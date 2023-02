MH17-Untersuchungsbericht: Putin soll der Lieferung von Raketen zugestimmt haben

Stand: 08.02.2023 17:05 Uhr

Beim Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 über der Ostukraine starben 298 Menschen. Den Ermittlern liegen nun „starke Beweise“ dafür vor, dass Russlands Präsident Putin die Entscheidung getroffen hat, das Raketensystem an die prorussischen Separatisten zu liefern.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben internationaler Staatsanwälte 2014 den Einsatz von Flugabwehrraketen in der Ukraine genehmigt, mit denen die Passagiermaschine MH17 der Malaysia Airlines abgeschossen wurde. Die internationalen Ermittler sehen „starke Hinweise“, dass Putin persönlich die Lieferung der eingesetzten Rakete genehmigt hat. Dies geht aus abgehörten Telefongesprächen hervor.

„Es gibt starke Hinweise darauf, dass der russische Präsident entschieden hat, die BUK-Rakete an die Separatisten zu liefern“, sagten Ermittler in Den Haag. Sie haben jedoch keinen direkten Beweis dafür, dass Putin den Abschuss auch genehmigt hat.

Staatsanwälte in Den Haag sagten jedoch, die Beweise reichten nicht aus, um Putin oder andere Vertreter der russischen Regierung zu verurteilen. „Die Ermittlungen sind abgeschlossen“, sagte Staatsanwältin Digna van Boetzelaer. Zudem genießt Putin durch sein Amt Immunität und kann nicht belangt werden. Die achteinhalbjährige Untersuchung der Tötung der 298 Insassen von Flug MH17 wurde ausgesetzt.

Die Antwort liegt weiter in Russland

„Sind wir enttäuscht?“ fragte der niederländische Polizist Andy Kraag. „Nein, weil wir denken, dass wir weiter gegangen sind, als wir es uns 2014 je zugetraut hätten. Wären wir gerne weiter gegangen? Natürlich, ja.“ Unter den Familien der Opfer des Absturzes bestand der Wunsch, zu erfahren, warum das Flugzeug abgeschossen worden war. „Wir sind uns sehr darüber im Klaren, was passiert ist, aber die Antwort darauf, warum MH17 abgeschossen wurde, liegt weiter in Russland.“

Van Boetzelaer wies darauf hin, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen werden könnten, wenn neue Beweise vorgelegt würden. Augenzeugen könnten Informationen über das Telefon weitergeben, sagte sie.

Lebenslange Haft für drei Männer

Russland hat stets jede Beteiligung am Boeing-Abschuss bestritten. Das Land weigerte sich, mit dem Ermittlungsteam zusammenzuarbeiten. Angeklagt wurden drei Russen und ein Ukrainer, die damals allesamt führende Positionen bei den prorussischen Rebellen in der Ostukraine innehatten. Im vergangenen Jahr wurden drei von ihnen in einem Prozess für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein Mann wurde freigesprochen.

Keiner der Angeklagten nahm an der Verhandlung teil. Die meisten Opfer waren Niederländer, daher fand der Prozess auch auf dem Land statt. Das russische Außenministerium warf dem Gericht im November vor, dem Druck niederländischer Politiker, Staatsanwälte und Nachrichtenmedien nachgegeben zu haben.

Dem Ermittlungsteam gehörten Experten aus den Niederlanden, Australien, Malaysia, Belgien und der Ukraine an. Die Regierungen der Niederlande und der Ukraine haben Russland wegen des Abschusses vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gebracht.

Unions-Außenexperte: „Putin muss gestoppt werden“

Unions-Auslandsexperte Jürgen Hardt forderte nach den neuesten Erkenntnissen der Ermittler Konsequenzen. „Putin muss in seinem Wahnsinn gestoppt werden“, sagte der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion der Nachrichtenagentur dpa. Wenn bestätigt wird, dass „Putin direkt an der Entscheidung zum Abschuss von MH17 im Juli 2014 beteiligt war, passt das ins Bild eines Verbrechers, für den unschuldige Menschenleben nichts zählen“.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version, basierend auf der Nachrichtenagentur dpa, berichteten wir, dass Putin aktiv am Abschuss von MH17 beteiligt war. Ermittlern zufolge gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass Putin den Abschuss angeordnet hat. Wir haben unseren Bericht entsprechend korrigiert.