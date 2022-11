Mexikos Präsident kanalisiert Trump, während er das Wahlsystem seines Landes ins Visier nimmt

Die Kanadier haben sich an einen gewissen Politiker südlich der Grenze gewöhnt, der die Angewohnheit hat, Wahlergebnisse nur zu akzeptieren, wenn er gewinnt, der seine Anhänger einlädt, die Hauptstadt zu belagern, wenn er verliert, und der versucht, neutrale Wahlbeamte durch loyale Leute zu ersetzen zu ihm.

Tatsächlich gibt es zwei solcher Führer auf dem Kontinent. Man hat gerade gesehen, wie sein Ansehen innerhalb der Republikanischen Partei bei den Zwischenwahlen in den USA gelitten hat. Der andere ist Andrés Manuel López Obrador, der als gewählter Präsident von Mexiko immer noch hoch im Kurs steht.

Donald Trump hat es in diesem Monat gründlich versäumt, das US-Wahlsystem von außen zu unterminieren. Aber López Obrador – in seinem Land besser bekannt als AMLO – ist als amtierender Präsident mit dem mexikanischen Kongress auf seiner Seite in einer weitaus stärkeren Position, und er hat es sich zum Ziel gesetzt, die unabhängige Wahlbehörde des Landes aufzulösen.

Eine unerwartete Verwandtschaft

Der frühere US-Präsident Barack Obama warnte diese Woche in New York City, dass „die Bedrohung der Demokratie nicht immer entlang einer konservativ/liberalen, links/rechts-Achse verläuft. Das hat nichts mit traditionellen Parteilinien oder politischen Präferenzen zu tun. Was Wir sehen, was in Frage gestellt wird, sind die Grundprinzipien der Demokratie selbst.“

Obama hätte die seltsame Affinität zwischen Donald Trump und AMLO beschreiben können, die an verschiedenen Enden des Links-Rechts-Spektrums angesiedelt sind, aber die Tendenz teilen, die Prinzipien freier Wahlen in Frage zu stellen und Wahlinstitutionen für korrupt zu erklären.

Der damalige US-Präsident Donald Trump (rechts) spricht neben dem mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, bevor er am 8. Juli 2020 im Rosengarten des Weißen Hauses in Washington, DC, eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. (Win McNamee/Getty Images)

Trump hat AMLO als „Sozialist“, aber auch als „guten Kerl“, „großartigen Gentleman“ und „Freund von mir“ bezeichnet. Am Dienstag schien AMLO mit Trumps aktuellen Kämpfen zu sympathisieren: „Er ist ein Kapitalist und er ist nicht perfekt, aber er ist ein guter Mensch und ich respektiere ihn.“

Beide Männer haben die Sprache „nur ich kann es reparieren“ verwendet, um ihre Mission zu beschreiben, die angeblichen „Deep State“-Akteure auszusortieren, von denen sie behaupten, dass sie den wahren Willen des Volkes missachten. Im Fall von AMLO wird der tiefe Staat durch das mexikanische National Electoral Institute verkörpert, das Äquivalent des Landes zu Elections Canada, das unter seinem spanischsprachigen Akronym INE bekannt ist.

„Hände weg vom INE“

An diesem Wochenende sahen Mexiko-Stadt und zwei Dutzend regionale Zentren fest Proteste unter dem Motto „Hände weg vom INE“. Die Proteste brachten Hunderttausende Mexikaner auf die Straße – die größte populäre Herausforderung, der AMLO seit seinem Amtsantritt im Jahr 2018 gegenüberstand.

AMLO wies die Bedenken der Demonstranten über die INE als „nur eine Ausrede“ zurück.

„Diejenigen, die gestern marschiert sind, haben es getan, weil sie gegen die Transformation sind, die in diesem Land stattfindet“, sagte er bei seiner morgendlichen Pressekonferenz. „Sie haben es zugunsten der Korruption getan. Sie haben es zugunsten des Rassismus getan.“

López Obrador zeigt während seiner täglichen Pressekonferenz im Nationalpalast in Mexiko-Stadt am 14. November auf Fotos des „Hände weg von der INE“-Protestes. Er beschuldigte die Demonstranten, „Korruption“ zu unterstützen. (Marco Ugarte/The Associated Press)

Das INE, früher Federal Electoral Institute genannt, wurde 1990 zu Beginn des Übergangs Mexikos von der Einparteienherrschaft ins Leben gerufen.

Das INE arbeitete daran, ein politisches System zu verändern, das sieben Jahrzehnte lang nur ein Schein der Demokratie bot. Und es gelang: Bei den letzten drei Wahlen gewannen die drei großen mexikanischen Parteien nacheinander ihr Amt, jedes Mal mit friedlichen Machtwechseln.

AMLO hat eine Geschichte von schlechten Beziehungen mit und Vorwürfen gegen das INE.

In den 1990er Jahren feierte die Partei der Demokratischen Revolution, der AMLO angehörte, mehrere Siege auf staatlicher Ebene. Aber AMLO verlor bei den beiden Gelegenheiten, bei denen er für das Amt des Gouverneurs in seinem eigenen Bundesstaat Tabasco kandidierte, und bei beiden Gelegenheiten behauptete er Betrug – ein Muster, das er während seiner gesamten politischen Karriere wiederholen würde.

AMLO schreit schlecht

Im Jahr 2000 wurde AMLO zum Bürgermeister von Mexiko-Stadt gewählt, eine Funktion, die er mit beachtlichem Erfolg und hohen Zustimmungswerten ausübte. Damit war er bereit für eine Präsidentschaftskampagne im Jahr 2006, bei der er Kopf an Kopf gegen Felipe Calderón von der Mitte-Rechts-Partei Nationale Aktion antrat.

Als die Bundeswahlbehörde erklärte, Calderón habe sich bei einer Wahl, die Beobachter der Europäischen Union für fair erklärt hatten, mit einer Viertelmillion Stimmen (0,58 Prozent der Gesamtstimmen) durchgesetzt, forderte AMLO seine Unterstützer auf, ein permanentes Protestlager in den USA zu errichten Zentrum von Mexiko-Stadt. Diese Blockade blieb 48 Tage lang in Kraft und verursachte schwere finanzielle Verluste in der Stadt.

2006 rief AMLO seine Unterstützer dazu auf, den Zocalo, den Hauptplatz von Mexiko-Stadt, zu besetzen, um gegen den angeblichen Wahlbetrug zu protestieren, der ihm die Präsidentschaft verweigerte. (Gisela Ishihara)

AMLO war weiterhin eine feste Größe in der mexikanischen politischen Szene, bis die Sterne vor vier Jahren mit einer neuen Partei seiner eigenen Gründung – MORENA – endlich für ihn standen.

„Das große Paradoxon“, sagte der ehemalige mexikanische Botschafter in Washington Arturo Sarukhan gegenüber CBC News, „ist, dass López Obrador heute selbst Präsident in Mexiko ist, dank dieser Institutionen, die in den letzten zwei oder drei Jahrzehnten in Mexiko geschaffen wurden und Wahlen ermöglichten Prozesse sauber, fair und transparent ablaufen.“

Andere Länder in Streit gezogen

AMLO schlägt vor, die INE zu eliminieren und durch eine neue Körperschaft zu ersetzen, über die er beträchtliche Kontrolle hätte. Die sieben Personen, die die neue Wahlbehörde leiten würden – Personen, die laut AMLO auf nicht näher bezeichnete Weise vom „Volk“ ausgewählt würden – würden aus einer Gruppe von 60 Nominierten stammen.

Zwanzig dieser Nominierten würden von der (von AMLO kontrollierten) Exekutive ausgewählt, 20 würden vom Kongress und dem Senat ausgewählt, und die restlichen 20 würden von der Justiz ausgewählt.

Sowohl Premierminister Justin Trudeau als auch US-Präsident Joe Biden werden voraussichtlich im nächsten Monat zum traditionellen „Three Amigos“-Gipfel nach Mexiko reisen.

Premierminister Justin Trudeau, links, und López Obrador posieren für ein Foto vor einem Treffen am 18. November 2021 in Washington. (Adrian Wyld/The Canadian Press)

Obwohl Außenministerin Mélanie Joly diese Woche beim G20-Gipfel mit ihrem mexikanischen Amtskollegen Marcelo Ebrard zusammentraf, gehörte die Bedrohung der Unabhängigkeit des mexikanischen Wahlgremiums nicht zu den Gesprächsthemen.

Aber die US-Regierung wurde in den Kampf hineingezogen.

„Unabhängige Institutionen ohne politischen Einfluss sind ein Eckpfeiler der Demokratie, und insbesondere überparteiliche Wahlinstitutionen stellen sicher, dass alle Stimmen in grundlegenden demokratischen Prozessen gehört werden“, heißt es in einer Erklärung des US-Außenministeriums.

Die russische Botschaft in Mexiko-Stadt ist bestrebt, sich bei einem mexikanischen Präsidenten einzuschmeicheln, der Wladimir Putin nachträglich als „einen Freund“ bezeichnet hat denunziert „Ein weiterer Eingriff in die inneren Angelegenheiten Mexikos durch die Regierung der Vereinigten Staaten.

„Diesmal haben die Vertreter einer ‚freien Demokratie‘ beschlossen, Mexiko bei der Wahlreform am besten zu beraten“, teilte die Botschaft in einer Medienmitteilung mit.

Zu den vorgeschlagenen Änderungen äußert sich auch die Europäische Union, die ihre Venedig-Kommission aus Verfassungsexperten beauftragt hat, die vorgeschlagenen Änderungen zu prüfen.

„Wenn diese Reform angenommen wird, wird sie das Wahlsystem in Mexiko und die Verwaltung seines Wahlverfahrens radikal verändern“, schlossen sie.

„Zuvor waren alle verfassungsmäßigen Wahlreformen von der Opposition vorgeschlagen worden. Dies ist das erste Mal, dass der Präsident, dessen politische Unterstützer im Kongress die Mehrheit haben, solch ehrgeizige Verfassungsänderungen einleitet, die die nächsten Wahlen im Jahr 2024 erheblich beeinflussen werden .“

Die Kommission sagte, das Reformgesetz „sollte überdacht werden, da es nicht den internationalen Standards und bewährten Verfahren im Wahlbereich entspricht“.

Die „vierte Verwandlung“

AMLO sieht sich nicht nur als einen weiteren in einer langen Reihe von Präsidentschaftsverwaltern, sondern vielmehr als eine historische Figur, deren Ankunft das eingeleitet hat, was er die „vierte Transformation“ Mexikos nennt (die ersten drei sind der 1810 begonnene Unabhängigkeitskrieg, der Reformen von Benito Juarez Mitte des 19. Jahrhunderts und die mexikanische Revolution von 1910).

Diese grandiose Vision, kombiniert mit seiner Geschichte der Anfechtung von Wahlergebnissen, lässt einige Mexikaner befürchten, was AMLO tun könnte, wenn er sich dem Ende seiner sechsjährigen Amtszeit nähert.

Einige seiner Kritiker sehen in seinem Plan, Mexikos unabhängige Wahlbehörde abzuschaffen, einen Plan, um einem gesalbten Nachfolger den Weg zu ebnen oder vielleicht sogar zu versuchen, selbst an der Macht zu bleiben – obwohl Mexikos Verfassung eine zweite Kandidatur strikt verbietet .

AMLO hat eine solche Absicht bestritten und erklärt, dass das INE „korrupt“ sei und er es lediglich aufräumen wolle, während er das System für die Wahl des mexikanischen Kongresses rationalisiere.

‚Zurück zur Vergangenheit‘

Bei der Massenkundgebung am Wochenende vor dem Denkmal des Engels der Unabhängigkeit von Mexiko-Stadt erinnerte der ehemalige Leiter des INE, José Woldenberg, die Menge daran, wie die unabhängige Autorität Mexiko seit den 1970er Jahren verändert hatte.

„Als Land konnten wir eine aufkeimende Demokratie aufbauen. Wir haben das Land mit nur einer Partei, einem unterdrückenden Präsidentialismus, Wahlen ohne echte Optionen oder Wettbewerb hinter uns gelassen“, sagte er.

„Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf eine Tatsache lenken: Dank dieses Demokratisierungsprozesses fand zum ersten Mal in Mexiko eine friedliche, verfassungsmäßige Übertragung der Macht des Präsidenten statt. In fast 200 Jahren unabhängigen Lebens hatte unser Land dies nie erreicht.

„Mexiko kann nicht zu einer mit der Regierung verbündeten Wahlbehörde zurückkehren, die nicht in der Lage ist, während des gesamten Wahlprozesses Unparteilichkeit zu garantieren. Unser Land verdient es nicht, in die Vergangenheit zurückzukehren.“

EL ANGEL DE LA INDEPENDENCIA, GUARDIA DE NUESTRA LIBERTAD Y DEMOCRACIA.

FUE TESTIGO DEL GRAN DESPERTAR DE LA CIUDADANÍA!!

Y NOS ADVIERTE, EL INE NO SE TOCA. pic.twitter.com/ng4yshUbnz –@ VicenteFoxQue

Die Unterstützer von AMLO scheinen die Fortschritte der letzten 30 Jahre nicht anzuerkennen, sagte Sarukhan.

„Es ist wie die Debatte zwischen Kreationisten und Evolutionisten. Viele Mexikaner, einschließlich meiner, glauben, dass sich die Demokratie in Mexiko in den letzten Jahrzehnten langsam entwickelt hat“, sagte er gegenüber CBC News. „Im Mittelpunkt stand dabei die langsame Schaffung und Modernisierung einer vollständig autonomen, effektiven zentralisierten Wahlbehörde.

„López Obrador glaubt, dass die Demokratie in Mexiko mit seinem Wahlsieg begann.“

Diese Woche organisierte AMLO seinen eigenen Marsch zum Engel der Unabhängigkeit für den 27. November, lud seine Anhänger ein, Unterstützung für die vorgeschlagene Überarbeitung zu zeigen, und versprach, ein neues Korps von „unbestechlichen“ Wahlaufsehern zu schaffen, „keine Lakaien, Angestellte der Oligarchie, Menschen ohne moralische Skrupel.“