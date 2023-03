West Ham zou zich kunnen wenden tot Michael Carrick om David Moyes te vervangen, die hem leidde bij Manchester United.

Moyes komt steeds meer onder druk te staan ​​in het London Stadium, waar hij de steun van de West Ham-fans aan het verliezen is.

Getty Carrick is een mogelijke vervanger van Moyes

Getty Moyes staat onder toenemende druk van fans, maar behoudt de steun van het bestuur… voor nu

Er zijn dit seizoen enkele horrorshows geweest, ook in het weekend toen ze met 4-0 werden afgeranseld door Brighton.

The Hammers dreigen te degraderen aangezien ze 16e staan ​​in de Premier League en slechts een punt verwijderd zijn van de onderste drie.

talkSPORT begrijpt dat eigenaar David Sullivan terughoudend is om Moyes in dit stadium te ontslaan, maar de druk zal alleen maar toenemen als de resultaten niet verbeteren.

Volgens The Times wordt Carrick naar verwachting een kanshebber als Moyes West Ham verlaat.

De voormalige United-ster werd minder dan een seizoen gecoacht door Moyes toen de Schot in 2013/14 het overnam op Old Trafford voor een noodlottige periode.

En Carrick zou zijn oude mentor kunnen vervangen in wat een emotionele terugkeer zou zijn naar West Ham, de club waar hij zijn carrière begon en 156 keer speelde voordat hij bij Tottenham en vervolgens bij United kwam.

De voormalige middenvelder blijft een populaire figuur bij West Ham-fans, terwijl ze wanhopig op zoek zijn naar een manager met frisse ideeën terwijl Moyes blijft worstelen.

Getty Carrick speelde onder Moyes bij United

Getty – Medewerker Maar zou hem nu kunnen vervangen als West Ham-manager

Carrick heeft een opmerkelijke start van zijn coachingcarrière gehad en bracht Middlesbrough van de 21e naar de derde plaats in een tijdsbestek van maanden nadat hij in oktober was aangesteld.

Onder zijn hoede heeft Boro slechts vier keer verloren in het kampioenschap – één daarvan was zijn eerste game die de leiding had – terwijl hij 14 van zijn 20 games won die de leiding had.

Er is nu een behoorlijke kans dat het team uit het noordoosten zelfs Sheffield United kan inhalen op de tweede plaats, dat eerder dit seizoen met promotie leek weg te lopen, maar drie van hun laatste vijf competitieduels heeft verloren.

Het zou een ongelooflijke prestatie zijn om dichtbij promotie te komen, laat staan ​​om daadwerkelijk promotie te maken, terwijl hij sowieso in de Premier League zou kunnen eindigen als West Ham een ​​zet zou doen.

Echter, talkSPORT-expert Darren Bent heeft tegen Carrick gezegd dat hij het uit moet houden in het Riverside Stadium.

Getty Middlesbrough verkeert onder Carrick in een ongelooflijke vorm

“Ik denk dat als je de optie had, (ik zou kiezen) Michael Carrick de hele dag door,” zei hij.

“Middlesbrough vliegt absoluut. (Als ik hem was) blijf ik bij Middlesbrough.”

West Ham had gedurfde acties gezien voor onder meer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino en Jose Mourinho, maar niemand leek geïnteresseerd, terwijl ook Carlos Corberan en Rafa Benitez in verband werden gebracht.