Berichten zufolge benutzte ein Möchtegern-Dieb den berüchtigten Chucky, um die Einheimischen zu terrorisieren

Lokalen Medienberichten zufolge wurde ein Mann festgenommen, der mit einer messerschwingenden Chucky-Puppe Einheimische im Norden Mexikos terrorisierte und ausraubte. Auch die Horrorfilmpuppe wurde mit Handschellen gefesselt und in Gewahrsam genommen.

Der Mann, der nur als „Carlos N.“ identifiziert wurde, wurde von den Behörden beschuldigt, mit der Puppe – die durch die Horrorfilmserie „Child’s Play“ populär gemacht wurde – die öffentliche Ordnung zu stören, die Öffentlichkeit zu gefährden und Geld von ihr zu verlangen Monclova, im nördlichen Bundesstaat Coahuila, Anfang dieses Monats.

„Er hielt ihnen die Puppe ins Gesicht und erschreckte die Leute.“ Juan Raul Alcocer, ein ehemaliger Direktor der Polizei von Monclova, sagte gegenüber Fuerza Informativa Azteca. „Es ist eine Straftat, und aus diesem Grund wurde er verhaftet.“

Es wurde auch berichtet, dass Carlos N. zum Zeitpunkt des Vorfalls, der ihm zur Last gelegt wurde, auf dem Hauptplatz der Stadt unter dem Einfluss einer illegalen Substanz stand.

Sowohl Carlos N als auch die säumige Puppe wurden zu einem örtlichen Polizeirevier gebracht, wo beiden Handschellen angelegt und Fahndungsfotos gemacht wurden. Die Chucky-Puppe, aus deren Overall immer noch ein großes Messer herausragte, wurde an eine Wand gelehnt und an den Haaren hochgehalten, während ein Fahndungsfoto gemacht wurde.









Allerdings wurde der Polizist, der der Puppe Handschellen angelegt hatte – Berichten zufolge auf Wunsch von Reportern – später wegen des Umzugs ermahnt.

„Einige Journalisten sagten ihm scherzhaft, er solle mit der Puppe posieren und ihr Handschellen anlegen.“ Sagte Alcocer. „Er muss seinen Job und die Vorschriften ernst nehmen und darf diese Spiele nicht spielen.“

Die „Dämonenpuppe“, die im Mittelpunkt der polizeilichen Ermittlungen steht, feierte erstmals 1988 ihr Kinodebüt in „Child’s Play“, einem Film, der die Geschichte einer Mutter erzählt, die ihrem Sohn eine Puppe schenkt, aber nicht weiß, dass das Spielzeug „besessen“ ist ‚ vom Geist eines Serienmörders.

Der Originalfilm brachte sieben Fortsetzungen hervor. Es wird angenommen, dass „Child’s Play 3“ im Dezember 1992 und Februar 1993 in zwei verschiedenen Mordermittlungen im Vereinigten Königreich als „Inspiration“ für die Verbrechen angeführt wurde.

Später wurde das Ansehen des Films in Großbritannien eingeschränkt, da einige Videoverleihketten sich weigerten, Kopien des Films in ihren Geschäften zu führen.