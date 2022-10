Michael Phelps trauert um seinen Vater

Michael Phelps zollt seinem verstorbenen Vater Tribut.

Der Olympier teilte in einem herzlichen Instagram mit, dass sein Vater, Fred Phelps ist verstorben. „Du wirst immer mein Dad sein. Und ich werde immer dein Sohn sein … Ich liebe dich, Dad, und ich werde dich vermissen, verdammter Dad.“

Michael – der Söhne teilt Boomer6, Beckett4 und Einzelgänger3, mit Frau Nicole Johnson– teilte mehrere Rückfallfotos seines Vaters, darunter eines, auf dem sein Vater seinen Enkel liebevoll ansieht, und eines, auf dem er einen seiner Enkel hält.

Kollege Olympianer Lindsey Vonn kommentierte: „Es tut mir so leid für deinen Verlust. Er wird immer da sein“, während die Baltimore Ravens schrieben: „So leid für deinen Verlust. Deine Ravens-Familie sendet Liebe.“

Der ältere Phelps – der den gleichen Namen wie sein gefeierter Sohn, Michael Fred Phelps, trug – war ein pensionierter Maryland State Trooper, der in der High School und am College Football spielte und in den 1970er Jahren auch für die Washington Commanders der NFL spielte.