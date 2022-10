Michael Imperioli erinnert sich an die „Goodfellas“-Szene, die ihn ins Krankenhaus brachte

CNN

Michael Imperioli setzte sich mit Chris Wallace von CNN zusammen, um über die legendären Schauspieler zu sprechen, die er bei der Arbeit an den Sets von „Goodfellas“ und „The Sopranos“ getroffen hat – und über die Szene, die ihn in die Notaufnahme brachte.

Imperioli, 56, hatte seinen großen Durchbruch, nachdem er im Alter von 23 Jahren in Martin Scorseses klassischem Mob-Film „Goodfellas“ gecastet wurde.

Die Zusammenarbeit mit Scorsese sei für den jungen Schauspieler ein wahr gewordener Traum, sagte er. „Das ist, als würde man vom College gehen, um bei den Yankees in der World Series zu spielen oder so.“

Und die Zusammenarbeit mit den Schauspielern Joe Pesci, Robert De Niro und Ray Liotta war für Imperioli eher „aufregend“ als einschüchternd.

„Aus irgendeinem seltsamen Grund. Ich mag es sehr, wenn viel auf dem Spiel steht“, erklärte er. „Ich mag es, beruflich unter großem Druck zu stehen.“

Er schreibt Scorsese seinen Komfort am Set zu. „Bei Marty habe ich mich so wohl gefühlt“, sagte er. „Von dem Moment an, als ich ihn traf, von dem Moment an, als ich dort ankam, gab er mir das Gefühl, dass ich dorthin gehöre. Und ich war Schauspieler. Und bei meinem allerersten Job beim Film hatte der Regisseur dieses Gefühl nicht bei mir.“

Scorsese „war sehr, sehr nett, und ich glaube, ich wusste das – wie wichtig es für mich war. Weil ich es versucht hatte, ich hatte studiert und versucht, Arbeit zu finden, zu diesem Zeitpunkt sechs Jahre lang, weißt du? er sagte.

„Das meiste, was Sie sehen, ist alles improvisiert, was noch mehr ein Beweis dafür ist, wie vertrauensvoll er Schauspielern ist, insbesondere jungen Schauspielern“, sagte er. „Hier mit Legenden zu arbeiten, weißt du, und ihnen zu erlauben, einfach frei zu sagen, was sie wollen, und darauf zu reagieren, wie sie antworten wollen, ist ziemlich, ziemlich erstaunlich.“

Imperioli erinnerte sich auch an einen Moment, als er verletzt wurde, als er die Szene drehte, in der er von Tommy, gespielt von Joe Pesci, erschossen wurde.

„Ich soll zurück in die Bar fliegen und mit drei Einschusslöchern auf dem Boden aufschlagen“, sagte er. „Sie haben ein Stuntdouble. Ich sagte, nein, ich will meinen eigenen Stunt machen.“

Aber als er gegen die Bar schlug, zersplitterte das Glas, das er hielt, und schnitt ihm zwei Finger auf. „Ich schaue auf und sehe, wie Robert De Niro auf mich herabblickt“, erinnerte er sich. Die Verletzung sei „ziemlich schlimm“.

Ein Produktionsassistent fuhr Imperioli ins Krankenhaus – wo die Krankenschwestern dachten, er sei schwer verletzt, als sie das künstliche Blut und die falschen Einschusslöcher auf seiner Brust sahen.

„Drei Einschusslöcher in meiner Brust und es ist Queens, New York. Sie denken, ich werde gleich sterben“, sagte er. Er versuchte zu erklären, dass er einen Film drehte, aber „sie denken, dass ich wahnsinnig bin, wenn sie über Robert De Niro sprechen.“

„Also legen sie mich auf eine Trage, rollen mich in ein Trauma und ich erzähle ihnen, was passiert. Sie werden nicht auf mich hören.“

„Schließlich fangen sie an, in mein Hemd einzudringen und sehen all das Squibbing, die Drähte“, die mit den Päckchen mit Kunstblut verbunden sind. „Ich sagte, ich habe es dir gesagt, ich mache einen Film. Ich habe mir in die Finger geschnitten.“

Erst zwei Stunden später nähte das Personal seine Wunde und schickte ihn zurück zum Set, wo sie drei weitere Takes der Todesszene drehten.

Imperioli sagte, er habe sich auf die Arbeit konzentriert und sich nicht „auf viel Geschwätz“ mit den älteren Schauspielern in „Goodfellas“ eingelassen.

„Das Letzte, was ich wollte, war, mit ihnen über die Schauspielerei zu sprechen, weil ich wusste, dass sie das nicht hören wollten.“

Aber er machte einen Vorschlag für den Film, der „wirklich viele Eier gekostet hat“, sagte er. „Wegen Marty habe ich einfach meinen Instinkten vertraut, weil er mir dieses Gefühl gegeben hat.“

Er bat den Requisiten-Manager, ihm zu erlauben, den Pokertisch, an dem die Gangster spielen, zurückzusetzen. Seine Figur Spider fungierte als ihr „Laufbursche“, der Getränke überbrachte und Aschenbecher reinigte. Imperiolis Idee war es, die Flaschen so zu bewegen, dass er den Gangstern gegenüberstehen konnte, während er ihre Getränke zubereitete, anstatt sich abzuwenden, damit er besser überwachen konnte, wer Nachfüllungen benötigte.

Solche Vorschläge zu machen, ist „etwas, was ein Schauspieler wirklich niemals tun würde“, sagte Imperioli. „Weil es zunächst einmal ein Gewerkschaftsjob ist. Und mit Gewerkschaftsarbeitern legt man sich nicht an, oder? Oder Sie könnten wirklich erschossen werden.“

Außerdem „sind die Requisiten sehr spezifisch“, sagte er. „Sie haben diese Kontinuitätsprobleme, je nachdem, wie sie die Kamera bewegen, und alles muss gleich sein.“

Aber Scorsese gefiel die Idee – und sie bewegten die Flaschen.

„Wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht einmal daran denken, weil ich einfach annehme, dass der Requisiteur es richtig machen wird. Das muss ich nicht“, sagte Imperioli.

„Aber da war etwas Instinktives. Und Marty hat dir das Gefühl gegeben, dass er wollte, dass du das wirklich lebst.“