Mexiko klagt Verdächtigen im Tod von Shanquella Robinson an

Shanquella Robinsons Familie ist der Gerechtigkeit näher, nachdem Mexiko Anklage gegen einen Verdächtigen in ihrem mysteriösen Tod erhoben hat.

Robinson starb kurz nach seiner Ankunft in San Jose del Cabo, Mexiko, auf einer Gruppenreise mit Freunden. NBC News berichtet, dass lokale Behörden einen Haftbefehl gegen eine Amerikanerin erwirkt haben.

Laut dem örtlichen Staatsanwalt Antonio López Rodríguez betrachtet sein Büro den Fall als potenziellen Mord. Beamte sind dabei, den Verdächtigen an Mexiko auszuliefern. Shanquellas Eltern beschuldigten ihre Freunde, sie hinters Licht geführt zu haben, und töteten sie schließlich. Viele glauben, dass einer dieser Freunde der namenlose Verdächtige ist, dem bis zu 60 Jahre Gefängnis drohen.

Shanquellas Freunde erzählten ihrer Familie, dass sie an einer Alkoholvergiftung erkrankt sei. Eine Autopsie ergab, dass der 25-Jährige an einem gebrochenen Hals und einem gebrochenen Rückgrat starb, was auf einen brutalen Angriff zurückzuführen war. Wochen später zeigte ein virales Video eine Frau, die eine nackte Shanquella schlug, während andere Leute jubelten und aufzeichneten. Mit bösartigen Freunden wie diesen, wer braucht schon Feinde?

Ein Polizeibericht besagt, dass sie noch am Leben war, als die Ersthelfer eintrafen. Der Bericht beschreibt Shanquella, die sich ans Leben klammert und einen Anfall erleidet, während medizinisches Personal versucht, sie wiederzubeleben. Trotz „14 HLW-Runden, fünf Dosen Adrenalin und sechs Entladungen (AED-Schocks)“ erklärten Sanitäter Shanquella am Tatort für tot.

Das FBI untersucht diesen Vorfall auf Nachfrage, die durch das herzzerreißende virale Video ausgelöst wurde. Die Behörden wiesen zunächst die Möglichkeit zurück, dass Shanquellas Tod ein Mord war. Shanquellas Mutter, Salamondra Robinson, dankte schwarzen Websites und Social-Media-Nutzern dafür, dass sie den Fall international ins Rampenlicht gerückt haben.

„Es fühlt sich wirklich gut an, zu sehen, wie Hilfe kommt“, sagte Salamondra gegenüber NBC News. „Ich hätte nie gedacht, dass sie keine Gerechtigkeit bekommen würde, weil wir versuchen würden, den ganzen Weg zu gehen. Ich schätze alles, was jeder getan hat, wie auch immer Sie eine Rolle dabei gespielt haben.“

Das Video, das möglicherweise das letzte Mal war, dass Shanquella lebend gesehen wurde, wurde auf Facebook, Instagram, Tik Tok und Twitter viral. Die Bloggerin Amina Kane sah ihre Geschichte in den Lokalnachrichten und veröffentlichte den ersten viralen Beitrag über sie. Ihre Nachricht erhielt mehr als 17.000 Retweets, bevor sie sich auf anderen Plattformen verbreitete.

„Ich habe nie erwartet, dass es viral wird, ich mache nie etwas mit der Absicht, viral zu werden. Ich war emotional in die Geschichte eingebunden. Mein erster Gedanke war: ‚Es ist bedauerlich, dass so etwas Traumatisches viral werden muss. Aber ich bin froh, dass dies viral wird, weil die Leute jetzt darüber sprechen und Dinge passieren werden. Es gibt Macht in Zahlen“, sagte Kane. „Schwarze soziale Medien sind extrem mächtig.“

Wieder einmal waren andere Schwarze die einzige Hoffnung, dass ein Schwarzer Gerechtigkeit erfährt. Die globale Aufmerksamkeit half der trauernden Familie auch, über 300.000 US-Dollar für unerwartete Bestattungs- und Rechtskosten zu sammeln, darunter 65.000 US-Dollar von Kyrie Irving.

„Soziale Medien gibt es und werden seit fast einem Jahrzehnt als Instrument zur Verstärkung und sozialen Gerechtigkeit eingesetzt. Schwarze wissen, dass die Mainstream-Nachrichtenmedien unsere Geschichten seit jeher komplett ignorieren. Also haben wir diese Tools verwendet, um unsere Geschichten selbst zu verstärken“, sagte Sherri Williams, Professorin für Rasse, Medien und Kommunikation von der American University. „Und es funktioniert! Wir sehen, dass dieser Zyklus der Mainstream-Nachrichtenmedien im Wesentlichen dem Geschwätz in den sozialen Medien der Schwarzen folgt“, fuhr sie fort.

Am 19. November verabschiedeten sich Hunderte von Menschen bei Shanquellas Beerdigung in Charlotte, North Carolina. Die Familie Robinson hat noch einen langen Kampf vor sich. Hoffentlich bringt ihnen der Fortschritt der Ermittlungen Frieden durch diese schwierige Weihnachtszeit.