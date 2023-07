Donald Trumps Firma und sein früherer langjähriger Anwalt Michael Cohen haben einen Rechtsstreit über Cohens Behauptungen beigelegt, er sei zu Unrecht mit großen Gerichtskosten belastet worden, nachdem er in Ermittlungen gegen den ehemaligen Präsidenten verwickelt war.

Anwälte beider Seiten gaben den Vergleich während einer Videokonferenz mit dem Richter am Freitag bekannt, drei Tage bevor Cohens Klage aus dem Jahr 2019 vor einem Staatsgericht in New York City verhandelt werden sollte. Einzelheiten der Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht.

Cohen sagte am Freitag, dass die Angelegenheit „in einer für alle Parteien zufriedenstellenden Weise gelöst“ wurde. Seine Anwältin Lauren Handelsman sagte, die Bedingungen seien vertraulich. Den Anwälten der Trump Organization wurden Nachrichten mit der Bitte um Stellungnahme hinterlassen.

Die Anwaltskostenklage war einer der obskureren Zweige im Dickicht der rechtlichen Probleme rund um Trump und sein Unternehmen. Dennoch diente der Prozess dazu, Cohen – einem glühenden Trump-Anhänger, der zum ausgesprochenen Gegner wurde – eine Plattform zu geben und den Sohn des Ex-Präsidenten, Donald Trump Jr., in den Zeugenstand zu bringen.

Cohen behauptete in seiner Klage, dass die Trump-Organisation versprochen habe, seine Rechtskosten zu übernehmen, und dies auch eine Zeit lang getan habe, wobei sie mehr als 1,7 Millionen US-Dollar an Rechtskosten übernommen habe.

Cohen sagte jedoch, das Unternehmen habe davon Abstand genommen, nachdem er begann, mit der Bundesanwaltschaft bei deren Ermittlungen im Zusammenhang mit Trumps Geschäftsbeziehungen in Russland und Versuchen, Frauen mit peinlichen Geschichten über sein Privatleben zum Schweigen zu bringen, zusammenzuarbeiten.

Cohens damalige Anwälte hörten auf, ihn zu vertreten, nachdem das Unternehmen seine Zahlungen eingestellt hatte. In seiner Klage hieß es, dies habe seine Fähigkeit beeinträchtigt, auf die Ermittlungen des Bundes zu reagieren.

Es wurde erwartet, dass Donald Trump Jr. aussagt

In Gerichtsakten hat die Trump-Organisation bestritten, dass sie bestimmte Versprechen gemacht hat, und erklärt, dass sie allen Verpflichtungen nachgekommen ist, die sie hatte. Das Unternehmen hat außerdem argumentiert, dass Cohens Beteiligung an den Bundesermittlungen kein Ergebnis seiner früheren Tätigkeit war, sondern eher eine persönliche Entscheidung, seine eigene strafrechtliche Gefährdung zu reduzieren, während eine Anklage drohte.

Die Auswahl der Geschworenen in dem Fall hatte am Montag begonnen. Unter den potenziellen Juroren gaben mehr als die Hälfte an, dass sie eine starke Meinung zu Trump haben, dem Spitzenkandidaten bei den republikanischen Präsidentschaftsvorwahlen 2024. Mehrere sagten, ihre Gefühle ihm gegenüber seien so stark gewesen, dass sie die Beweise nicht angemessen bewerten könnten.

Trump, der ehemalige US-Präsident, besucht am 18. Juli Wahlkampfhelfer im Grimes Community Complex Park in Des Moines, Iowa. Bei der Verteidigung gegen die Cohen-Klage argumentierte die Trump Organization, dass Cohens Beteiligung an den Bundesermittlungen seine persönliche Entscheidung gewesen sei. (Charlie Neibergall/The Associated Press)

Während der frühere Präsident im Prozess kein Zeuge gewesen wäre, wurde eine Aussage von Donald Trump Jr. erwartet, der eine Führungsrolle im Familienunternehmen innehat.

Cohen bekannte sich 2018 in mehreren Anklagepunkten schuldig und gab zu, dass er den Kongress belogen, durch übermäßige politische Spenden gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen, mehrere Banken belogen hatte, um eine Finanzierung zu erhalten, und Einkommenssteuern hinterzogen hatte, indem er Einnahmen in Höhe von mehr als 4 Millionen US-Dollar nicht gemeldet hatte.

Er wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, obwohl er fast zwei Drittel davon zu Hause verbüßte, und wurde freigelassen, nachdem der COVID-19-Ausbruch die Gefängnisse überlastet hatte. Anschließend wurde er zu einem wichtigen Zeugen im Verfahren der New Yorker Grand Jury, das in diesem Frühjahr zu Trumps Anklage wegen der Fälschung von Aufzeichnungen der Trump Organization führte, um seine Kandidatur im Jahr 2016 zu schützen, indem er Behauptungen unterdrückte, er habe außereheliche sexuelle Begegnungen gehabt.

Trump bestritt diese Begegnungen und bekannte sich der Strafanzeigen nicht schuldig. Er bezeichnete den Fall als den Versuch eines demokratischen Bezirksstaatsanwalts, seine laufende Kampagne für eine Rückkehr ins Weiße Haus abzuschwächen.

Trump steht vor weiteren Prüfungen

Trump hat Cohen nun verklagt und ihm vorgeworfen, gegen eine Vertraulichkeitsvereinbarung des Unternehmens verstoßen, ethische Standards für Anwälte verletzt und böswillig „Unwahrheiten“ über Trump verbreitet zu haben.

Eine Cohen-Sprecherin, die Anwältin Lanny Davis, antwortete, dass Trump das Rechtssystem missbrauche, um Cohen zu schikanieren.

Während der Vergleich vom Freitag den Rechtsstreit um Cohens Rechtskosten klärt, ist für Oktober ein Prozess wegen Wirtschaftsbetrugs angesetzt, den die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James gegen Trumps Firma und den zum Präsidenten gewordenen Geschäftsmann selbst angestrengt hat.

Trump steht außerdem vor:

Ein Verhandlungstermin im März in der New Yorker Schweigegeld-Anklageschrift.

Ein für Mai 2024 in Florida angesetzter Prozess in einem Bundesstrafverfahren rund um seinen Umgang mit geheimen Dokumenten.

In einem zweiten Zivilprozess auf Bundesebene ging es um die Behauptung des Schriftstellers E. Jean Carroll, er habe sie diffamiert, indem er ihren Vorwurf des sexuellen Übergriffs bestritt.

Trump gab diese Woche außerdem bekannt, dass das US-Justizministerium ihm mitgeteilt hatte, dass er Gegenstand einer Untersuchung sei, um seinen Verlust bei der Präsidentschaftswahl 2020 aufzuklären – eine Mitteilung, die auf bevorstehende Anklagen hinweisen könnte.

Unabhängig davon planen die Staatsanwälte in Georgia, im Rahmen ihrer Untersuchung der Versuche von Trump und seinen Verbündeten, das dortige Abstimmungsergebnis umzukehren, innerhalb weniger Wochen Anklageentscheidungen bekannt zu geben.

Trump hat in allen Fällen Fehlverhalten bestritten und erklärt, dass die Staatsanwaltschaft Anklagen erhebt, um seinem laufenden Präsidentschaftswahlkampf zu schaden.