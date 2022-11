Michael J. Fox nimmt Ehren-Oscar-Preis für Engagement und Forschung zur Parkinson-Krankheit entgegen

Michael J. Fox wurde am Samstag bei den 13. Annual Governors Awards der Academy of Motion Picture Arts and Sciences ein Ehren-Oscar verliehen.

Der „Zurück in die Zukunft“-Schauspieler wurde mit dem Jean Hersholt Humanitarian Award für seine Lobbyarbeit rund um die Parkinson-Krankheit ausgezeichnet. Fox gründete bekanntlich im Jahr 2000 die gemeinnützige Michael J. Fox Foundation, die sich darauf konzentriert, ein Heilmittel für die Krankheit zu finden, an der Fox leidet.

Bevor er die Bühne betrat, um selbst eine erhebende und optimistische Rede zu halten, wurde Fox die Auszeichnung von seinem guten Freund Woody Harrelson überreicht.

„Michael J. Fox ist das ultimative Beispiel dafür, wie man kämpft und wie man lebt. Und heute wird er für seinen Aktivismus genauso geliebt wie für seine Schauspielerei“, teilte Harrelson einer Menge A-Listen mit.

MICHAEL J. FOX ENTHÜLLT, DASS ER IM LETZTEN JAHR MEHRERE KNOCHENBRÜCHE ERLEIDET HAT: „ES WAR EIN KAMPF“

Harrelson beschrieb die jahrzehntelange Beziehung, die er mit Fox hatte, und stellte schnell fest, dass die Parkinson-Krankheit zu einem komplizierten Element in Fox ‚Leben geworden war – aber nicht auf die schwächende Weise, die man annehmen würde.

„Michael J. Fox hat nie nach der Rolle gefragt: Parkinson-Patient oder Fürsprecher der Krankheit. Aber täuschen Sie sich nicht, es ist seine größte Leistung“, bemerkte Harrelson.

„Michael hat die Welt an denselben Ort gebracht, an dem wir uns alle in die Suche nach einem Heilmittel für eine grausame Krankheit investiert fühlen. Verwundbar: ja. Ein Opfer: nie. Eine Inspiration: immer. Und ein lebendiges, atmendes Symbol und eine einzigartige Stimme, um den Fortschritt voranzutreiben auf dem Weg zu einer Heilung“, sagte Harrelson.

Harrelson teilte mit, dass die Stiftung von Fox bereits über eine Milliarde Dollar für die Krankheit gesammelt habe, und sagte, dass Fox „immenses Talent nur von der Tiefe seines Mutes und seines Engagements für eine Sache übertroffen wird“.

Als er auf die Bühne kam, war der „Family Ties“-Schauspieler unglaublich demütig und dankbar für die Ehre, die ihm zuteil wurde, und sprach ausführlich über die Möglichkeiten, die ihm gegeben wurden, und den Namen, den er sich gemacht hat.

Im Publikum waren seine vier Kinder und seine 34-jährige Ehefrau Tracy Pollan, der Fox dankte. „Tracy hat deutlich gemacht, dass sie für die Dauer bei mir war.“

KLICKEN SIE HIER, UM SICH FÜR DEN UNTERHALTUNGS-NEWSLETTER ZU ABONNIEREN

Bevor er die Bühne verließ, sagte Fox der Menge: „Ich kann nicht laufen und dieses Ding tragen“, und bezog sich dabei auf seine Statue. „Aber ich bitte Tracy, noch einmal das Gewicht zu tragen.“

Pollan gesellte sich zu ihrem Mann auf die Bühne, wo sie sich küssten.

KLICKEN SIE HIER, UM DIE FOX NEWS APP ZU ERHALTEN

Mehrere andere Mitglieder der Hollywood-Elite, darunter Regisseur Euzhan Palcy, Songwriterin Diane Warren und Regisseur Peter Weir, wurden mit Ehren-Oscars ausgezeichnet.