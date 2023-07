Ein Journalist einer der führenden mexikanischen Zeitungen wurde im westlichen Bundesstaat Nayarit tot aufgefunden. La Jornada sagte am Samstag.

„Eine im Dorf Huachines… in der Gemeinde Tepic gefundene Leiche wurde als Luis Martin Sanchez Iniguez, 59 Jahre alt, Korrespondent von identifiziert La Jornada„, sagte die Zeitung auf ihrer Website.

„Anzeichen von Gewalt“ am Körper

Sanchez Iniguez galt seit Mittwoch als vermisst und seine Frau reichte am Freitag bei den mexikanischen Behörden eine Vermisstenanzeige ein.

Zuletzt wurde er in Xalisco gesehen, einer Stadt in Nayarit, die seit langem mit dem Schmuggel von Heroin und Opium in Verbindung gebracht wird.

Die Staatsanwaltschaft teilte am Samstag mit, Angehörige hätten die Leiche identifiziert, die seit mindestens ein bis zwei Tagen tot sei.

„An der Leiche wurden Anzeichen von Gewalt festgestellt, und es wurden zwei handgeschriebene Zeichen darauf gefunden“, hieß es in einer Erklärung der Staatsanwaltschaft.

Die Behörden gaben nicht bekannt, was in den Nachrichten stand, aber Drogenkartelle hinterlassen solche Notizen häufig bei den Leichen der Opfer. Die Staatsanwaltschaft sagte, das Motiv des Mordes werde noch untersucht.

In Mexiko werden Journalisten angegriffen

La Jornada Korrespondenten wurden in der Vergangenheit ins Visier genommen, darunter Miroslava Breach, die im März 2017 in Chihuahua ermordet wurde, und Javier Valdez, der im Mai desselben Jahres in Sinaloa ermordet wurde.

Die Morde sind Teil einer größeren Welle von Gewalt gegen Journalisten in Mexiko, die unter Präsident Andres Manuel Lopez Obrador ihren Höhepunkt erreichte.

Die Zahl der Morde im Zusammenhang mit der Presse ist in der ersten Hälfte seiner Amtszeit im Vergleich zu der seines Vorgängers um 85 % gestiegen.

Unterdessen war das Jahr 2022 mit 15 Toten eines der tödlichsten für mexikanische Medienschaffende überhaupt.

Hüter der Wahrheit Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Sollte die Polizei bestätigen, dass Sanchez Iniguez ermordet wurde, wäre er mindestens der zweite Journalist, der in diesem Jahr in Mexiko getötet wurde.

Im Februar wurde der Nachrichtenfotograf Jose Ramiro Araujo im nordmexikanischen Grenzstaat Baja California erstochen und erschlagen.

zc/wd (AP, AFP, Reuters)