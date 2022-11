Mexikos Fans in Katar mit voller Kraft

DOHA, Katar – Auf halbem Weg um den Globus von Nordamerika beginnt eine kleine Mariachi-Band zu spielen.

Es ist der Tag vor Mexikos erstem Spiel bei der Weltmeisterschaft 2022, und Hunderte von Fans, möglicherweise sogar Tausende, haben sich im Kulturdorf Katara versammelt. Umgeben von einem großzügigen Einkaufszentrum, Museen und Kunstgalerien, El Tri Unterstützer haben den einst ruhigen Platz in eine lärmende Party verwandelt.

Kostüme, die von Calavera-inspirierten Outfits bis hin zu Luchador-Masken reichen, füllen den Bereich, der mit Bannern, Flaggen und vor allem Musik gefüllt ist. Während sie durch die Menge wandern, ändern sich die Melodien schnell von Mariachi-Spielen für einen großen Teil der Fans zu anderen, die Cielito Lindo schmettern, während eine andere Gruppe emotional schwankt und mit einem Lautsprecher singt, der Vicente Fernandez schmettert.

„Mexiko hat eine der lautesten Fangemeinden in Katar. Wir konkurrieren mit den Argentiniern und Brasilianern“, sagte Zargento Tinoco, ein Mexiko-Fan aus Phoenix, Arizona, der bei der Veranstaltung war. „Was uns auszeichnet, ist, dass wir auch von anderen Nationen bewundert werden, weil wir Farbe und Leben bringen.“

Noch 3 Stunden bis Mexiko gegen Polen, schon viele El Tri-Fans hier im Stadion 974. #ElTriEng #ElTri pic.twitter.com/vRH60KMvon — Cesar Hernandez (@cesarhfutbol) 22. November 2022

Die Party ging bis zum späten Nachmittag weiter, als sich ein Meer grüner Kitze auf dem Platz ausbreitete und anschwoll.

Es war ein unverkennbar ausgelassenes Ereignis – und eines, das die Verschwiegenheit und den Mangel an Kommentaren der Nationalmannschaft, die sie alle unterstützen, fast zu kompensieren schien.

Bei einer winzigen Weltmeisterschaft, bei der die meisten Mannschaften ihre Basislager in oder in der Nähe von Katars Hauptstadt Doha aufgeschlagen haben, hat sich Mexiko bemüht, sich buchstäblich zu distanzieren.

Fast eine Autostunde nördlich der Innenstadt von Doha oder etwa eine Stunde und 45 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, El Tri sind mit ihren Trainingseinheiten in der Stadt Al Khor merklich isoliert. Abseits des lauten Epizentrums des Turniers und in der Nähe des WM-Austragungsortes (Al Bayt-Stadion), der am weitesten vom Rest entfernt ist, hat Mexiko im Al Khor SC-Stadion trainiert und sich vorbereitet.

In Katar war die Medienverfügbarkeit stark eingeschränkt. Es überrascht nicht, dass Mexikos Torhüter Guillermo Ochoa einen Großteil seiner Pressekonferenz damit verbrachte, die Art und Weise zu kritisieren, wie die Medien über die Nationalmannschaft berichtet haben, und ging sogar so weit zu sagen, dass „es sich in eine Show verwandelt hat … . wir reden nicht einmal mehr über den Sport.“

Auf den Tribünen im Stadion 974 hätten die mexikanischen Fans dagegen lautstarker nicht sein können. Mit 39.369 im Gebäude verpackt, El Tri Unterstützer waren ihren polnischen Kollegen zahlenmäßig leicht überlegen. Wäre da nicht das WM-Branding überall gewesen, hätte man aufgrund der Zusammensetzung des Publikums leicht vermuten können, dass das Spiel am Dienstag gegen Polen im Estadio Azteca in Mexiko-Stadt oder im Rose Bowl in Pasadena stattfand.

„Das Eröffnungsspiel war auf höchstem Niveau; die Nationalhymne war eine der, wenn nicht die lauteste, die ich je bei einem Spiel gehört habe“, sagte Tinoco. „Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke.“

Leider war die Partie, die mit einem torlosen Unentschieden endete, auch eine, die bald kontrovers diskutiert werden sollte. Am Mittwoch gab die FIFA bekannt, dass sie eine Untersuchung wegen potenziell diskriminierender Gesänge von mexikanischen Fans beim Spiel eingeleitet hat.

Aus der Erklärung geht nicht hervor, ob das jüngste FIFA-Verfahren auf den zuvor getrübten Anti-Homosexuellen-Gesang zurückzuführen ist El Tri Spiele oder anderes Verhalten von mexikanischen Fans. Einige Kritiker haben auf die Ironie hingewiesen, dass die FIFA angesichts der Drohungen, gelbe Karten an Kapitäne zu verteilen, die die regenbogenfarbenen „One Love“-Antidiskriminierungsarmbänder tragen, darauf hinweist.

Die Ermittlungen sind noch nicht entschieden, aber die mexikanischen Fans haben in den frühen Tagen der Weltmeisterschaft wohl oder übel wieder einmal das Rampenlicht auf sich gezogen.

Gruppe C GP W D L GD PTS 1 – S. Arabien 1 1 0 0 +1 3 2 – Polen 1 0 0 0 0 1 3 – Mexiko 1 0 0 0 0 1 4 – Argentinien 1 0 0 1 -1 0 Die beiden besten Länder qualifizieren sich für das Achtelfinale

Am Samstag gegen Argentinien in einem der am meisten erwarteten Spiele der Gruppenphase wird dieser Fokus noch größer, wenn zwei der wohl ausdrucksstärksten Fangemeinden des Turniers im Lusail Stadium zusammentreffen.

Während Mexiko seinen ersten Sieg in der Gruppenphase anstrebt, will Argentinien nach der schockierenden 1:2-Niederlage gegen Saudi-Arabien Anfang dieser Woche wieder auf die Beine kommen.

„Argentinien, ein großartiger Gegner“, sagte Hirving „Chucky“ Lozano am Freitag in einer Pressekonferenz vor dem Spiel. „Ein harter Gegner, sie haben die Besten der Welt [in Lionel Messi] und tolle Spieler. Wir haben in diesen Tagen daran gearbeitet, auf die beste Art und Weise für dieses Spiel anzukommen.“

Inmitten der FIFA-Untersuchung wird nicht nur auf das Geschehen auf dem Spielfeld aufmerksam gemacht, sondern auch auf das Verhalten der mexikanischen Fans. Es ist eine Garantie, dass sie genau wie im Kulturdorf Katara und im Stadion 974 zweifellos so ohrenbetäubend und nachdrücklich sein werden wie seit ihrer Ankunft in Katar, aber es bleibt in der Luft, ob sie auch laufen werden unterwegs in Schwierigkeiten geraten.

Auf jeden Fall wird das grüne Meer wieder sehr, sehr laut sein.