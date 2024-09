(Motorsport-Total.com) – Michael Andretti ziet zichzelf als een individu van de ander in de actieve raceteams van de IndyCar Series. Andretti Global is zich ook bewust van hun interacties, evenals van coureurs en coureurs.

© Motorsportafbeeldingen Michael Andretti start de Führung-zegenen Rennteams ab Zoom

Na de feedback van Andretti van de Rennstall, de 2002 mitgegründet hatte, übernimmt Dan Towriss, CEO van de Anteilseigners Group 1001, die controle uitoefende over de Unternehmen. Andretti Global beste met frequente mediaberichten.

„Michael’s ziel speelde een meer strategische rol in de inspanningen van Andretti Global en zou belangrijker zijn aan de operationele kant van de raceteams“, zei hij in de teamleiding.

Towriss begon 2018 als Sponsor Teil des Teams

„Michael en Dan zijn blij met de ontwikkeling van hun nieuwe structuren en Michael is blij met zichzelf, dat is de toekomst van hun toekomst. Michael blijft een meer strategische denker en een belangrijkere partner. We waren de volgende week met meer informatie over Michael en krijg dan de kans om met het team te spreken.

Wie Andretti trots was op Liberty en FIA Die Formel 1, het steht jetzt fest, zal Andretti niet hebben. Wij begrijpen wie de rechten van Liberty Media begrijpt. Weitere Formel-1-Videos

Towriss war ursprünglich – zammen mit Group 1001 en Gainbridge – als sponsor van Zach Veach 2018 bij Andretti in de IndyCar-Serie. Na een paar jaar ontwikkeling komt er een verschil tussen de Andretti Teams (damals en Andretti Autosport) en de investering in het team.

Samen met Michael Andretti werken we samen met de geplante Einstieg von Andretti Global met General Motors in de Form 1 voran, der jedoch bisher am Widerstand de andere teams en de Form-1-Managements gescheiden.

Andretti viel in de Serien unwegs

Bekijk de resultaten van de Towriss met Andretti waarmee het team betrokkenheid toont in de autosport in Nederland. Naast de IndyCar-Serie en de Nachwuchsklasse Indy NXT is Andretti ook actief in de IMSA-Meisterschaft, der Extreme E en als Porsche-Kundenteam in der Formel E. Gainbridge Michaels Sohn Marco Andretti speelt mee met racen in de NASCAR Truck Series.

Het project met drie auto’s in de IndyCar-serie is grotendeels gebaseerd op Towriss‘ Unternehmen unterstützt. Gainbridge is een Honda met startnummer 26, die wordt verwelkomd door Colton, die wordt verwelkomd door Honda met startnummer 28, die wordt gesponsord door Marcus Ericsson, door Delaware Life en die wordt gesponsord door de 1001 Group.