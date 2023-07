In einem exklusiven Interview für den kommenden Podcast von POLITICO MachtspielRichard Moore, Chef des britischen Geheimdienstes MI6, spricht mit Anne McElvoy darüber, wie sich die Kultur von Geheimdiensten wie dem MI6 verändert.

Aufgenommen in Prag, einer Stadt, die den Ausgang des Kalten Krieges prägte, gibt Moore aufschlussreiche Einblicke in die Vorgehensweise des MI6 gegenüber Russland, China und anderen Bedrohungen für den Westen. Der britische Chefspion erklärt, warum er glaubt, dass der Westen sich auf einen Kampf für die Freiheit und gegen autoritäre Regime einlassen muss, ähnlich dem Prager Frühling von 1968.

Sie führen ein persönliches Gespräch darüber, wie ihre Erfahrungen aus dem Kalten Krieg (Moore als aufstrebender Stern des westlichen Geheimdienstes, McElvoy als Co-Autor der Memoiren eines Sowjetblock-Spionagemeisters) ihr Denken über den Umgang mit Bedrohungen heute geprägt haben. Sie diskutieren auch die Auswirkungen von KI auf die Geheimdienstarbeit und wie sich die Kultur von Behörden wie dem MI6 zu verändern beginnt.

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Vorgeschmack auf das, was auf POLITICO's zu erwarten ist, gefällt Machtspiel Podcast, der offiziell im September startet und Sie in die Gedanken der Machthaber eintauchen lässt.