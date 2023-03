CNN

Het onderzoek naar de vermeende rol van voormalig president Donald Trump in een plan om zwijggeld te betalen aan volwassen filmster Stormy Daniels zal maandag verder in beeld komen, waarbij voormalig Trump-advocaat Michael Cohen zegt dat hem is gevraagd zich te melden bij het Manhattan District Attorney’s Office en Robert Costello, eenmalig juridisch adviseur van Cohen, zou voor de grand jury verschijnen.

De bewegingen komen nadat Trump zaterdag zei dat hij verwacht deze week te worden gearresteerd in verband met de jarenlange zaak, en riep zijn aanhangers op om tegen een dergelijke stap te protesteren. Dat heeft bijgedragen tot bezorgdheid over de veiligheid in New York City, waar wetshandhavers zich voorbereiden op verschillende mogelijke scenario’s.

Cohen, een centrale figuur in het onderzoek van de grand jury, zei dat hem is gevraagd om maandag op het kantoor van de officier van justitie te zijn als weerleggingsgetuige.

“Ja, er is mij gevraagd om mezelf beschikbaar te stellen en morgen op het kantoor van de officier van justitie te zijn als weerleggingsgetuige”, zei Cohen zondag op MSNBC. Maar Cohen had gezegd dat hij niet zeker wist of hij vragen zou beantwoorden voor de grand jury of in een interview met de Manhattan DA. “Of het nu voor de grand jury is of gewoon met hen voor een ander interview, nogmaals, ik weet het niet zeker,” zei Cohen.

Costello, die Trump-bondgenoten zoals Steve Bannon en Rudy Giuliani heeft vertegenwoordigd, vertelde CNN dat hij op verzoek van het juridische team van Trump voor de grand jury verschijnt. Hij nam contact op met zowel het Manhattan District Attorney’s Office als advocaten voor Trump om bewijs te leveren dat in tegenspraak is met wat Cohen publiekelijk heeft gezegd over de vermeende zwijggeldbetalingen, zei een persoon die bekend is met de zaak. Trump-advocaten vroegen het kantoor van de officier van justitie om Costello te bellen voor de grand jury, zei deze persoon.

CNN heeft contact opgenomen met het kantoor van de officier van justitie.

Cohen gaf toe vlak voor de verkiezingen van 2016 130.000 dollar aan Daniels te hebben betaald om te voorkomen dat ze naar buiten zou treden over een vermeende affaire met Trump. (Trump heeft de affaire ontkend.) Toen Cohen schuldig pleitte aan federale aanklachten, zei hij dat hij de betaling had gefaciliteerd in coördinatie met en op aanwijzing van Trump.

CNN meldde zondag dat het team van Trump het Manhattan District Attorney’s Office had verzocht een getuige op te roepen met informatie over de geloofwaardigheid van Cohen. Het is een ongebruikelijke zet in grand jury-procedures, maar het juridische team van Trump gelooft dat de officier van justitie de getuigenis voor ‘optica’ presenteert, volgens een bron die bekend is met de zaak.

In een bericht op sociale media op zaterdag zei Trump dat hij verwachtte worden gearresteerd in verband met het onderzoek, hoewel hij niet uitweidde over waarom hij dacht dat er aanklachten op handen waren en zijn team zei na zijn bericht dat het geen meldingen van openbare aanklagers had ontvangen.

Trump, verwijzend naar zichzelf, zei dat de “leidende Republikeinse kandidaat en voormalig president van de Verenigde Staten volgende week dinsdag zal worden gearresteerd”. In navolging van de oproepen van Trump aan supporters in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, riep hij zaterdag op tot actie en schreef: “Protesteer, neem ons land terug.”

Een aanklacht tegen Trump zou historisch zijn, omdat het de eerste keer is dat een voormalige Amerikaanse president of een belangrijke presidentskandidaat strafrechtelijk wordt vervolgd. En hoewel Trump zowel voor als na zijn aantreden een uitgebreide geschiedenis van civiele rechtszaken heeft, zou een strafrechtelijke aanklacht een dramatische escalatie betekenen van zijn juridische ellende terwijl hij werkt aan de herovering van het Witte Huis.

Toch heeft de voormalige president zijn team geagiteerd om zijn basis op te hitsen en gelooft dat een aanklacht hem politiek zou helpen, vertelden meerdere mensen die over de kwestie waren ingelicht tegen CNN.

Officier van justitie Alvin Bragg schreef zaterdag in een e-mail aan het personeel dat zijn kantoor “geen pogingen zal tolereren om ons kantoor te intimideren of de rechtsstaat in New York te bedreigen”. Hij zei dat zijn kantoor samenwerkt met de politie van New York City en de rechtbank om “ervoor te zorgen dat alle specifieke of geloofwaardige bedreigingen tegen het kantoor volledig worden onderzocht en dat de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen, zodat we alle 1.600 een veilige werkomgeving hebben. ”, aldus de e-mail, die voor het eerst werd verkregen door Politico.

Huisvoorzitter Kevin McCarthy, die Bragg heeft aangevallen en zei dat elke mogelijke aanklacht “schandalig machtsmisbruik” zou zijn, zei zondag dat hij niet vond dat er protesten zouden moeten zijn. “Ik vind niet dat mensen hiertegen moeten protesteren, nee. En ik denk dat president Trump, als je met hem praat, dat ook niet gelooft”, zei de Californische Republikein.

Een advocaat van Trump, Alina Habba, voorspelde “chaos” in New York als er een aanklacht komt.

“Als er (beveiligings)zorgen zijn, is dat terecht”, zei Habba zondagavond tegen Paula Reid van CNN. ‘Als dit is wat we in dit land doen, kun je het pand maar beter beveiligen. … Mensen zullen van streek zijn.

Ze zei dat “niemand wil dat iemand gewond raakt” en dat Trump-aanhangers “vreedzaam” moeten zijn terwijl ze hun recht op protest uit het Eerste Amendement uitoefenen.