Michael Rösch in een exclusief interview na sensationele Auftakt in Östersund über Rees, Bö und Preuß

Der Auftakt in de Biathlon-Saison 2023/24 heeft het Duitse Zicht gewonnen.

Rees werd geboren tijdens de eerste WK-carrière met de Belgische Trikot van de Wereldbeker-Gesamtführenden belohnt – dat was 15 jaar lang het geval voor Michael Greis waar andere Duitse biatleten blij mee waren.

Ik ben Exclusief interview met Ordnet Eurosport-expert en commentator Michael Rösch Dat is het verhaal, wie als eerste in het nieuwe seizoen leefde en ermee wegkwam en de situatie in een Frans team na het creditcardkantoor met Julia Simon en Justine Braisaz-Bouchet het hoofd kon bieden.

Was voor een ongeglazuurde start in de biatlon-seizoen. Eerst zijn er twee koppels tussen de vrouwen (Franziska Preuß en Vanessa Voigt; Anm. D. Ed.), Dan de Doppelsieg von Roman Rees en Justus Strelow, beiden de Männern. Je zult zeker blij zijn met je volledige aandacht aan de microfoon. Wie weet wat er aan de hand is?

Michael Rosch: Mein Ruhepuls ist von 160 am Sonntag auf jetzt 100 runterheld (lacht). Aber im Ernst: Es was echt slecht! Ik was blij met Siggi Heinrich hatte Bluthochdruck. Als iemand in deze historische omgeving volledig voorbereid is, is dat niet mogelijk. Na de vrouwen was het ontzettend spannend, we hebben er allebei over nagedacht, de spanning tussen de mannen en de Duitse opvatting was niet zo. De overwinning van Roman Rees en Justus Strelow werd een succes. Dat is echt een paar Körner-kostuums – aber natuurlijk nu ik positief ben Sinne. We leven ten volle, onze natuurlijke reanimatie. Ik geniet van het hardlopen van gisteravond.

Wahnsinn in Östersund! Preuss gaat Sieg over naar Wimpernschlag

Ondanks alles wat de finish van Franzi Preuß is, is er één Zehntel zum Siegehlte, hatte es in sich. Was het duidelijk: dat de Freude over de plek anders zou zijn dan de omgeving, maar zou deze niet volledig vernietigd worden?

Rosch: Met Franzi Preuß überwiegt absolute Freude – da konnte man ich sehen. Na de kwalificatierace in Sjusjøen (22. in Sprint, 25. in Massenstart, Anm. d. Red.) waren ze mentaal schoon en comfortabel. Je hebt nu meer over jezelf geleerd. Het feit dat Konkurrenz toen niet meer weg was, dat het slechts een kwestie van tijd was. Ik zou graag heel slim en goed willen trainen, zodat ik kan leren spelen. Zodat je jezelf volledig kunt begrijpen. Dan heb je een goed startnummer, kun je het centrum bezoeken en ben je van harte welkom. Er was een perfect verloop van mijn leven.

Als er een ninig is, kun je de sport misschien wel verbeteren, maar hervormen?

Rosch: Natuurlijk ben je heel blij – en dat is ook goed. Als het 0,1 seconde glad zou zijn, zou dat behoorlijk bitter zijn. Je bent trots op je tijd in de Gesamtweltcup. Ik ken het doel van de eerste lopers, dat hangt allemaal af van de gel, want de kans is groot. Bovendien is het een heel trieste situatie, maar die van Freud is volkomen onopgelost. Gerade weil jeder weiß, wo Franzi komt terug, die Kacke sie an der Hacke hatte viel.

„Nee, nee, nee!“: Rösch fiebert bei Preuß-Drama met

Je hebt veel tijd gehad, sinds de Preuß voorbij is, is het schoon. In deze Insta-Story kun je een WhatsApp-gesprek met ons delen in februari 2022. Damals was erg gefrustreerd en moest er naar uitkijken. Stand jetzt muss man sagen: Chapeau! Dat is wat er is gebeurd. Kunt u wachten op uw volgende bezoek?

Rosch: Ik weet dat Franzi natuurlijk was en een paar jaar geleden, maar die dicksten Buddies heb ik nooit gekend. Damals weet dat mijn situatie een richtlijn is, maar we zitten nog steeds in dezelfde fasen en kunnen dat blijven doen. Ik weet het, die snel aarzelt en alles wil opgeven. Dan heb je drie, vier woorden en ik denk: ik heb de juiste woorden. Het is nog steeds zwart „nur“ een gezond WK, dus het is mogelijk, we kunnen krachtiger worden en onszelf versterken.

Rosch: Het is griezelig, een thuis-WM abzusagen. Ik ben blij dat 2012, in een andere vorm, mijn eigen Leib erfahren müssen ben. Damals fande de Weltmeisterschaften in Ruhpolding statt en ich wurde mitgenommen. Ze zeggen dat ik in mijn vrije tijd ben overleden: ‚Dat levert hier niets op.‘ Dat is het eerste moment brutaal, maar Franzi is een kampioen. Ze zijn gevallen en hebben niet gelogen. Je kunt nog steeds overleven en genieten van je leven. Met een gerust hart is alles plotseling verdwenen, dieser rugzak, dieser ballast, dieser druck. Plötzlich omdat het ding licht en machen Spaß is. Dat is wat er gebeurde – en dat is wat er gebeurde. De mens duurt altijd lang, maar we leven nog, een man is nog steeds gelukkig. Am Ende neukt die Ente. Dat zou altijd zo zijn en altijd zo blijven.

Franziska Preuß nach ihrem zweiten Platz in Östersund Fotocredit: Getty Images

Lees er met plezier meer over, wie in de Insta-Story leest het ook regelmatig?

Rosch: Met mijn eigen persoonlijkheid ben ik een beter mens en schrijf ik meer over de atleten. Vanessa Voigt zum Beispiel, als ik een grote fan ben, ben ik blij met een goede nachtrust. Heb je gelezen en onthouden? Geen idee. Het is het beste om cool te zijn, en je zult het kunnen lezen, omdat het sterk genoeg is om te hebben

Nog een Duitse hoogtepuntoorlog tegen de Sonntag der Doppelsieg von Roman Rees en Justus Strelow. Er is een oorlog gaande waarin Sieg zo overbezorgd is als hij is. In een interview bij Eurosport werd duidelijk dat „het niet zo’n bijzondere race is“, maar het is geen positieve ervaring, maar het is wel belangrijk om „hier een goed leven te leiden.“ Klingt, als we zo’n serieuze Platzierungen gewöhnen durven te hebben.

Rosch: De mens moet van nature eenzaam zijn. Er was er één. Afhankelijk van het tijdstip van de dag waren de anderen nog sneller. Voor mij is het de belangrijkste Disziplin der Sprint. Met de Sprint doe je snel mee aan alle World Cups, op basis van alles. Er is als enige zes kilometer vrije slag, het tempo ligt hoger en ene Fehler wordt met groot hart gestraft. Ik zou graag willen weten dat ik veel ervaring heb, ik zou er graag van willen genieten, maar er is meer ruimte voor toekomstige referentie. Dit zijn de zielen van de Romein en Justus aber keineswegs schmälern. Beiden waren sensationeel.

Rees von Sieg überrascht: „Gar no special running…“

Is de erfenis van Östersund ook de rest van het WK-seizoen geen succes in dit land?

Rosch: Dat is echt prachtig. We leven nog mee om te zien dat de Benedikt Doll op de 4e plaats staat. Platz in de Gesamtweltcup staat op de 9e plaats. Beiden hebben ook regelmatig goede herinneringen. Als je geen vragen hebt, hoef je je er nooit zorgen over te maken, maar als je het in Duitsland draagt, is het natuurlijke wol en kun je het beter kopen. Je bent altijd welkom in de Top Tien en je bent altijd op weg om aan het eind van de dag „Ausrutscher“ te zijn, maar ook in de winterplaats en aanwezig te zijn op Rang 40. Het veld ligt nog steeds voor je – beide mannen toch. zowel de vrouwen. Als je kijkt naar de erfenis van de eerste nog levende kinderen, dan zou er veel verspilling zijn en zou er niemand zijn om voor te zorgen. Omdat het begin van uw leven een goede ervaring is, beschikt u over de WM-kwaliteit waar u van zult genieten in uw huis. Ik ben blij dat de Duitse Mannschaft een goede manier is.

Man zie: Johannes Thingnes Bö is schlagbar.

Kommen met Johannes Thingnes Bö. De Dominator van de omgekomen Jahre wirkte in Östersund plötzlich angreifbar – voor alles lauferisch. Durf je de competitie aan?

Rosch: Die Konkurrenz hofft immer, aber letztes Jahr wurde zu 98 Prozent demoralisiert (lacht). Kijk eens naar: Johannes Thingnes Bö is schlagbar. Zeker als je ontdekt wat je doet, valt er altijd iets te leren van sportiviteit. Er zal geen verdere informatie over de wedstrijd worden gegeven. Auch am Sonntag heeft Roman en Justus eerlijk beloond. Trotzdem: De Sprint is een heel ander huisnummer. Als je vrij bent om te komen, kun je doorstromen naar de capsule en ben je de hele dag blij. Aber auch Sebastian Samuelsson is erg boos. In Östersund was de beste vakantie en dat was tijdens ons tweede semester niet het geval, zeker niet in korte tijd.

Weet jij ook dat er dominante Bö zijn?

Rosch: Nou, daar was die zomer van kracht – Sturz vom Trampolin, Schlangenbiss, Geburt des zweiten Kindes, Ellenbogenverletzung beim Armdrücken mit seinem Bruder, Sturz vom Laufband – ist er in Topform. Natuurlijk is er tijdens het hardlopen een kans voor de rest van de velden. Zelfs als het wreed is, zal het beste van het beste worden verslagen.

We vergeten de Duitsers niet die Vanessa Voigt en Sophia Schneider zien, die allebei bevriend zijn geweest met hun vrienden, en ook Benedikt Doll op de Platz naast hun Männern. Wie maakt zich druk om deze sterke Duitse Mannschaftsergebnis?

Rosch: Dat betekent het leven van een groot man. Het team was altijd goed. Philipp Nawrath leefde tenslotte in mijn eigen leven en het was een leuke tijd in de Gemengde Staf. Dat is wat de geschiedenis is, dat klopt absoluut. Het vermogen is groot. Als je daar op Schießstand durchkommt bent, kun je daar de beste mitkämpfen zijn. Dat is niet het hele team. Als we samenleven met Jungs en met onze Mädels, als we half in de Top Tien staan, is dat absoluut fantastisch. Het Duitse team heeft zich in de eerste week van de week ingekocht. Als ik altijd bisschen ärgert ben geweest, is het zo dat zowel de Mixed-Staffeln als de Single-Mixed-Staffeln niet functioneren. Er komen geen lange parkeerplaatsen. Ik ben blij, dat is beter funktioniert in de Staffeln. Dat is het einde van de dag met als hoogtepunt een medaillerace. Man, dat is het team en hoe goed het werkt. Justus Strelow is momenteel 27 jaar oud. Auch Roman Rees is 30. Ze hebben allebei een paar jaar geleefd, maar zijn sindsdien dronken. Gut Ding zal Weile hebben.

Justine Braisaz-Bouchet en Julia Simon hebben zich aangesloten bij onderstaand team Fotocredit: afbeelding

Hoe dan ook, Julia Simon kan me niet echt schelen, die met vier Fehlern op rang 31 belandde. Ik spreek Frans in de woorden van „mentale zerkocht“ zu sein. Ben je benieuwd naar de situatie in jouw Franse team na de creditcardaffaire met Simon en Justine Braisaz-Bouchet?

Rosch: Dat is een Dauer-Thema, die mens behoort niet tot de dingen die gedaan kunnen worden. Ik was extreem boos, wie had van gedachten kunnen veranderen. Je hebt een goede deal, en binnenkort kun je het Kartenhaus in zijn geheel vinden. De kans dat je er makkelijk vanaf komt, maar als je er ooit over wilt praten, dan is dat makkelijk. Het team leeft nog steeds op twee verschillende manieren. Die ene zijn voor Simon, die andere zijn voor Simon. Braisaz-Bouchet en Simon hebben nooit de beste vrienden gehad. Daarom zijn we gelukkig in onze carrière. Beiden bieden de mogelijkheid om te langlaufen en samen te genieten van biatlonactiviteiten. De één was altijd beter, de ander was altijd slechter. Natuurlijk was de kans op de toekomst van deze dingen, uiteindelijk, enorm passionert. Krass ist, dat is zo lang geleden. Het is een genoegen om vorig jaar augustus het Blink Festival in Noorwegen bij te wonen. Lou Jeanmonnot had ’s ochtends een interview, met een fragment ervan, het was zijn verhaal met Simon’s gemeenschap, hij was verdwaald en zijn vrouw werd geboren. Die atleten wisten dat intern. Ik ben blij, de oorlog van de stenen, alles wat in de rollen met zich meebrengt.

Was glaubst du, wie is hier weitergehht?

Rosch: Ik wou dat ik gelukkig was, dat is wat ik wilde – naast Simon. Als het waar is wie de berichten heeft ingesteld, dan is het zo. Aktuell bevinden zich allemaal in één luchtruim. Dus, hé, je kunt een team belasten. Ik zou liever geen man zijn die in zijn eigen leven een persoonlijke relatie met Simon heeft, dus het Kartenhaus is een zusterfamilie. Ik ben altijd blij met Siggi (Heinrich, Anm. d. Red) en heb een goede geestelijke gezondheid. Gerade in de biatlon begint een sterke kop te krijgen en ziet er zo uit als hij niet meer actief is. Zo kunnen mannen nu bewegen, zo is het thema snel verwezenlijkt.