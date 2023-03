Het Britse spionagebureau had mogelijk de bomaanslag in Manchester Arena in 2017 kunnen stoppen als het had gehandeld op basis van informatie die het al had

Ken McCallum, directeur-generaal van MI5, heeft zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers van de zelfmoordaanslag in de Manchester Arena in 2017. “heel erg jammer” dat de Britse inlichtingendienst niet heeft gehandeld op basis van belangrijke informatie waarover zij beschikte. Uit een donderdag gepubliceerd onderzoek bleek dat zelfmoordterrorist Salman Abedi voor de aanval bekend was bij de dienst.

“Na al het bewijsmateriaal te hebben onderzocht, heeft de voorzitter van het onderzoek geconstateerd dat ‘er een realistische mogelijkheid was dat bruikbare informatie kon worden verkregen die had kunnen leiden tot acties om de aanval te voorkomen’.” Zei McCallum, eraan toevoegend dat hij “zeer spijt” de passiviteit van zijn bureau.

Uit het onderzoek bleek dat twee stukjes inlichtingen over Abedi destijds werden beschouwd als niet gerelateerd aan terrorisme, maar in feite “bleek relevant te zijn voor Abedi’s plan.”









“Er was een aanzienlijke gemiste kans om actie te ondernemen die de aanval had kunnen voorkomen.” onderzoeksvoorzitter Sir John Saunders gaf toe en merkte dat op “Een gewoon lid van het publiek zou zich grote zorgen maken” door de reactie van MI5.

McCallum drong erop aan dat MI5 heeft gemaakt “meer dan 100 verbeteringen” sinds het bombardement, waarbij 22 mensen om het leven kwamen die een concert van Ariana Grande in de arena bijwoonden, claimt het bureau “voortdurend” werkt om te verbeteren en belooft “meer doen.”

De aard van de informatie van MI5 over Abedi blijft geheim om redenen van nationale veiligheid. Het werd onwaarschijnlijk geacht dat het eerste item Abedi’s complot had ontdekt, maar als het anders was afgehandeld, had het kunnen gebeuren “verhoogde het algemene vooruitzicht dat de aanval zou zijn voorkomen” tegen de tijd dat het tweede item arriveerde, stelt het onderzoek.

Het verwijt de MI5-officier die de gegevens heeft ontvangen dat hij dit niet heeft gedaan “handel snel genoeg.” Het rapport onthulde dat Abedi niet actief werd onderzocht, ondanks dat hij tijdens de burgeroorlog in dat land verschillende keren met familieleden naar Libië was gereisd en ondanks dat hij eerder was gemarkeerd door MI5-computers.

Terwijl MI5 aanvankelijk een verklaring uitbracht waarin werd beweerd dat agenten de inlichtingen over het hoofd hadden gezien omdat ze dachten dat de informatie verband hield met criminele activiteiten in plaats van terrorisme, ontkende Saunders dat excuus “gepresenteerd(e) een juist beeld” en beschuldigde het bureau ervan achteraf te proberen te rechtvaardigen dat er niet naar werd gehandeld. In werkelijkheid, zei hij, was de noordwestelijke onderzoeksafdeling van MI5 dat wel “moeite om het hoofd te bieden” met het enorme aantal onderzoeken dat het had geopend, en agenten waren bang dat er iets tussen de kieren zou vallen.