jou mee? Mittlerweile is daar in Duitsland. Als Michèl en zijn Doppellecker beginnen, kan het zijn dat je op Instagram actief bent.

Voor Gemeindepfarrer zum Gastronom: de ongewone reis van Michèl Malcin

Bevor Michèl einen 16 Tonnen schweren Oldtimerbus durch Europa lentte, speelde daar als Pastor eine weweisende Rolle in Leben vader seiner Gemeindemitglieder. Het werk is erg moeilijk, maar het gaat altijd meer dan ooit verloren. “Ik weet het, wie mijn eigen gemeenschap is, wie mijn eigen familie is”, zegt Michèl in onze podcast. Die Folgen: Depressie, Burn-out, Auszeit.

Michèl begint na te denken over zijn gedachten, was in zijn sterke levenskracht en is trots: Er is genoeg vrijheid. Er is nog meer informatie beschikbaar en meer informatie zal worden ingediend. Het idee van nieuwe cafés aan de rand van de wereld.

De bestseller “The Café in the World” van John Strelecky inspireert Michèl Malcin met zijn Cafébus. Bron: Michèl Malcin

Op internet vind ik voor Michèl een kladbestand van Doppeldeckerbus. Met videoverbindingen en helften loop je met de kortstondige Berliner Stadtbus in een blauwwit café in de Stilte van de jaren vijftig. Geld is immers geleerd. Voor Michèl nicht etwa das Zeichen zum Aufgeben, vooral zum Aufbrechen.

Neem een ​​nieuwe route naar uw thuisland Tecklenburg in het Münsterland, in Frankrijk, langs de Pilgerroute in de Noordse Spaniens en aan de Atlantische Kust van Portugal. Bij de Duitse Eck in Koblenz, bij de Eiffeltoren in Parijs of op de Jakobsweg: Michèl koopt met het signaal „Doppellecker“ een heleboel speciale aandacht voor Einheimische, Urlauber und Reisende.

“Als ik een gastervaring had en het las, als ik een bus had met de mensen, dan denk ik manchmal, dat is de fictie. Dat kan niet.”, zei Michèl in onze podcast follow-up. Ook wil ik u informeren dat er een Doppeldecker bus is en een nieuwe levensstijl: In Mainz is Helene klaar voor een koffieshop in de blauw-witte bus en geen van beiden zal hier vandaan komen.

Michèl en Helene in hun rijdende café in de Berlijnse stadsbus sinds 1959. Bron: Michèl Malcin

Welche Begegnungen Michèl auf seiner Reise nor inspiriert haben, die Geld in Umbau des Oldtimers steckt, welche önen en herausfordernden Situaties er zijn zowel bijzondere reiservaringen als wo du Michèl en seinem „Doppellecker“ in Deutschland kan worden begonnen met het volgen van de actie ‚Who travels Du?‘.

Volgende „Wie reist met jou?

