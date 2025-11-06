





Staatsoberhaupt Claudia Sheinbaum spricht in Mexiko-Stadt mit Bürgern, als sie von einem Mann belästigt wird. Der Vorfall rückt Gewalt gegen Frauen in den Fokus.

Präsidentin Claudia Sheinbaum wurde während eines Rundgangs durch das historische Zentrum von Mexiko-Stadt von einem Mann begrapscht. Er näherte sich der mexikanischen Anführerin von der Seite, legte seinen Arm um sie und versuchte, die 63-Jährige zu küssen, wie auf Videos des Vorfalls zu sehen ist. Dann scheint er zu versuchen, ihre Brüste von hinten zu packen, bevor er von einem Beamten weggestoßen wird.







Trotz seines Verhaltens behandelte Sheinbaum den Mann freundlich, erklärte sich bereit, ein Foto mit ihm zu machen und klopfte ihm auf die Schulter.

Der Mann sei festgenommen worden, berichtete die Zeitung El Universal. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm sexuelle Belästigung und sexuellen Missbrauch vor. Es gab Kritik an den Sicherheitskräften, weil der Mann offenbar problemlos auf den Präsidenten zugehen konnte. Wie ihr Vorgänger Andrés Manuel López Obrador verzichtet auch Sheinbaum auf den eigentlich dafür vorgesehenen Schutz der Militäreinheit.





Viele Frauen in Mexiko haben sexuelle Gewalt und Belästigung erlebt



„Wenn sie den Präsidenten berühren, berühren sie uns alle“, schrieb die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Clara Brugada, auf der Nachrichtenplattform









Die mexikanische Frauenministerin Citalli Hernández verurteilte den Vorfall im Onlinedienst X. Sie kritisierte scharf das Verhalten des Mannes, das sie als „Macho“ bezeichnete. Dies würde unerwünschte Eingriffe in die Privatsphäre und den Körper von Frauen normalisieren.

Sheinbaum ist die erste Präsidentin des lateinamerikanischen Landes. Laut einer Umfrage des Nationalen Statistikinstituts hat fast die Hälfte aller Frauen in Mexiko mindestens einmal sexuelle Gewalt erlebt. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden in Mexiko rund 70 Prozent der Frauen über 14 Jahren mindestens einmal in ihrem Leben Opfer sexueller Belästigung. Die Stärkung der Frauenrechte ist eines der wichtigsten Anliegen der linken Politikerin Sheinbaum.

AFP · DPA

rw