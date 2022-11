Mexiko 0 – 0 Polen

Guillermo Ochoa parierte einen Elfmeter von Robert Lewandowski, als Mexiko und Polen beim Auftaktspiel der WM-Gruppe C in Doha mit 0:0 unentschieden spielten.

Mexiko war die gefährlichere Mannschaft in einem Spiel ohne echte Offensivqualität, aber Polen hatte die beste Chance, alle drei Punkte zu holen, als Lewandowski von Hector Moreno im Strafraum zu Fall gebracht und nach einer VAR-Überprüfung ein Elfmeter verhängt wurde.

Lewandowski staubte sich ab, sah aber einen zahmen Elfmeter, den der 37-jährige Torhüter Ochoa, der zum fünften Mal bei der WM-Endrunde zum Einsatz kommt, parierte.

Ochoas Heldentaten haben die mexikanischen Spieler und ihre glühende Unterstützung auf den Tribünen angefeuert, aber sie konnten das nicht in einen Sieg umwandeln, da beide Nationen mit einem Teil der Beute hinter Saudi-Arabien, dem Tabellenführer der Gruppe C, der am Dienstag zuvor Argentinien verblüffte, nach eins zurückblieben Spiel gespielt.

Große Momente im Spiel … 26 min: Alexis Vegas Kopfball am hinteren Pfosten schleift Zoll breit

28. Min.: Moment der Panik, als Polens Torhüter Szczesny von seiner Linie rennt, um Gallardo zu konfrontieren, aber seine Verteidigung mit der Bedrohung fertig wird, als sich der Ball löst

45. Minute: Der Schuss von Jorge Sanchez erwischt Szczesny fast an seinem kurzen Pfosten, aber er erholt sich, um den Ball zur Ecke zu drehen

52. Min: Hirving Lozanos Schuß aus der Distanz zwingt Szczesny zu retten

58. Min: Robert Lewandowski sieht den Elfmeter von Guillermo Ochoa gehalten, nachdem er von Hector Moreno gefoult wurde

Lewandowski schafft es nicht, die Pattsituation in Mexiko zu überwinden

Bild:

Ochoa feiert mit Teamkollege Edson Alvarez, nachdem er Lewandowskis Elfmeter gehalten hat





Mexiko überschattete gerade noch ein kühles Eröffnungsviertel und registrierte die erste Chance des Spiels, als Alexis Vega am hinteren Pfosten hochkam und einen Kopfball nur Zentimeter weit verfehlte.

Augenblicke später zwang Jesus Gallardos Lauf in den Strafraum Wojciech Szczesny von seiner Linie, aber die polnische Abwehr war zur Stelle, nachdem der Ball an ihrem Torhüter vorbeigeprallt war.

Nach einer ereignislosen ersten Halbzeit kam nach der Pause Leben in die Partie. Hirving Lozanos Schuss aus der Distanz zwang Szczesny innerhalb von sieben Minuten nach Wiederanpfiff zum Handeln, bevor ein Eingreifen des VAR Polen die Chance gab, die Blockade zu überwinden.

Bild:

Hector Moreno verwickelt sich mit Lewandowski und kassiert einen via VAR verhängten Elfmeter





Moreno wurde zugestimmt, Lewandowski im Strafraum zu Fall gebracht zu haben – der Elfmeter wurde trotz mexikanischer Proteste verhängt –, aber Torhüter Ochoa parierte brillant, um Polens bestem Torschützenkönig aller Zeiten aus 12 Metern das erste WM-Tor zu verwehren.

Die Bedingungen waren perfekt für Mexiko, um weiterzumachen und den Sieg zu sichern, aber es kam nicht zustande, da sich beide Mannschaften auf einen Eröffnungspunkt einließen.

Bild:

Lewandowski hält seinen Kopf in seinen Händen, nachdem er seinen gehaltenen Elfmeter gesehen hat





Patt in Doha – Opta-Statistiken

Mexiko hat in den letzten drei WM-Spielen zum ersten Mal seit drei Spielen zwischen 1966 und 1970 kein Tor erzielt.

Polen konnte sein Eröffnungsspiel bei der Weltmeisterschaft bei keiner seiner letzten sieben Teilnahmen gewinnen, eine Serie, die 1978 begann (U4 N3). Sie haben in diesen sieben Spielen nur ein Tor erzielt.

Da für die Weltmeisterschaft (1966) vollständige Datensammlungen vorliegen, ist Polen das erste Team, dem es nicht gelungen ist, drei aufeinanderfolgende Elfmeter zu verwerten – Kazimierz Deyna gegen Argentinien im Jahr 1978, Maciej Zurawski gegen die USA im Jahr 2002 und Robert Lewandowski gegen Mexiko in diesem Jahr.

Mit 37 Jahren und 132 Tagen ist der Mexikaner Guillermo Ochoa nach dem Ägypter Essam El Hadary 2018 gegen Saudi-Arabien der zweitälteste Torhüter, der bei der Weltmeisterschaft einen Elfmeter gehalten hat (45 Jahre 161 Tage).

Seit seinem ersten Turnierauftritt 2014 hat nur der Belgier Thibaut Courtois (39) bei der WM mehr Paraden abgeliefert als der Mexikaner Guillermo Ochoa (37).

Was bedeutet das Ergebnis?

Das Unentschieden bedeutet, dass Saudi-Arabien nach seinem überraschenden Sieg über Argentinien weiterhin Tabellenführer der Gruppe C bleibt, wobei sich die Mannschaft von Herve Renard für das Achtelfinale qualifizieren kann, wenn sie Polen am Samstag besiegt.

Es wird auch alles zu spielen sein, wenn Mexiko in vier Tagen gegen Argentinien antritt, in einem Spiel, das Lionel Messi und Co. unbedingt gewinnen müssen.

Spieler des Spiels – Guillermo Ochoa

Bild:

Ochoa feiert mit Teamkollege Edson Alvarez, nachdem er Lewandowskis Elfmeter gehalten hat





Er hatte vielleicht wenig zu tun, um einen zahnlosen polnischen Angriff abzuwehren, aber als Ochoa aufgefordert wurde, sorgte er für einen Moment, der einem Mann gebührt, der zu seinem fünften Auftritt bei einer WM-Endrunde antritt.

Lewandowskis Elfmeter war schwach, aber er musste gehalten werden, und Ochoa hielt ihn in einem Moment, der Mexiko beinahe zum Sieg geführt hätte, so bedeutend und zeitlich war er.

Es unterstrich die wichtige Rolle, die Ochoa spielen wird, wenn Mexiko zum ersten Mal seit 36 ​​Jahren bei einer Weltmeisterschaft über das Achtelfinale hinauskommen soll. Da seine offensiven Teamkollegen ohne Farbe und jetzt in drei WM-Spielen torlos sind, wird es entscheidend sein, den Ball aus dem Netz zu halten.

Was kommt als nächstes?

Mexiko trifft am Samstag um 19 Uhr auf Argentinien, während Polen am selben Tag um 13 Uhr gegen Saudi-Arabien antritt.

Die Sieger der Gruppe C treffen auf den Zweitplatzierten der Gruppe D mit Frankreich, Dänemark, Australien und Tunesien. Der Zweitplatzierte der Gruppe C trifft auf den Sieger der Gruppe D.