Viaplay Sehen Sie sich den Fußball des CONCACAF Gold Cup in Großbritannien ab 15 £ an Siehe bei Viaplay

Der CONCACAF Gold Cup 2023 erreicht am Sonntag in LA seinen Höhepunkt mit einem erwarteten Endspiel zwischen Mexiko und Panama.

Überraschungsteam Panama ist auf dem besten Weg, seinen ersten Gold Cup überhaupt zu gewinnen, nachdem es im Halbfinale für eine große Überraschung gesorgt hat, als es die USA in einem dramatischen Elfmeterschießen ausschaltete.

El Tri hat es zum dritten Mal in Folge und zum elften Mal ins Finale dieses Turniers geschafft, nachdem es sich im Halbfinale mit 3:0 gegen Jamaika durchgesetzt hatte, um dieses Spiel vorzubereiten.

Im Folgenden stellen wir die besten vor Live-TV-Streaming-Dienste damit Sie das Spiel überall auf der Welt live verfolgen können.

Torhüter Guillermo Ochoa wird am Samstag sein 25. Spiel für Mexiko im Gold Cup bestreiten und damit den Turnierrekord seines Landes brechen. John Todd/USSF/Getty Images

Mexiko vs. Panama: Wann und wo?



Mexiko tritt im SoFi-Stadion in Inglewood, Kalifornien, gegen Panama an Sonntag, 16. Juli. Anpfiff ist angesetzt 19:30 Uhr ET und 16:30 Uhr. PT (00:30 Uhr BST in Großbritannien und 21:30 Uhr AEST in Australien am Montag, 17. Juli).

So können Sie das Spiel Mexiko gegen Panama über ein VPN von überall aus online verfolgen

Wenn Sie das Spiel nicht lokal ansehen können, benötigen Sie möglicherweise eine andere Möglichkeit, das Spiel anzusehen – hier kann die Verwendung eines VPN nützlich sein. Ein VPN ist auch der beste Weg, um zu verhindern, dass Ihr ISP Ihre Geschwindigkeit am Spieltag drosselt, indem es Ihren Datenverkehr verschlüsselt. Es ist auch eine gute Idee, wenn Sie auf Reisen sind und mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind und dieses hinzufügen möchten eine zusätzliche Ebene der Privatsphäre für Ihre Geräte und Anmeldungen.

Mit einem VPN können Sie Ihren Standort auf Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop virtuell ändern, um Zugriff auf das Spiel zu erhalten. Die meisten VPNs, wie unser Wahl der Redaktion, ExpressVPNMachen Sie es wirklich einfach, dies zu tun.

Die Verwendung eines VPN zum Ansehen oder Streamen von Sportarten ist in jedem Land, in dem VPNs legal sind, einschließlich den USA, Großbritannien und Kanada, legal, sofern Sie über ein legitimes Abonnement für den Dienst verfügen, den Sie streamen. Sie sollten sicherstellen, dass Ihr VPN korrekt eingerichtet ist, um Lecks zu verhindern: Selbst wenn VPNs legal sind, kann der Streaming-Dienst das Konto von jedem kündigen, der seiner Meinung nach korrekt angewendete Blackout-Beschränkungen umgeht.

Suchen Sie nach anderen Optionen? Schauen Sie sich unbedingt einige der anderen großartigen Produkte an VPN-Angebote findet gerade statt.

Sarah Tew/CNET

Livestream des Spiels Mexiko gegen Panama in den USA

Das Spiel am Sonntag läuft auf Fox Sports 1. Wenn Sie den Kanal nicht in Ihrem Kabelprogramm haben, können Sie ihn über Sling TV sowie andere teurere Streaming-TV-Dienste streamen.

Der Blue-Plan von Sling TV beinhaltet Fox Sports 1 und ist damit eine großartige Option für diejenigen, die internationale Fußball-Action sehen möchten. Es kostet 40 US-Dollar pro Monat und umfasst über 40 Kanäle, darunter auch andere Sportkanäle wie ESPN.

Livestream des Spiels Mexiko gegen Panama im Vereinigten Königreich

Die Übertragungsrechte für dieses Spiel in Großbritannien liegen bei Viaplay, der Anpfiff ist für 00:30 Uhr BST in den frühen Morgenstunden des Montagmorgens.

Sie müssen Abonnent des Total-Pakets von Viaplay sein, das 15 £ pro Monat oder 144 £ pro Jahr kostet, um die Berichterstattung über den CONCACAF Gold Cup zu sehen. Viaplay besitzt derzeit die britischen Übertragungsrechte für die United Rugby Championship, den La Liga-Fußball sowie die IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft und die Champions Hockey League.

Livestream des Spiels Mexiko gegen Panama in Kanada

Wenn Sie dieses Gold-Cup-Duell in Kanada live streamen möchten, müssen Sie FuboTV Canada abonnieren.

FuboTV kostet 25 CAD pro Monat, Sie können jedoch etwas Geld sparen, indem Sie vierteljährlich oder jährlich zahlen.

Kann ich das Spiel Mexiko gegen Panama in Australien live übertragen?

Derzeit gibt es keinen bestätigten Sender für dieses Gold-Cup-Spiel in Down Under.

Die einzige Alternative besteht darin, wie oben beschrieben einen unserer besten VPN-Dienste zu nutzen, Ihren Standort auf ein Land auf dieser Seite einzustellen, das sendet, und von dort aus fortzufahren. Beachten Sie jedoch, dass für die meisten kostenpflichtigen Streaming-Dienste eine Kreditkarte in dem Land erforderlich ist, aus dem der Dienst stammt.

Kurze Tipps zum Streamen des CONCACAF Gold Cup 2023 über ein VPN